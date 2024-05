NORRIS POINT, NL, le 17 mai 2024 /CNW/ - Les ports pour petits bateaux sont au cœur même des collectivités côtières du Canada. Ils jouent un rôle vital pour le secteur de la pêche, tout en soutenant le tourisme et l'accès sécuritaire aux voies navigables pour tous.

Aujourd'hui, la ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, l'honorable Gudie Hutchings, au nom de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Diane Lebouthillier, a officiellement inauguré un nouveau bassin pour petits bateaux au havre Neddies, à Norris Point. Cet investissement témoigne de l'engagement du gouvernement à stimuler la croissance économique dans les secteurs maritimes et des pêches.

Le projet d'infrastructure résiliente aux changements climatiques, de 3,2 millions de dollars, comprenait la construction d'un nouveau quai longitudinal à encoffrement en charpente de bois traité et d'un épi de quai, d'une rampe de mise à l'eau, de deux quais flottants, d'un brise-lames à pierre de carapace, d'une zone de dépôt extérieure avec un bâtiment d'entreposage et de systèmes électriques, ainsi que le remplacement et la surveillance de l'habitat.

Pêches et Océans Canada (MPO) exploite et entretient un réseau national de 949 ports, afin d'offrir aux pêcheurs commerciaux et aux autres utilisateurs des ports des installations sécuritaires et accessibles. Le personnel du MPO travaille avec les administrations portuaires locales, qui gèrent les opérations quotidiennes du port et déterminent les besoins en matière d'infrastructure.

Citations

« Norris Point, nichée le long des rives escarpées de la baie Bonne, témoigne de notre patrimoine impérissable et de l'importance de la pêche dans les monts Long Range. Nos racines étant profondément ancrées dans la pêche et le sens de l'hospitalité, nous savons que cet investissement contribuera à assurer la pérennité de cette région magique, aux riches traditions, pour les générations à venir. »

L'honorable Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

Faits en bref

L'administration portuaire de Norris Point entretient et exploite le havre Neddies, à Norris Point , comme port de pêche principal et point d'accès important pour les plaisanciers, qui visitent le parc national du Canada du Gros-Morne adjacent.

entretient et exploite le havre Neddies, à , comme port de pêche principal et point d'accès important pour les plaisanciers, qui visitent le parc national du du Gros-Morne adjacent. L'appel d'offres pour le projet d'aménagement du havre Neddies a été attribué à Floyd's Construction Limited de Rocky Harbour , à Terre-Neuve-et- Labrador .

, à Terre-Neuve-et- . Afin de stimuler le développement de nouveaux habitats du poisson pour compenser l'habitat déplacé par les composantes du projet, huit sphères récifales préfabriquées ont été déposées sur le fond océanique du havre Neddies.

