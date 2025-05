DARTMOUTH, NS, le 16 mai 2025 /CNW/ - Les stations d'embarcations de sauvetage côtier de la Garde côtière canadienne dans l'ensemble du Canada atlantique ouvrent demain.

L'équipage des stations d'embarcations de sauvetage côtier est composé d'étudiants de niveau postsecondaire embauchés et formés par la Garde côtière canadienne. Ces stations assurent des services de recherche et de sauvetage maritimes pendant la haute saison estivale de navigation de plaisance. Voici les emplacements des stations :

Île-du-Prince-Édouard

Charlottetown

Nouvelle-Écosse

Halifax

Baie Mahone

Pictou

Nouveau‑Brunswick

Saint John

Shediac

Terre-Neuve-et-Labrador

Baie de la Conception (dans Conception Bay South )

(dans ) Baie de Bonavista (dans le parc national Terra-Nova )

(dans le parc national ) Baie Notre Dame (à Lewisporte )

Elles seront ouvertes du 17 mai 2025 jusqu'au début du mois de septembre.

À terre, les centres des Services de communication et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne assurent les communications de sécurité maritime, tandis que la coordination de l'intervention pour chaque cas de recherche et de sauvetage est assurée par le Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage à Halifax et le Centre secondaire de sauvetage maritime à St. John's.

L'eau des voies navigables est encore très froide à cette période de l'année et elle ne se réchauffe pas aussi rapidement que l'air. Le Guide de sécurité nautique de Transports Canada est une excellente source d'information pour se préparer à la saison de navigation de plaisance.

Les urgences sur l'eau peuvent être signalées 24 heures sur 24, 365 jours par année, au numéro sans frais 1-800-565-1582 (au Canada), ou par radio maritime VHF, canal 16.

