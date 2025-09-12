GATINEAU, QC, le 12 sept. 2025 /CNW/ - L'économie canadienne repose sur un commerce fort et des échanges fiables, et les camionneurs du Canada sont au cœur de cette connexion. Les chaines d'alimentations s'adaptent aux nouveaux défis et aux nouvelles possibilités, et il est plus important que jamais de reconnaître et de soutenir les travailleurs qui maintiennent notre économie sur la bonne voie sûrement et efficacement partout au pays.

Aujourd'hui, à l'occasion de la Semaine nationale du camionnage, la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, a annoncé un financement de 500 000 $ en faveur d'un projet visant à aider les entreprises de camionnage à être plus diversifiées et plus inclusives.

Ce nouveau projet, mené par Trucking HR Canada et financé par l'intermédiaire du programme Possibilités en milieu de travail : Éliminer les obstacles à l'équité (PMTEOE) du gouvernement du Canada, contribuera à cerner et à éliminer les obstacles qui pourraient empêcher les membres des groupes désignés - les femmes, les Autochtones, les personnes en situation de handicap et les membres de minorités visibles - de réussir dans l'industrie du camionnage.

Au cours de la prochaine année, Trucking HR Canada évaluera la manière dont les pratiques en matière de ressources humaines et les systèmes en milieu de travail actuellement utilisés dans l'industrie du camionnage soutiennent ou limitent les efforts déployés pour créer des milieux de travail plus diversifiés et plus inclusifs. Le projet vise également à renforcer la manière de recueillir et de présenter les données au sujet de la main‑d'œuvre. Le moment venu, ces initiatives devraient permettre de générer un plus grand nombre de possibilités d'emploi pour les groupes sous-représentés dans l'industrie canadienne du camionnage.

Ensemble, les projets du programme PMTEOE contribuent à créer des milieux de travail où chacun a une chance juste et égale de réussir.

Citations

« L'industrie canadienne du camionnage se bâtit grâce à des travailleurs dévoués qui aident à faire progresser nos communautés et notre économie. Le financement annoncé aujourd'hui aidera les employeurs à cerner et à éliminer les obstacles qui limitent l'accès aux possibilités pour les groupes sous-représentés. Une main‑d'œuvre solide et résiliente repose sur l'égalité des chances et favoriser l'inclusion est essentiel pour renforcer l'économie du Canada. »

- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

« La force d'une industrie réside indubitablement dans sa main-d'œuvre. En cette Semaine nationale du camionnage, je suis fier d'appuyer un projet comme celui-ci qui veille à ce que l'industrie canadienne du camionnage soit en position de force en ne laissant personne pour compte. »

- Le secrétaire d'État au Travail, l'honorable John Zerucelli

« Nous sommes fiers de nous associer au gouvernement du Canada pour aider nos employeurs à produire des rapports sur l'équité en matière d'emploi et à bâtir des environnements de travail inclusifs où tous peuvent s'épanouir. »

- La directrice générale de Trucking HR Canada, Angela Splinter

Faits en bref

Le programme PMTEOE fournit 3 millions de dollars par exercice à des projets qui visent à accroître la représentation des groupes désignés dans des domaines de faible représentation à l'aide de partenariats et de projets adaptés à l'industrie. Il est conçu pour soutenir les employeurs assujettis à la Loi sur l'équité en matière d'emploi dans les efforts qu'ils déploient en vue de réduire les obstacles à l'équité dans leur milieu de travail.

dans les efforts qu'ils déploient en vue de réduire les obstacles à l'équité dans leur milieu de travail. Trucking HR Canada (site en anglais seulement) est un organisme sans but lucratif national qui fait la promotion de solutions modernes en matière de ressources humaines pour le réseau de transport de marchandises du Canada .

. Les employés du secteur du transport routier qui traversent les frontières provinciales ou internationales sont sous juridiction fédérale. Ils représentent environ 17 % de la main-d'œuvre du secteur privé sous réglementation fédérale.

Le gouvernement a organisé des activités de sensibilisation à l'égard de la classification erronée d'employés dans le secteur du transport routier et a activement mené des enquêtes. La classification erronée survient lorsque des camionneurs sont traités à tort comme des entrepreneurs indépendants plutôt que comme des employés. Apprenez-en davantage à propos des obligations des employeurs et des droits des conducteurs.

