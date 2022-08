MONCTON, NB, le 19 août 2022 /CNW/ - Le hareng de l'Atlantique joue un rôle essentiel dans l'économie et dans l'écosystème du Canada atlantique. Le stock de hareng d'automne du sud du golfe du Saint‑Laurent, en particulier, fournit des emplois à plus d'un millier de personnes dans les régions rurales du Nouveau‑Brunswick, de la Nouvelle‑Écosse, de l'Île‑du‑Prince‑Édouard et du Québec. Cependant, il faut en même temps gérer la population de manière à favoriser la régénération du stock.

Le stock de hareng d'automne du sud du golfe du Saint‑Laurent demeure dans la zone de prudence. Cependant, le nombre d'adultes reproducteurs est en baisse, et le recrutement est au plus bas niveau jamais observé. Des mesures de gestion plus strictes sont nécessaires pour aider le stock à arriver à maturité, à se reproduire et à se rétablir au profit des collectivités côtières rurales.

Aujourd'hui, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Joyce Murray, a annoncé que le total autorisé des captures (TAC) de 2022 pour le stock de hareng d'automne du sud du golfe du Saint‑Laurent sera de 10 000 tonnes, ce qui représente une diminution par rapport au TAC de 12 000 tonnes en vigueur depuis 2020.

Cette décision contribuera à réduire la pression sur ce stock, tout en tenant compte des besoins des collectivités et des pêcheurs qui dépendent de cette pêche pour les emplois et les appâts.

Pêches et Océans Canada (MPO) entamera des consultations avec les pêcheurs, avec les collectivités autochtones et avec d'autres partenaires afin de rétablir ce stock de façon responsable jusqu'à ce qu'il regagne la zone saine avec le temps, y compris la prise en compte des effets de la prédation des phoques sur ce stock..

« Le stock de hareng d'automne du sud du golfe du Saint‑Laurent est en déclin depuis plus d'une décennie. Des mesures supplémentaires sont requises pour protéger ce stock, afin que les pêcheurs puissent continuer à le pêcher à court et à long terme. En réduisant la pression de pêche et en prenant une longueur d'avance sur un plan de reconstitution, nous donnons à un plus grand nombre de poissons reproducteurs les meilleures chances de continuer à croître et à se reproduire, ce qui, je l'espère, entraînera des changements positifs. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

La pêche à des fins alimentaires, sociales et rituelles ne sera pas affectée par cette décision.

Le hareng de l'Atlantique du sud du golfe du Saint‑Laurent est composé de deux stocks génétiquement distincts, celui du printemps et celui de l'automne, qui sont évalués séparément.

Le hareng est une source de nourriture importante pour d'autres espèces, notamment le thon rouge et la morue franche.

Le stock de hareng d'automne du sud du golfe du Saint‑Laurent se trouve dans la zone de prudence depuis 2017. Pour favoriser le rétablissement des stocks, le MPO a réduit le TAC, qui est passé de 22 500 tonnes en 2019 à 12 000 tonnes en 2020 et en 2021.

en 2021. Outre la pression exercée par la pêche, le stock est touché par un faible recrutement, une mortalité naturelle élevée, une diminution du poids selon l'âge, et les conséquences des changements incessants de l'environnement.

