Gagnez des milles sur des milliers de forfaits vacances et de vols.

MONTRÉAL, le 12 mai 2025 /CNW/ - Voyager est maintenant plus facile et plus gratifiant grâce au dernier partenariat stratégique de redtag.ca avec le programme de récompense AIR MILES®. Maintenant disponible sur Airmilesshops.ca, redtag.ca donne aux adhérents Air Miles l'opportunité de gagner des milles sur des réservations de forfaits vacances et de vols, ajoutant encore plus de valeur à leurs réservations de vacances. Pour chaque tranche de 35 $ dépensée avant taxes et frais, les adhérents gagneront 1 mille*, ce qui leur permettra de transformer plus facilement leurs vacances de rêve en expériences enrichissantes.

Maintenant disponible sur Airmilesshops.ca, redtag.ca donne aux adhérents Air Miles l'opportunité de gagner des milles sur des réservations de forfaits vacances et de vols, ajoutant encore plus de valeur à leurs réservations de vacances (Groupe CNW/redtag.ca)

« Chez redtag.ca, nous nous engageons à permettre aux Canadiens d'explorer le monde plus fréquemment tout en leur faisant vivre des expériences de voyage inoubliables « déclare Sam Youssef, vice-président principal du marketing et des partenariats chez redtag.ca. « L'expansion sur Airmilesshops.ca est une initiative stratégique qui augmente la valeur de chaque réservation de vacances effectuée sur cette plateforme, permettant aux voyageurs d'accumuler des milles pour leurs futurs voyages. Notre mission est de rendre l'expérience du voyage facile, enrichissante et exceptionnellement gratifiante pour tous. »

En réservant sur Airmilesshops.ca via redtag.ca, les adhérents ont accès à une vaste gamme de forfaits vacances et de vols vers des destinations populaires dans le monde entier. Commencez à planifier votre prochaine escapade et faites de chaque voyage une expérience plus enrichissante avec redtag.ca et Airmilesshops.ca.

« Nous sommes ravis d'accueillir redtag.ca dans la famille Airmilesshops.ca. Ce partenariat offre aux Canadiens de nouvelles opportunités de créer des moments qui comptent. Lorsque les adhérents peuvent gagner des milles et les utiliser pour vivre des expériences inoubliables réservées avec redtag.ca, chaque voyage est enrichissant », déclare Danièle Gadbois, vice-présidente Récompenses chez Air Miles.

Les adhérents Air Miles peuvent aussi utiliser leurs Rêves AIR MILES pour réserver des croisières avec redtag.ca. Les achats quotidiens peuvent permettre aux adhérents d'économiser pour des expériences de croisière extraordinaires en accumulant et en échangeant suffisamment de milles pour leurs prochaines vacances de rêve avec redtag.ca.

Avec un accès à plus de 18 compagnies de croisière et un processus de réservation sans faille, les adhérents peuvent payer en utilisant leurs Rêves AIR MILES, une carte de crédit ou une combinaison des deux pour garantir des vacances inoubliables en croisière. Connectez-vous à votre compte Air Miles sur https://vacations.airmiles.ca.

Découvrez comment réserver vos prochaines vacances et gagner des milles de récompense Air Miles avec redtag.ca sur Airmilesshops.ca. Pour plus de détails et connaître les modalités et conditions, rendez-vous sur : https://www.airmilesshops.ca/fr/shops/redtagca.

Vivez l'expérience et les avantages de voyager en toute facilité ™, seulement avec redtag.ca.

À propos de redtag.ca

redtag.ca est l'une des principales compagnies de voyage au Canada, redtag.ca est l'une des principales compagnies de voyage au Canada, spécialisée dans les solutions de voyage personnalisées pour tous les types de voyageurs. En tant que membre de la famille Voyages H.I.S Canada Inc./Voyages TravelBrands, redtag.ca offre une vaste sélection de forfaits vacances, de vols, d'hôtels, de locations de voitures, de croisières et même de voyages aux confins de l'espace - rendant plus facile que jamais de planifier et de réserver des expériences de voyage inoubliables. Connu pour son approche novatrice et son service à la clientèle exceptionnel, redtag.ca a gagné la confiance des voyageurs à la recherche d'un excellent rapport qualité-prix, de simplicité et de commodité. Avec des prix compétitifs et des avantages exclusifs, redtag.ca s'assure que les clients obtiennent toujours la meilleure valeur pour leur investissement en voyage. Avec plus de 20 ans d'expérience, redtag.ca s'engage à aider les voyageurs à créer leurs vacances de rêve, en s'appuyant sur une technologie de pointe et une équipe passionnée de professionnels du voyage. Découvrez le voyage en toute facilité à www.redtag.ca/fr.

SOURCE redtag.ca

Contact Média: Sandra Weber, Tél: (416) 277-7236, Courriel: [email protected]