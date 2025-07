Une offre très prisée chaque année par les voyageurs canadiens, présentant des primes Réservez tôt et des économies imbattables sur les escapades automnales et hivernales.

MONTRÉAL, le 2 juill. 2025 /CNW/ - redtag.ca a officiellement dévoilé l'une de ses promotions les plus attendues de l'année : Noël en juillet, l'événement annuel que les Canadiens attendent avec impatience et qui offre des primes Réservez tôt exclusives et des économies sur les voyages d'automne et d'hiver.

Le Noël en juillet de redtag.ca est de retour avec des aubaines de voyage exceptionnelles pour les Canadiens avec des économies exclusives dans toutes les catégories de voyage, des forfaits vacances aux vols, aux hôtels, aux locations de voiture et aux croisières ! (Groupe CNW/redtag.ca)

Plus qu'une simple vente, Noël en juillet est l'une des façons les plus intelligentes pour les voyageurs de planifier à l'avance et de profiter des meilleures offres avant la ruée saisonnière. Que vous rêviez d'une escapade ensoleillée tout inclus, d'une visite pour renouer avec votre famille ou d'une croisière tant attendue, cette campagne vous permet de réaliser de réelles économies sur les expériences qui comptent le plus pour vous.

Avec des voyagistes de renom comme Vacances Air Canada, Sunwing, Transat et bien d'autres, les offres de cette année incluent les destinations ensoleillées les plus prisées, incluant la Jamaïque, la République dominicaine, Los Cabos et bien plus encore.

« Les Canadiens n'ont pas besoin d'une tempête de neige pour commencer à rêver de la plage », déclare Sam Youssef, vice-président principal du marketing et des partenariats chez redtag.ca. « Noël en juillet est notre façon d'aider les voyageurs à profiter dès maintenant d'offres exceptionnelles, afin qu'ils puissent éviter le stress et commencer à compter les jours jusqu'à leur prochaine escapade au soleil. C'est intelligent, c'est facile, et c'est notre tradition préférée de la saison. »

Avec des économies exclusives dans toutes les catégories de voyage, des forfaits vacances aux vols, aux hôtels, aux locations de voiture et aux croisières, Noël en juillet inclut :



Jusqu'à 300 $ de rabais sur les forfaits vacances et les forfaits vol et hôtel*

Carte-cadeau numérique Amazon.ca de 25 $ pour les réservations de vols, PLUS une chance de gagner jusqu'à 1 000 $ sur votre vol*

50 $ de crédit à bord sur les réservations de croisières*

5 % de rabais sur les hôtels*

25 $ de rabais sur les locations de voiture*

Cet événement à durée limitée est l'opportunité idéale pour les voyageurs de réserver tôt, d'économiser gros et de se réjouir à l'avance de leur prochaine escapade avant même que l'hiver ne commence.

Pour tous les détails et pour profiter de ces aubaines exclusives, visitez redtag.ca. L'offre se termine le 31 juillet 2025.

*Par réservation. Certaines restrictions s'appliquent. Pour toutes les modalités et conditions, visitez www.redtag.ca entre le 2 et le 31 juillet 2025, jusqu'à épuisement des stocks.

À propos de redtag.ca

redtag.ca est l'une des principales compagnies de voyage au Canada, redtag.ca est l'une des principales compagnies de voyage au Canada, spécialisée dans les solutions de voyage personnalisées pour tous les types de voyageurs. En tant que membre de la famille Voyages H.I.S Canada Inc./Voyages TravelBrands, redtag.ca offre une vaste sélection de forfaits vacances, de vols, d'hôtels, de locations de voitures, de croisières et même de voyages aux confins de l'espace - rendant plus facile que jamais de planifier et de réserver des expériences de voyage inoubliables. Connu pour son approche novatrice et son service à la clientèle exceptionnel, redtag.ca a gagné la confiance des voyageurs à la recherche d'un excellent rapport qualité-prix, de simplicité et de commodité. Avec des prix compétitifs et des avantages exclusifs, redtag.ca s'assure que les clients obtiennent toujours la meilleure valeur pour leur investissement en voyage. Avec plus de 20 ans d'expérience, redtag.ca s'engage à aider les voyageurs à créer leurs vacances de rêve, en s'appuyant sur une technologie de pointe et une équipe passionnée de professionnels du voyage. Découvrez le voyage en toute facilité à www.redtag.ca/fr.

Contact Média: Sandra Weber, Tél: (416) 277-7236, Courriel: [email protected]