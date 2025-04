redtag.ca lance « L'ultime concours du soleil » d'une valeur de 20 000 $

En partenariat avec la République dominicaine, quatre Canadiens gagneront des vacances de rêve d'une valeur de 5 000 $.*

MONTRÉAL, le 22 avril 2025 /CNW/ - Pour de nombreux Canadiens, des vacances de rêve peuvent sembler hors de portée, mises en pause par des difficultés financières, des obligations familiales ou les imprévus de la vie. redtag.ca veut changer cela avec le lancement de son concours « L'ultime concours du soleil «, qui offre des vacances de rêve* d'une valeur de 20 000 $ en République dominicaine.

Dans le cadre de cette campagne nationale, les Canadiens sont invités à proposer la candidature d'une personne qui mérite vraiment une pause - qu'il s'agisse d'un membre de leur famille, d'un ami, d'un héros de leur communauté ou même d'eux-mêmes. Quatre gagnants recevront chacun une escapade de rêve* d'une valeur de 5 000 $ dans la magnifique île paradisiaque de la République dominicaine.

redtag.ca invite les Canadiens à partager des histoires touchantes qui célèbrent des personnes dont le dévouement, la force tranquille ou la résilience inspirante passent souvent inaperçus. Il s'agit d'honorer ceux qui donnent tant aux autres et qui s'accordent rarement du temps pour eux-mêmes.

« Cette campagne va au-delà du simple voyage. Elle vise à illuminer la vie des gens avec une escapade ensoleillée ultime », déclare Sam Youssef, vice-président principal du marketing et des partenariats chez redtag.ca. « Nous savons que de nombreux Canadiens se surpassent pour aider les autres, souvent sans reconnaissance. Grâce à ce concours, nous voulons célébrer leur esprit et leur offrir la joie, la détente et le soleil qu'ils méritent tant. »

Les gagnants vivront la beauté animée de la République dominicaine - une destination reconnue pour son hospitalité chaleureuse, ses plages à couper le souffle et ses eaux cristallines. Des centres de villégiature tout inclus et une cuisine de classe mondiale aux couchers de soleil inoubliables et aux aventures sur l'île, c'est l'endroit idéal pour se reposer, se

ressourcer et renouer avec soi-même. Que ce soit pour flâner dans de charmantes villes, se prélasser sous des palmiers bercés par le vent ou explorer des merveilles naturelles, la République dominicaine a quelque chose à offrir à tous les types de voyageurs.

Les candidatures sont maintenant ouvertes. Que vous proposiez une légende locale, un aidant naturel ou simplement quelqu'un qui mérite un peu de bonheur, redtag.ca veut vous aider à réaliser ses vacances de rêve.

*Certaines conditions s'appliquent. Pour plus d'informations, pour les règlements du concours ou pour participer, visitez « L'ultime concours du soleil de redtag.ca » ici.

À propos de redtag.ca

redtag.ca est l'une des principales compagnies de voyage au Canada, spécialisée dans les solutions de voyage personnalisées pour tous les types de voyageurs. En tant que membre de la famille Voyages H.I.S Canada Inc./Voyages TravelBrands, redtag.ca offre une vaste sélection de forfaits vacances, de vols, d'hôtels, de locations de voitures, de croisières et même de voyages aux confins de l'espace - rendant plus facile que jamais de planifier et de réserver des expériences de voyage inoubliables. Connu pour son approche novatrice et son service à la clientèle exceptionnel, redtag.ca a gagné la confiance des voyageurs à la recherche d'un excellent rapport qualité-prix, de simplicité et de commodité. Avec des prix compétitifs et des avantages exclusifs, redtag.ca s'assure que les clients obtiennent toujours la meilleure valeur pour leur investissement en voyage. Avec plus de 20 ans d'expérience, redtag.ca s'engage à aider les voyageurs à créer leurs vacances de rêve, en s'appuyant sur une technologie de pointe et une équipe passionnée de professionnels du voyage. Découvrez le voyage en toute facilitéMD à www.redtag.ca/fr.

SOURCE redtag.ca

Contact Média: Sandra Weber, Tél: (416) 277-7236, Courriel: [email protected]