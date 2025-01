Échappez à la déprime hivernale avec jusqu'à 65 % de rabais sur les forfaits vacances, plus des économies instantanées incluses dans le code promo*.

MONTRÉAL, le 20 janv. 2025 /CNW/ - Le lundi de la déprime, souvent surnommé le jour le plus déprimant de l'année, n'a pas besoin d'être à la hauteur de son nom. Cette année, redtag.ca illumine la morosité hivernale avec sa campagne exclusive du lundi de la déprime, offrant aux Canadiens jusqu'à 65 % de rabais* sur des milliers de forfaits vacances. De plus, les amateurs de soleil peuvent profiter jusqu'à 200 $* de rabais instantané avec un code promo. Le troisième lundi de janvier, bien connu pour son temps froid et le marasme qui suit les fêtes, est réimaginé par redtag.ca comme le moment idéal pour réserver une escapade de rêve ensoleillée.

Transformez le lundi de la déprime en SOLEIL! redtag.ca lance une campagne exclusive d'escapade hivernale avec jusqu'à 65 % de rabais sur les forfaits vacances, PLUS des économies instantanées incluses dans le code promo*. (Groupe CNW/redtag.ca)

« Nous transformons le lundi de la déprime en une célébration d'économies et de plus de soleil », déclare Sam Youssef, vice-président principal du marketing et des partenariats chez redtag.ca. « Avec des aubaines sur les meilleurs centres de villégiature et destinations, ainsi que des avantages comme le soutien à la clientèle 24 h /24, 7 j/7, des options de paiement flexibles et une garantie de parité des prix, les Canadiens peuvent échapper à la déprime hivernale et à anticiper des vacances inoubliables ».

Du Mexique à Cuba, de la République dominicaine à la Barbade et au-delà, les Canadiens peuvent troquer les trottoirs glacés contre du sable chaud et un ciel ensoleillé. Les vacanciers peuvent découvrir les meilleures chaînes de centres de villégiature, comme Sandals, Riu, Dreams, Secrets, Bahia Principe et bien d'autres encore - tout en profitant de rabais exclusifs. Que vous soyez à la recherche de centres de villégiature pour les familles, de retraites réservées aux adultes ou de luxueux séjours tout inclus, redtag.ca vous assure de vivre une expérience de voyage sans faille, abordable et personnalisée.

Ne laissez pas l'hiver vous retenir ! Faites du lundi de la déprime votre porte d'entrée vers le soleil et l'aventure.

Visitez www.redtag.ca/fr aujourd'hui pour explorer les aubaines de vacances et réclamer votre code promo exclusif.

À propos de redtag.ca

redtag.ca est l'une des principales compagnies de voyage au Canada, spécialisée dans les solutions de voyage personnalisées pour tous les types de voyageurs. En tant que membre de la famille Voyages H.I.S Canada Inc./Voyages TravelBrands, redtag.ca offre une vaste sélection de forfaits vacances, de vols, d'hôtels, de locations de voitures, de croisières et même de voyages aux confins de l'espace - rendant plus facile que jamais de planifier et de réserver des expériences de voyage inoubliables. Connu pour son approche novatrice et son service à la clientèle exceptionnel, redtag.ca a gagné la confiance des voyageurs à la recherche d'un excellent rapport qualité-prix, de simplicité et de commodité. Avec des prix compétitifs et des avantages exclusifs, redtag.ca s'assure que les clients obtiennent toujours la meilleure valeur pour leur investissement en voyage. Avec plus de 20 ans d'expérience, redtag.ca s'engage à aider les voyageurs à créer leurs vacances de rêve, en s'appuyant sur une technologie de pointe et une équipe passionnée de professionnels du voyage. Découvrez le voyage en toute facilitéMD à www.redtag.ca/fr.

*Par réservation. Certaines restrictions s'appliquent. Pour connaître les modalités et conditions complètes ou pour profiter de cette offre, visitez www.redtag.ca entre le 20 et le 31 janvier 2025.

SOURCE redtag.ca

Contact Média: Sandra Weber, Tél: (416) 277-7236 | Courriel: [email protected]