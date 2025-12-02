Invitation aux médias - Conférence de presse du ministre de la Justice

Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

02 déc, 2025, 06:45 ET

QUÉBEC, le 2 déc. 2025 /CNW/ - Le ministre de la Justice, procureur général du Québec et ministre responsable de la protection des consommateurs, M. Simon Jolin-Barrette, en compagnie du ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, et de la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Kariane Bourassa, invite les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse concernant l'encadrement de la revente de billets de spectacle.

DATE :     Le 2 décembre 2025

HEURE :     15 h 15 (ou après les affaires courantes)

LIEU :     Salle Evelyn-Dumas (1.30)

Julien Garon
Attaché de presse
Cabinet du ministre de la Justice 
et ministre responsable de la protection 
des consommateurs
367 995-6635
[email protected] 

Charles Tanguay
Responsable des partenariats
stratégiques et des relations avec les
médias
Office de la protection du consommateur
418 643-1484, poste 2254
[email protected]

