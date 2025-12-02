Invitation aux médias - Conférence de presse du ministre de la Justice
Nouvelles fournies par
02 déc, 2025, 06:45 ET
QUÉBEC, le 2 déc. 2025 /CNW/ - Le ministre de la Justice, procureur général du Québec et ministre responsable de la protection des consommateurs, M. Simon Jolin-Barrette, en compagnie du ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, et de la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Kariane Bourassa, invite les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse concernant l'encadrement de la revente de billets de spectacle.
DATE : Le 2 décembre 2025
HEURE : 15 h 15 (ou après les affaires courantes)
LIEU : Salle Evelyn-Dumas (1.30)
Source :
Renseignements :
SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec
