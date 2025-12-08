Deux nouveaux chiens d'assistance judiciaire pour soutenir les personnes victimes dans les tribunaux spécialisés

QUÉBEC, le 8 déc. 2025 /CNW/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonce l'ajout de deux nouveaux chiens d'assistance judiciaire dans le cadre du tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale.

De gauche à droite : Véronique Tremblay et Scott ainsi que Karine Dubuc et Sephora (crédit : Nicolas Bourdeau) (Groupe CNW/Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec)

Réalisé en collaboration avec le Réseau des Centres d'aide aux victimes d'actes criminels (CAVAC) et la Fondation Mira, le programme de chiens d'assistance judiciaire s'inscrit dans le contexte des nombreuses mesures mises en place dans le cadre du tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale afin d'offrir un meilleur soutien et un meilleur accompagnement aux personnes victimes tout au long de leur parcours judiciaire.

À compter d'aujourd'hui, ces chiens seront présents dans les palais de justice de Québec et de Chicoutimi afin d'accompagner les personnes victimes lors de moments clés, notamment lors de leur témoignage à la cour. Leur présence apaisante et réconfortante vise à réduire le stress de la personne victime et à favoriser un sentiment de confiance et de sécurité.

Citations

« Chaque personne victime mérite de traverser le système de justice dans un climat de confiance et de sécurité. Avec l'intégration des chiens d'assistance judiciaire dans le cadre du tribunal spécialisé, nous posons un geste concret pour rendre ce parcours moins éprouvant et plus humain. La présence de ces chiens contribue à réduire le stress et l'anxiété, à offrir un réconfort émotionnel et à créer un environnement plus serein lors de moments difficiles, comme le témoignage en cour. Lorsqu'elles font le choix courageux de dénoncer et de porter plainte, les personnes victimes doivent pouvoir se sentir soutenues, écoutées et accompagnées à chaque étape. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

« Je me réjouis de l'arrivée de Scott au palais de justice de Chicoutimi! Sa présence contribuera à favoriser un sentiment de confiance et de sécurité tellement nécessaire qui, on l'espère, pourra rendre le parcours judiciaire des personnes victimes de violences sexuelles et conjugales un peu moins éprouvant. »

Éric Girard, ministre délégué au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« L'arrivée d'un compagnon à quatre pattes au palais de justice de Québec est une excellente nouvelle! Je trouve réconfortant de savoir que nous mettons en place des mesures afin que les personnes victimes se sentent plus à l'aise, mieux soutenues et plus épaulées dans notre système de justice. »

Jean-François Simard, ministre des Ressources naturelles et des Forêts

et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Nous remercions le Réseau des CAVAC ainsi que le ministère de la Justice pour leur confiance renouvelée dans ce projet auquel Mira est fière de s'associer et de mettre son expertise à contribution. L'attribution de deux nouveaux chiens d'assistance nous permet de renforcer notre engagement et d'élargir la portée de notre mission, en offrant un soutien précieux à un plus grand nombre de personnes vulnérables tout au long de leur parcours judiciaire. »

Nicolas St-Pierre, directeur général de la Fondation Mira

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que le Réseau des CAVAC accueille l'arrivée de deux nouveaux compagnons canins! C'est avec fierté que nous poursuivons notre collaboration avec la Fondation Mira dont l'expertise, jumelée à celle de nos intervenantes, présente les conditions idéales pour la réussite de ce projet. À la lumière des bienfaits observés dans le cadre des projets de chiens d'assistance judiciaire déjà en cours, l'ajout de ce service dans les régions de Québec et du Saguenay-Lac-Saint-Jean fera certainement la différence pour les personnes victimes qui souhaiteront obtenir cet accompagnement. »

Sophie Bergeron, coordonnatrice à l'implantation du tribunal spécialisé en matière de violences sexuelles et conjugales du Réseau des CAVAC

À propos du tribunal spécialisé

La création d'un tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale constitue une mesure phare du rapport Rebâtir la confiance , déposé en décembre 2020 par le Comité d'experts sur l'accompagnement des personnes victimes d'agressions sexuelles et de violence conjugale.

, déposé en décembre 2020 par le Comité d'experts sur l'accompagnement des personnes victimes d'agressions sexuelles et de violence conjugale. La Loi visant la création d'un tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale le 26 novembre 2021.

a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale le 26 novembre 2021. Depuis l'adoption de la Loi, le projet de tribunal spécialisé a été déployé dans 26 des 36 districts judiciaires du Québec.

Avant ce déploiement, sept chiens d'assistance judiciaire étaient déjà présents dans les palais de justice de :

Salaberry-de-Valleyfield (Java)

Drummondville (Falkor)

Trois-Rivières (Mays)

Granby (Mando)

Laval (Voltigeur)

Baie-Comeau (Téra)

Rouyn-Noranda (Joe)

Entre avril et septembre 2025, les 7 duos sont venus en aide à 316 personnes victimes.

À propos de la Fondation Mira

Mira poursuit l'objectif d'accroître l'autonomie et l'inclusion sociale des personnes vivant avec un handicap visuel ou moteur ainsi que des jeunes présentant un trouble du spectre de l'autisme (TSA), en leur fournissant gratuitement un chien entraîné pour répondre à leurs besoins. Depuis sa création en 1981, la Fondation Mira a remis près de 4 000 chiens-guides et d'assistance à des personnes en quête d'une meilleure qualité de vie.

Liens connexes

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

Source : Julien Garon, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec, 367 995-6635; Fondation Mira : Josiane Bétit, Relations avec les médias, 514 831-0276, [email protected]; Réseau des CAVAC : Marie-Christine Villeneuve, Coordonnatrice aux communications et relations publiques, 819 593-3805, [email protected]; Renseignements : Relations avec les médias, Ministère de la Justice du Québec, [email protected]