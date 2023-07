OTTAWA, ON, le 6 juill. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a lancé un nouveau processus de recrutement pour le Conseil consultatif de la politique alimentaire du Canada.

Le Conseil a été créé pour appuyer la collaboration accrue pour mieux comprendre les enjeux complexes et interreliés des systèmes alimentaires et réaliser des progrès importants et durables, tout en tenant compte de la diversité des perspectives. Le Conseil joue un rôle primordial dans la Politique alimentaire pour le Canada. Il donne des conseils à la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire sur la façon de relever les défis et de saisir les possibilités dans l'ensemble des systèmes alimentaires du Canada.

Les membres du Conseil reflètent la diversité des systèmes alimentaires du Canada, présentant des perspectives économiques, sanitaires, sociales et environnementales aux enjeux liés à l'alimentation ou influencés par celle-ci. Pour cette raison, nous sommes à la recherche de nouveaux membres représentant tous les systèmes alimentaires du Canada, dont le secteur alimentaire et agricole, le milieu universitaire, la société civile et les communautés autochtones, en s'assurant, en particulier, que les peuples autochtones et d'autres groupes sous-représentés et marginalisés ont une voix au sein du Conseil.

Visitez la page Web du Conseil consultatif de la politique alimentaire du Canada pour obtenir plus de renseignements sur le Conseil et accéder au portail pour présenter une demande.

« Le gouvernement du Canada a à cœur la vision de la Politique alimentaire : tous les Canadiennes et Canadiens méritent d'avoir accès à une quantité suffisante d'aliments salubres, nutritifs et culturellement diversifiés. De plus, le Canada doit se doter d'un système alimentaire résilient et innovant qui protège notre environnement et soutient notre économie. C'est important que le Conseil présente une diversité de perspectives pour relever les défis d'aujourd'hui et saisir les possibilités de demain dans les systèmes alimentaires du Canada. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

La Politique alimentaire pour le Canada est une feuille de route pour un système alimentaire plus sain et durable au Canada , qui met à profit le programme ambitieux du gouvernement en vue de soutenir la croissance des agriculteurs canadiens et des entreprises du secteur de l'alimentation ainsi que les principales initiatives fédérales, comme la Stratégie en matière de saine alimentation, le Guide alimentaire canadien et la Stratégie de réduction de la pauvreté. La Politique alimentaire appuie également les travaux liés à la fraude alimentaire, à l'étiquetage des aliments, à la perte et au gaspillage d'aliments, entre autres.

sont en cours, dont le Défi de réduction du gaspillage alimentaire. Cette initiative de 20 millions de dollars vise à réduire le gaspillage alimentaire en finançant les solutions les plus novatrices, les plus transformatrices et les plus efficaces au gaspillage alimentaire au . De plus, le Fonds des infrastructures alimentaires locales (FIAL) est une initiative quinquennale qui versera jusqu'à 70 millions de dollars d'ici le 31 mars 2024. Depuis son lancement en août 2019, le FIAL a appuyé 897 projets liés à la sécurité alimentaire partout au Canada , ce qui représente une somme de 55,4 millions de dollars, dont des jardins et des cuisines communautaires, des camions réfrigérés, des unités d'entreposage pour les dons d'aliments, des serres dans les communautés éloignées et du Nord et plus encore.

