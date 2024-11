Plus de 3,9 millions de dollars en subventions, en services de soutien aux entreprises et en revitalisation d'attractions touristiques aideront les entreprises de Jasper à se remettre des répercussions économiques des feux incontrôlés de l'été dernier

JASPER, AB, le 14 nov. 2024 /CNW/ - Les résidents et les entreprises de Jasper et du parc national Jasper travaillent d'arrache-pied pour se remettre des effets dévastateurs des feux incontrôlés de l'été sur la communauté et l'économie locale. Le gouvernement du Canada prend des mesures pour aider Jasper à rebâtir son économie et à en ressortir plus forte et plus résiliente.

L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, au nom de l'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan, a annoncé aujourd'hui un financement fédéral de plus de 3,9 millions de dollars pour aider les petites entreprises de Jasper à se relever.

Subventions destinées aux petites entreprises

Un montant total de 3,45 millions de dollars sera investi pour lancer le Jasper Business Recovery Program, une nouvelle initiative de subvention pour les petites entreprises situées à Jasper. Le programme fournira un financement non remboursable directement aux entreprises comptant 50 employés ou moins et titulaires d'un permis dans la municipalité de Jasper ou dans le parc national Jasper. Les propriétaires uniques dans les secteurs de la construction, du tourisme ou de l'événementiel pourront recevoir jusqu'à 5 000 dollars, tandis que les entreprises constituées en société pourront recevoir jusqu'à 10 000 dollars. En plus du financement, le programme comprend également des services d'accompagnement et de développement d'entreprise. Le programme sera administré par la Community Futures West Yellowhead.

Le Jasper Business Recovery Program a été créé après consultation des petites entreprises qui ont été directement touchées par les feux incontrôlés. Il répond au besoin de financement non remboursable des entreprises afin qu'elles puissent faire face à leurs obligations financières et s'attaquer directement à la réduction des revenus résultant de la fermeture du parc national Jasper pendant la saison estivale, lorsque de nombreuses entreprises de Jasper sont les plus occupées. Le programme renforce la capacité des petites entreprises à maintenir ou à redémarrer leurs activités pendant que Jasper se reconstruit pour les résidents et accueille à nouveau les visiteurs.

Ce programme devrait aider 325 petites entreprises, soutenir plus de 500 emplois et fournir des services aux entreprises à 275 clients.

Revitalisation du tourisme

Un montant supplémentaire de 500 000 dollars est alloué à Tourism Jasper pour encourager les visiteurs à revenir à Jasper, contribuant ainsi à la reprise économique de la communauté. Le financement permettra à Tourism Jasper de commercialiser et d'offrir une programmation, notamment des installations lumineuses, des sculptures de glace, des spectacles artistiques, des visites guidées dans la nature, des dégustations culinaires et des activités qui mettent en valeur la culture autochtone. Les activités se dérouleront tout au long de l'hiver, du printemps et de l'automne afin d'attirer les visiteurs dans le centre-ville de Jasper et d'accroître la fréquentation des commerces locaux. Les fonds serviront également à étendre le Dark Sky Festival de 2025, afin d'attirer davantage de visiteurs en dehors de la haute saison.

Citations

« Notre gouvernement est à l'écoute des résidents et des entreprises de Jasper pour savoir comment les aider à se remettre des effets dévastateurs des feux incontrôlés sans précédent de l'été dernier. Les deux initiatives que nous annonçons aujourd'hui répondent directement aux besoins des entreprises locales et contribueront à faire en sorte qu'elles puissent à nouveau fournir les services et les offres qui sont au cœur de la réputation de cette communauté en tant que destination pour les visiteurs de tout le Canada et du monde entier. »

-L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan

« Aider les petites entreprises à reprendre pied est le moyen le plus rapide de relancer le secteur touristique de Jasper. C'est pourquoi nous accordons aujourd'hui plus de 3,9 millions de dollars en subventions fédérales et en services de soutien aux entreprises pour les destinations de renommée mondiale de la ville. Cela aidera 325 entreprises à obtenir le financement dont elles ont besoin pour rouvrir, soutiendra 500 bons emplois dans le secteur du tourisme et permettra à la ville de rouvrir ses portes aux touristes et aux résidents. »

-L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles

« Des guides de montagne aux fournisseurs de services d'accueil, en passant par tant d'autres, les petites entreprises sont essentielles à l'avenir de Jasper. L'annonce d'aujourd'hui apportera à des centaines de résidents et d'entreprises l'aide et le soutien dont ils ont besoin pour accueillir à nouveau les visiteurs à Jasper. »

-L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Nous sommes profondément reconnaissants au gouvernement du Canada d'avoir annoncé aujourd'hui un financement pour les petites entreprises de Jasper. Ce soutien est essentiel à notre rétablissement, car il reconnaît que la revitalisation économique de nos entreprises locales est indispensable à la guérison globale de notre communauté. Nous sommes plus forts grâce à la collaboration et à l'engagement de tous les ordres de gouvernement et de nos partenaires, et nous sommes impatients de reconstruire ensemble. »

-Richard Ireland, maire, municipalité de Jasper

« Soutenir les petites entreprises est au cœur de ce que nous faisons à Community Futures West Yellowhead. Grâce au financement de PrairiesCan, nous sommes fiers d'offrir une bouée de sauvetage qui aidera notre communauté d'affaires de Jasper à se rétablir, à se reconstruire et à jeter les bases d'un avenir économique plus solide. »

-Tyler Olson, président du conseil d'administration, Community Futures West Yellowhead

« Jasper est ouverte et accueille chaleureusement les visiteurs, offrant l'endroit idéal pour vivre des aventures palpitantes tout en soutenant nos petites et moyennes entreprises locales. Une saison hivernale bien remplie est essentielle pour soutenir la revitalisation de notre communauté et faire en sorte que les magasins, les restaurants et les prestataires de services locaux continuent de prospérer. Cette annonce illustre l'importance des partenariats et de la collaboration qui soutiennent directement la reprise économique de Jasper. »

-Tyler Riopel, directeur général, Tourism Jasper

« La Chambre de commerce du parc Jasper est reconnaissante du soutien offert par tous les niveaux de gouvernement et organismes alors que notre communauté passe des premiers stades de l'urgence liée aux feux incontrôlés au processus de rétablissement et de reconstruction. Le financement de PrairiesCan annoncé aujourd'hui sera d'une valeur inestimable pour les nombreuses entreprises de notre communauté qui ont été touchées de bien des façons par les feux incontrôlés. La Chambre de commerce reste déterminée à collaborer avec les bailleurs de fonds, y compris PrairiesCan, afin de contribuer à la prestation efficace d'un soutien au rétablissement de notre communauté. Une reprise vigoureuse de notre communauté d'affaires sera essentielle au rétablissement économique et social de Jasper et, ensemble, nous reconstruirons mieux et plus fort que jamais. »

-Paul Butler, directeur général, Chambre de commerce du parc Jasper

Faits en bref

Le financement annoncé aujourd'hui fait suite à des activités fédérales antérieures visant à soutenir la relance à Jasper , y compris des investissements de plus de 15,2 millions de dollars pour l'allègement de loyer et de 3 millions de dollars destinés à des initiatives touristiques de même que le transfert des pouvoirs en matière d'aménagement et de développement à la municipalité de Jasper , afin que les résidents et les entreprises de la communauté aient un plus grand pouvoir d'agir sur l'avenir de Jasper .

, y compris des investissements de plus de 15,2 millions de dollars pour l'allègement de loyer et de 3 millions de dollars destinés à des initiatives touristiques de même que le transfert des pouvoirs en matière d'aménagement et de développement à la municipalité de , afin que les résidents et les entreprises de la communauté aient un plus grand pouvoir d'agir sur l'avenir de . Community Futures West Yellowhead est une organisation sans but lucratif de confiance qui exerce ses activités dans le Centre-Ouest de l' Alberta pour offrir des services de développement des entreprises et des investissements. L'organisation est l'une des 27 Sociétés d'aide au développement des collectivités de l' Alberta qui s'emploient à favoriser l'esprit d'entreprise et le développement économique communautaire dans les régions rurales de l' Alberta . Les Sociétés d'aide au développement des collectivités de l' Alberta , de la Saskatchewan et du Manitoba sont financées par PrairiesCan.

pour offrir des services de développement des entreprises et des investissements. L'organisation est l'une des 27 Sociétés d'aide au développement des collectivités de l' qui s'emploient à favoriser l'esprit d'entreprise et le développement économique communautaire dans les régions rurales de l' . Les Sociétés d'aide au développement des collectivités de l' , de la et du sont financées par PrairiesCan. PrairiesCan est le ministère fédéral qui diversifie l'économie dans les Prairies canadiennes en offrant des programmes et services qui aident les entreprises, les organismes sans but lucratif et les communautés à se renforcer : son mandat consiste à soutenir la croissance et la diversification de l'économie dans les provinces des Prairies et à faire valoir les intérêts de cette région dans les politiques, les programmes et les projets économiques nationaux.

Le financement du Jasper Business Recovery Program est fourni dans le cadre du programme Développement économique et diversification des collectivités qui soutient les initiatives de développement économique visant à aider les communautés de l'ensemble des Prairies à se développer et à se diversifier.

Le financement destiné à Tourism Jasper est fourni dans le cadre du Programme pour la croissance du tourisme qui a été annoncé dans le budget de 2023 pour soutenir la Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme, un plan de croissance, d'investissement et de stabilité à long terme dans l'industrie touristique du Canada .

