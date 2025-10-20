KINGSPORT, TN, le 20 oct. 2025 /CNW/ - L'usine Kingsport de Domtar s'est vu décerner le prix de leadership d'entreprise exceptionnel Fred Schmitt par la National Recycling Coalition (NRC). Cette prestigieuse distinction nationale récompense une entreprise qui démontre leadership, innovation et réussite en tant que modèle dans les domaines du recyclage et de la valorisation.

De g. à d., Jan Martin, de Domtar; Peter Adrian, président du conseil d’administration de la NRC; Teresa Bradley, présidente-directrice du conseil d’administration de la NRC. (Groupe CNW/Domtar)

La Chambre de commerce de Kingsport avait présenté la candidature de l'usine Kingsport, qui a été sélectionnée par la NRC pour s'être transformée en plus grand fabricant de produits recyclés du Tennessee, où se trouve la deuxième machine de carton-caisse recyclé en importance d'Amérique du Nord.

« Cette reconnaissance de la part de la National Recycling Coalition est un immense honneur et témoigne du dévouement de notre personnel envers le développement durable, a dit Tony Clary, directeur d'usine par intérim. Grâce à l'innovation et à la détermination, notre équipe a redéfini les possibilités de la fabrication circulaire, non seulement pour Domtar, mais pour toute notre industrie. »

La conversion de l'usine Kingsport, d'une durée de deux ans, a été achevée en 2023. La machine à papier de pâte maigre non couché a été remplacée, et Kingsport est devenue la première usine de carton-caisse entièrement recyclé de Domtar. Aujourd'hui, l'usine produit annuellement quelque 600 000 tonnes de carton-caisse et de carton ondulé recyclés de haute qualité, et consomme environ 700 000 tonnes de boîtes et de papier recyclés, un volume équivalent à près d'une fois et demie celui de l'Empire State Building.

Conformément à son engagement envers la circularité, l'usine a réutilisé 31 500 tonnes de béton et de briques provenant de la démolition de l'ancienne usine comme remblai de fondation pour la nouvelle installation. Cette initiative a permis d'éviter environ 1 000 trajets de camions-bennes, de même que l'envoi de ces matériaux aux décharges. Parmi les autres innovations, citons la réduction des deux tiers de la consommation quotidienne d'eau, l'adoption de véhicules alimentés par batteries lithium-ion et un partenariat de recyclage en boucle fermée avec Food City visant la transformation des boîtes de carton ondulé de près de 150 magasins en nouveaux matériaux d'emballage.

Miles Burdine, président et chef de la direction de la Chambre de commerce de Kingsport, a expliqué que le leadership de Domtar continuait à procurer des avantages importants sur le plan de l'économie locale et de l'environnement.

« Domtar a été une entreprise partenaire exceptionnelle pour notre ville et notre région, et cette reconnaissance nationale confirme ce que nous savons déjà, ici à Kingsport : cette entreprise contribue à ouvrir la voie en matière de développement durable et d'innovation, a-t-il déclaré. La transformation de l'usine n'est pas seulement une réalisation industrielle remarquable, mais aussi un exemple probant de la façon dont la croissance des entreprises et la responsabilité environnementale peuvent aller de pair pour renforcer notre communauté. »

En mai, Domtar a présenté fièrement sa Stratégie de développement durable 2030, soit une feuille de route audacieuse et réfléchie qui témoigne du profond engagement de l'entreprise à l'égard de l'intendance responsable des ressources. Poursuivant sur cette lancée, Domtar a récemment publié un rapport exhaustif sur le développement durable intitulé Bâtir l'avenir sur de précieux héritages qui met en relief ses valeurs durables et ses progrès tangibles qui continuent de guider les activités à l'échelle de l'entreprise.

La reconnaissance de l'usine par la NRC est un exemple concret de cette stratégie et démontre comment l'innovation durable peut engendrer des progrès quantifiables et une incidence positive. Le prix a été présenté le 2 octobre à l'occasion d'une cérémonie tenue dans le cadre de la conférence annuelle de la NRC à l'Université d'État de Wichita, à Wichita, au Kansas.

« L'usine Kingsport de Domtar établit une nouvelle référence pour la circularité et la fabrication durable dans l'industrie des produits forestiers, a conclu Jan Martin, directrice des communications et des affaires publiques chez Domtar. Le prix Fred Schmitt souligne à quel point l'innovation et la collaboration peuvent apporter des avantages durables à l'environnement et aux collectivités. »

Pour obtenir un complément d'information sur l'usine Kingsport de Domtar, consultez le site domtarpackagingkingsport.com.

À propos de Domtar

Domtar est un grand fabricant privé de produits forestiers diversifiés dont l'effectif de quelque 14 000 employés est réparti dans plus de 60 installations en Amérique du Nord. L'entreprise a une capacité de production annuelle de 9,1 millions de tonnes métriques de pâte, de papier, d'emballage et de papier tissu ainsi que d'environ 3 milliards de pieds-planche de bois d'œuvre et d'autres produits du bois. Anciennement connue sous le nom de Groupe Papier Excellence, Domtar se compose des anciennes entreprises Paper Excellence Canada Holdings Corporation, Domtar Corporation et Produits forestiers Résolu.

Domtar est fière de son excellence opérationnelle, de ses produits durables, de haute qualité et économiques qui répondent largement aux besoins de ses clients à l'échelle mondiale. L'entreprise s'est engagée à transformer la fibre de bois durable en produits courants essentiels. Les principaux bureaux de Domtar sont à Fort Mill, en Caroline du Sud. Pour obtenir davantage, consultez le site www.domtar.com/fr/.

SOURCE Domtar

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS : Mme M. Jan Martin, 803 802-8027, [email protected]