Domtar a en effet accepté de faire don de terres à CNC pour permettre la conservation de 4 grandes parcelles abritant des milieux forestiers et aquatiques le long de la rivière Southwest Gander et du lac Gander, près des municipalités de Glenwood et d'Appleton. Ce don de terres est d'une importance majeure, puisqu'il facilitera les déplacements de la faune au sein d'aires de conservation interconnectées. Moins de 3 % de l'écorégion du centre de Terre-Neuve bénéficie actuellement d'un statut de conservation. L'aire protégée la plus proche est la réserve de parc provincial Jonathan's Pond. Ce projet pourrait relier entre elles deux futures aires de conservation potentielles : la réserve naturelle Rodney Pond proposée par la province et l'aire protégée Charlie's Place proposée par la Première Nation Qalipu.

Travailler ensemble

La double crise de la perte rapide de biodiversité et des changements climatiques exige que nous en fassions davantage pour protéger la nature, et ce, plus rapidement. CNC porte son travail à un rythme et à une échelle sans précédent et est ravi de collaborer avec des entreprises forestières et d'autres secteurs afin de soutenir la nature, pour le bien de la population, de la faune et de la flore, et des collectivités.

CNC est fier d'annoncer qu'en plus du partenariat avec Domtar, ce projet a bénéficié de l'appui du gouvernement du Canada grâce au Programme de conservation du patrimoine naturel du Fonds de la nature du Canada. Les sommes fournies par le gouvernement fédéral nécessitent des fonds de contrepartie et CNC encourage les gens de la région, les entreprises locales et les fondations à soutenir le projet. Les dons recueillis serviront à l'acquisition, à la gestion à long terme et à l'entretien des terres. En tant qu'organisme de bienfaisance, CNC collabore avec les personnes et les collectivités dans une démarche qui mobilise l'ensemble de la société autour d'une vision partagée de la conservation.

En 2022, Domtar a transféré à Conservation de la nature Canada (CNC) l'intendance de 145 000 hectares (358 300 acres) de forêt boréale en Ontario, dans le cadre du plus grand accord de conservation de terres privées de l'histoire du pays. Sous la gouverne de CNC, cette vaste étendue forestière située près de Hearst est préservée et gérée à des fins de recherche et de conservation à long terme, ce qui garantit la protection de l'un des paysages boréaux les plus importants du Canada.

Le projet en bref

Les terres nouvellement protégées se composent principalement de zones boisées où prédominent l'épinette noire, le sapin baumier, le mélèze laricin, le bouleau à papier, l'épinette blanche et le peuplier faux-tremble. Les autres parties du site consistent de milieux humides, de rivières et de ruisseaux d'eau douce.

Le réseau hydrographique de la rivière Gander est l'un des bassins versants les plus importants de l'île pour le saumon atlantique. La pêche à la mouche est une activité récréative et économique importante dans la région.

Les propriétés sont situées dans l'aire de répartition de la harde de caribous Middle Ridge et près de celle de la harde Mount Peyton.

Plusieurs espèces animales et végétales de la région sont inscrites sur la liste de la Loi sur les espèces en péril du Canada (LEP). Il s'agit notamment de la martre d'Amérique (population de Terre-Neuve) (menacée), du bec-croisé des sapins (menacé), du quiscale rouilleux (préoccupant) et de la dégélie plombée (préoccupante). Le secteur est également un habitat clé pour l'omble chevalier, l'omble de fontaine, la platanthère grandiflore et le duliche roseau.

Lorsque les terres seront conservées, des activités de pêche et de chasse permises par la loi y seront autorisées. Des panneaux seront installés pour rappeler aux utilisateurs de VTT de rester sur les sentiers existants.

Citations

« Les forêts boréales couvrent 60 % de la superficie terrestre du Canada et absorbent d'énormes quantités de gaz à effet de serre, stockent le carbone et ont un impact positif quant à la crise climatique et à la survie de la vie sur Terre. Nous sommes reconnaissants envers Domtar d'avoir fait un autre généreux don de terres, ainsi qu'envers le gouvernement du Canada, qui nous aide à entreprendre des projets d'une telle envergure. Ce projet ne serait pas possible sans l'aide et le soutien des membres de la collectivité qui ont à cœur de voir cet héritage naturel protégé, et nous invitons avec enthousiasme tout le monde à se joindre à nous pour mener à bien ce projet historique à Terre-Neuve-et-Labrador et pour l'ensemble de la région de l'Atlantique. »

- Piers Evans, directeur des programmes de CNC à Terre-Neuve-et-Labrador

« Chez Domtar, le développement durable et la gestion de l'environnement sont au cœur de notre identité et de nos opérations. Nous sommes fiers de contribuer à la protection de terres de haute importance écologique au lac Gander afin de préserver le patrimoine naturel du Canada. Cette initiative reflète notre engagement en faveur de la collectivité, de la durabilité et de la collaboration avec des organisations, telles que Conservation de la nature Canada, qui protègent la biodiversité, ce qui fait partie intégrante de notre Stratégie de développement durable pour 2030. Nous sommes honorés de jouer un rôle dans le maintien de cet écosystème vital pour les générations futures. »

- Luc Thériault, - président, Produits du bois de Domtar

« Par l'entremise du Programme de conservation du patrimoine naturel, le gouvernement du Canada est fier de soutenir la protection de plus de 1 800 hectares de forêts, de milieux humides et de littoral au centre de Terre-Neuve-et-Labrador. Ce don de terre historique fait par Domtar - le plus grand don de terre reçu par Conservation de la nature Canada dans le Canada atlantique - contribuera à préserver des habitats essentiels pour des espèces en péril tout en consolidant la connectivité écologique de la région. La conservation est une responsabilité partagée, et en travaillant avec des partenaires comme Conservation de la nature Canada, nous créons un avenir plus résilient pour la nature et les communautés. »

- L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada

« En assurant la conservation de la nature du centre de Terre-Neuve-et-Labrador, ce sont des habitats essentiels qui sont préservés et des paysages qui vont prospérer pour les générations à venir. Grâce au soutien de Conservation de la nature Canada et à un don généreux de terre de la part de Domtar, nous aidons la conservation de forêts, de milieux humides et de littoraux où des espèces en péril ont élu domicile. Ce projet illustre bien que lorsque l'industrie, le gouvernement et les groupes de conservation travaillent main dans la main, c'est la nature qui en sort gagnante. »

- L'honorable Nathalie Provost, secrétaire d'État (Nature)

IMAGES

À propos

Plus grand organisme de bienfaisance environnementale du Canada, Conservation de la nature Canada travaille avec des partenaires pour conserver des paysages naturels depuis 1962. Ensemble, nous trouvons des solutions pour faire face à la double crise que représentent la perte de biodiversité et les changements climatiques, grâce à un travail de conservation durable et à grande échelle. Nous créons des changements durables au profit de la planète et de la population en établissant des partenariats avec les propriétaires fonciers, les collectivités, les gouvernements et les entreprises qui partagent les mêmes intérêts. Avec la nature, c'est possible. Pour en savoir plus : conservationdelanature.ca.

Le Programme de conservation du patrimoine naturel (PCPN) du gouvernement du Canada est un partenariat unique qui soutient la création et la reconnaissance d'aires protégées et de conservation par l'acquisition de terres privées et d'intérêts ou droits fonciers privés. À ce jour, le gouvernement du Canada a investi 500 millions $ dans le Programme, auxquels se sont ajoutés plus de 1 milliard $ en contributions amassées par Conservation de la nature Canada, Canards Illimités Canada et la communauté des fiducies foncières du pays, ce qui a permis de protéger et de conserver près de 830 000 hectares (2 millions d'acres) de terres écosensibles.

À propos de Domtar

Domtar est une importante société fermée qui fabrique divers produits forestiers et emploie près de 14 000 personnes dans plus de 60 établissements partout en Amérique du Nord. La société a une capacité de production annuelle de 7.2 millions de tonnes métriques de pâte, de papier, d'emballage et de papier tissu et d'environ 3 milliards de pieds-planche de bois d'œuvre et d'autres produits du bois. Auparavant connue sous le nom de Groupe Papier Excellence, Domtar comprend les anciennes entreprises que sont Paper Excellence, Domtar Corporation et Produits forestiers Résolu.

Domtar prône l'excellence opérationnelle et fournit des produits durables, économiques et de qualité supérieure pour répondre aux besoins de la clientèle à l'échelle mondiale, voire les surpasser. La société se consacre au développement durable et s'engage à transformer de la fibre de bois issue de sources responsables en produits essentiels à usage quotidien. Pour un complément d'information, consulter domtar.com.

SOURCE Domtar

Renseignements: Andrew Herygers, Directeur des communications, Canada atlantique, Conservation de la nature Canada, Cell. : 902 880-8108, [email protected]; Gavin Hamilton, Gestionnaire, Communications et relations médias, Domtar, Cell. : 803-578-2111, [email protected]