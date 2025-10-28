Ce prix témoigne de l'engagement de Domtar envers l'excellence du soutien à la clientèle et la communication de données fiables et transparentes sur le développement durable.

FORT MILL, SC, le 28 oct. 2025 /CNW/ - Domtar a remporté le prix pour l'énergie renouvelable 2025 CARE (pour Colorful Action for Renewable Energy) décerné par Crayola. L'entreprise fabrique le papier servant aux cahiers de coloriage Crayola et a été choisie pour le soutien qu'elle assure toujours avec grand soin à sa clientèle ainsi que pour la rapidité et la précision de ses réponses aux demandes d'information relatives au développement durable.

Crayola, une filiale de Hallmark, a remis le prix lors d'une cérémonie tenue à son siège social d'Easton, en Pennsylvanie. Bob Saxon et Danielle Sinclair, gestionnaires principaux de comptes, de même que Jordan Bowers, coordonnatrice des relations clients dans l'équipe de développement durable, ont accepté le prix au nom de Domtar.

« Cette reconnaissance compte beaucoup pour nous, car accompagner nos clients dans l'atteinte de leurs objectifs est un travail interfonctionnel faisant intervenir de nombreuses personnes, a déclaré Danielle Sinclair, gestionnaire principale de comptes à l'échelle nationale. La collaboration et la responsabilisation sont importantes. C'est avec fierté que nous aidons Crayola à insuffler couleur et créativité, tout en prenant soin de la planète. »

En 2024, Domtar a répondu à plus de 500 demandes d'information de clients portant sur le développement durable et la conformité réglementaire. L'entreprise a lancé en 2025 un nouveau portail destiné à faciliter les demandes de renseignements sur le développement durable et la transmission des données. Cet effort de Domtar reflète sa valeur liée à la responsabilisation et sa mission consistant à offrir des produits forestiers de premier plan dans l'industrie, tout en respectant ses engagements envers son personnel, sa clientèle et les collectivités, dans le respect des principes du développement durable.

En outre, Crayola a souligné que son choix avait été influencé par les pratiques responsables de Domtar en fait d'aménagement forestier et d'approvisionnement en bois et en fibre, deux aspects ciblés par les engagements qu'énonce Domtar dans sa stratégie de développement durable 2030. Cette stratégie vise notamment à renforcer la confiance mutuelle avec les clients et à faire progresser des objectifs partagés. Actuellement, 100 % du bois et de la fibre de Domtar proviennent de sources responsables. D'ici 2030, l'entreprise vise à accroître, par rapport à 2025, la participation des propriétaires fonciers à sa chaîne de valeur de la fibre par l'adoption de pratiques ayant une valeur sociale, environnementale et économique.

Ces pratiques s'inscrivent dans les objectifs environnementaux globaux et les normes de durabilité des produits de Crayola (en anglais).

Pour en savoir plus sur les progrès de Domtar en matière d'engagements envers sa clientèle et de développement durable, consultez le dernier rapport sur le développement durable.

À propos de Domtar

Domtar est une importante société fermée qui fabrique divers produits forestiers et emploie près de 14 000 personnes dans plus de 60 établissements partout en Amérique du Nord. La société a une capacité de production annuelle de 7,2 millions de tonnes métriques de pâte, de papier, d'emballage et de papier tissu, et d'environ 3 milliards de pieds-planche de bois d'œuvre et d'autres produits du bois. Auparavant connue sous le nom de Groupe Papier Excellence, Domtar comprend les anciennes entreprises que sont Paper Excellence, Domtar Corporation et Produits forestiers Résolu, et est détenue par l'investisseur Jackson Wijaya.

Domtar prône l'excellence opérationnelle et fournit des produits durables, économiques et de qualité supérieure pour répondre aux besoins de la clientèle à l'échelle mondiale, voire les surpasser. La société se consacre au développement durable et s'engage à transformer de la fibre de bois issue de sources responsables en produits essentiels à usage quotidien. Pour un complément d'information, consulter domtar.com.

