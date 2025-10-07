« Ce rapport donne un premier aperçu de la performance de notre entreprise unifiée à travers un ensemble complet d'indicateurs de développement durable, a commenté John D. Williams, président non exécutif du conseil d'administration de Domtar. Il constitue une étape décisive dans notre parcours à la suite du lancement en mai de notre stratégie de développement durable 2030 et il ouvre la voie à des progrès continus. »

Le rapport présente cette stratégie et les données qu'il renferme portent sur des indicateurs environnementaux, sociaux et de gouvernance qui correspondent aux priorités internes et externes définies pendant l'élaboration de la stratégie. Ces données concernent la consommation d'énergie, les émissions de carbone et d'autres impacts environnementaux, l'aménagement forestier et l'approvisionnement en fibre, la sécurité, les investissements communautaires et le profil de la main-d'œuvre de l'entreprise.

Ces informations constitueront un outil interne important pour la gestion de la performance pendant que l'entreprise poursuit ses objectifs pour 2030, ainsi qu'une ressource permettant de comprendre les pratiques, les objectifs et les progrès de Domtar au fil du temps. Les prochains rapports seront axés plus spécifiquement sur le suivi de nos progrès par rapport à ces cibles.

« Même si nous nous sommes fixé des objectifs ambitieux, la solidité de notre position de départ et notre élan sont évidents dans les résultats et la reconnaissance décrits dans ce rapport », a ajouté M. Williams. Ceci inclut le fait que Domtar a été classée parmi les « 25 sociétés fermées les plus durables au monde » par Corporate Knights en 2025.

Le contenu qualitatif du rapport est structuré en fonction des trois piliers stratégiques de l'entreprise : Intendance environnementale, Nos gens et nos collectivités et Entreprise responsable. Il met en évidence les engagements de longue date et profondément ancrés dans l'ensemble des installations de l'entreprise à investir dans l'innovation et l'amélioration de la performance et à favoriser une plus grande résilience.

« Nous consolidons notre rapport sur le développement durable et unifions les rapports que nous soumettons au CDP pour nous assurer que les parties prenantes peuvent évaluer notre performance environnementale dans son ensemble en tant qu'entreprise intégrée », a commenté Sabrina de Branco, cheffe mondiale des services de développement durable.

« Une de nos principales priorités consiste à atteindre la pleine conformité avec des normes applicables reconnues mondialement en matière de présentation de rapports d'ici à 2030, a ajouté Mme de Branco. Bien que ce rapport constitue un bon point de départ, ce n'est qu'un début. Nous nous engageons à faire progresser notre stratégie de développement durable en favorisant l'amélioration continue tant au niveau de la performance que de la transparence au cours des cinq prochaines années et par la suite. »

Pour voir la version intégrale et un résumé du rapport : developpementdurable.domtar.com

