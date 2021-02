OTTAWA, ON, le 25 févr. 2021 /CNW/ - Le Bureau du secrétaire du gouverneur général a le plaisir d'annoncer la remise de décorations pour service méritoire (division civile) à 98 personnes exceptionnelles.

Les décorations pour service méritoire reconnaissent les personnes ayant accompli un geste ou une activité de façon très professionnelle ou selon des normes très élevées et qui, de ce fait, ont fait honneur ou procuré des avantages au Canada. Cette distinction reconnaît les contributions dans différents domaines, depuis la défense des droits aux services de santé, en passant par les efforts humanitaires et les contributions aux arts.

Les récipiendaires dont les noms sont diffusés aujourd'hui ont mis en place différentes initiatives inspirantes visant à soutenir les plus vulnérables au sein de leurs communautés, à assurer la sécurité alimentaire et à fournir la stabilité du logement. Ils ont également créé des programmes qui encouragent la pratique du sport chez les jeunes tout en réduisant les obstacles à leur participation. Certains récipiendaires sont honorés pour des initiatives menées à l'étranger qui ont permis à des personnes vivant dans la pauvreté d'avoir accès à l'eau potable et à des installations sanitaires, à l'éducation grâce à des bourses et à des moyens de se prendre en charge.

Au cours de la dernière année, la pandémie de COVID-19 nous a fait vivre des moments sans précédent et remplis de défis, mais beaucoup de Canadiens et de Canadiennes ont su les relever pour soutenir et aider les autres. Vous pouvez d'ailleurs soumettre la candidature d'une personne exceptionnelle dont les contributions ont amélioré le sort de la collectivité, de la province ou du pays, ou dont les réalisations ont fait honneur au Canada sur la scène internationale.

Faits en bref

Reconnaître l'excellence est au cœur du mandat de chaque gouverneur général. Les décorations pour service méritoire (division civile) comptent parmi les plus hautes distinctions du Régime canadien de distinctions honorifiques.

Quiconque peut soumettre la candidature d'une personne à un ordre honorifique canadien ou à une médaille ou une décoration.

Chaque candidature fait l'objet de recherches avant d'être soumise à l'examen d'un comité consultatif indépendant, qui fait ensuite des recommandations au gouverneur général.

