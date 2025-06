OTTAWA, ON, le 27 juin 2025 /CNW/ - Officiellement proclamée par l'ancienne gouverneure générale Clarkson en 2002, la Journée canadienne du multiculturalisme affirme notre engagement en faveur d'une société où chacun a sa place.

Le multiculturalisme constitue l'une des plus grandes forces du Canada; il est l'essence même de notre identité commune.

Notre engagement envers l'inclusion me tient particulièrement à cœur. Dans mon discours inaugural, j'ai promis « d'être présente pour l'ensemble des Canadiens », et cette promesse guide chacune de mes actions. Bâtir une société résolument inclusive est une quête perpétuelle et essentielle.

En cette Journée canadienne du multiculturalisme, célébrons nos différences et assumons fièrement nos valeurs communes afin de continuer à bâtir un Canada où chacun peut contribuer à un avenir meilleur.

Bonne Journée canadienne du multiculturalisme!

Mary Simon

Restez branchés :

Suivez GouverneurGeneralCanada sur Facebook, Instagram, X et YouTube.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, 343-573-7563, [email protected]