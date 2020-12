OTTAWA, ON, le 3 déc. 2020 /CNW/ - Hier après-midi, le Comité fédéral-provincial-territorial (FPT) des Chefs des poursuites pénales a reconnu les réalisations exceptionnelles de poursuivants canadiens lors d'une cérémonie. Le programme de reconnaissance, lancé en 2006, honore l'excellence professionnelle, le service exemplaire et les réalisations exceptionnelles.

Les procureurs suivants ont été choisis pour leurs contributions à l'avancement et à la promotion du rôle des procureurs au sein du système de justice pénale canadien :

Le prix Loyauté envers l'idéal de justice 2020 a été remis à M. Robert W. Hubbard, procureur auprès du ministère du Procureur général de l'Ontario à Toronto et à Me François Lacasse, avocat général principal au Service des poursuites pénales du Canada (SPPC) à Ottawa.

Le prix Courage et persévérance 2020 a été décerné à M. David A. Jardine, procureur pour le Service des poursuites de la Colombie-Britannique (SPCB) à Vancouver.

Le prix Engagement humanitaire 2020 a été décerné à Mme Leah B. Fontaine, procureure pour le SPCB à Duncan, en C.-B.

Un nouveau prix, celui de la Prestation remarquable lors d'une poursuite, a été décerné à l'équipe des procureurs du SPPC chargés de la poursuite contre SNC Lavalin : Me Richard Roy, Me Anne-Marie Manoukian et Me Hans C. Gervais.

Le Comité FPT des Chefs des poursuites pénales rassemble les chefs des services de poursuite canadiens afin de faciliter l'entraide et la coopération sur des questions opérationnelles relatives aux poursuites pénales. Le Comité présente également le point de vue de la poursuite aux ministres et sous-ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux responsables de la justice.

Fiche d'information : Récompenses nationales des poursuivants https://www.ppsc-sppc.gc.ca/fra/nvs-nws/2020/03_12_20_information.html

