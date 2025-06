LONDON, ON, le 11 juin 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, la Cour supérieure de l'Ontario a condamné Taymoor Pasha, 25 ans, à une peine de 16 ans et demi d'emprisonnement après avoir plaidé coupable de possession de 15 kilogrammes de fentanyl en vue d'en faire le trafic, dans le cadre de la saisie de fentanyl la plus importante dans l'histoire de la région de London.

Les procureurs et les avocats de la défense ont suggéré cette peine conjointement, en tenant compte de l'âge de M. Pasha, qui avait 22 ans au moment des faits, de son plaidoyer précoce et du fait qu'il s'agissait d'une première infraction. Vincenzo Mazza, procureur fédéral, a déclaré ce qui suit : [Traduction] « M. Pasha faisait le trafic de quantités record de drogues de rue les plus dangereuses, mortelles et entraînant la plus forte dépendance que nous connaissons. Toutefois, il s'agit également d'un jeune délinquant racialisé qui en est à sa première offense et qui a inscrit un plaidoyer de culpabilité précoce. »

Voici la déclaration de George Dolhai, directeur des poursuites pénales, à cet égard : [Traduction] « Le SPPC reconnaît l'importance d'adopter des démarches axées sur la réadaptation et la santé à l'égard de ceux qui souffrent de troubles liés à l'utilisation de substances, y compris le fentanyl. Parallèlement, il lui incombe de solliciter des mesures de responsabilisation significatives, y compris l'imposition de peines sévères appropriées contre ceux ayant été déclarés coupables d'avoir profité sciemment de la souffrance d'autrui en contribuant à la propagation de substances nocives pouvant être fatales. En l'occurrence, si un plaidoyer de culpabilité précoce n'avait pas été inscrit, on aurait sollicité une peine beaucoup plus sévère. »

Le Service des poursuites pénales du Canada est une organisation nationale chargée de poursuivre les infractions relevant de la compétence fédérale, sans influence indue et dans le respect de l'intérêt public. Le SPPC est également chargé de fournir des conseils en matière de poursuites aux organismes d'application de la loi partout au Canada.

