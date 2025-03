OTTAWA, ON, le 6 mars 2025 /CNW/ - George Dolhai, directeur des poursuites pénales, a le plaisir de vous annoncer que la gouverneure en conseil a nommé Carol Shirtliff-Hinds à titre de nouvelle directrice adjointe des poursuites pénales (DAPP) du SPPC à compter du 14 avril 2025.

Carol a dernièrement travaillé à titre de directrice exécutive et d'avocate générale principale au sein de l'Agence du revenu du Canada (ARC). Elle a occupé précédemment plusieurs postes de direction aux responsabilités croissantes au sein du SPPC et a accompli un travail remarquable au sein de l'organisation.

Carol a obtenu son baccalauréat en droit de l'Université d'Ottawa et a été admise au barreau en 1995. Elle s'est jointe à la Section des services du droit fiscal du ministère de la Justice en 1996. En 2007, elle préparait des conseils stratégiques et juridiques sur des questions gouvernementales complexes pour le greffier du Conseil privé et le Cabinet du premier ministre. Elle a travaillé pour le SPPC de 2008 à 2012, comme procureure au BRO. Elle a ensuite décidé d'ouvrir son propre cabinet d'avocats et est devenue mandataire du SPPC. Carol a réintégré le SPPC en 2020 à titre de procureure fédérale en chef adjointe (PFCA) au sein du BRO. En 2022, elle est devenue procureure fédérale en chef par intérim au sein du Bureau régional du Québec (BRQ) et a travaillé en cette qualité pendant quatorze mois. Après un bref retour au sein du BRO à titre de PFCA, elle a travaillé pour l'ARC avant d'être nommée DAPP.

Le Service des poursuites pénales du Canada est chargé de poursuivre les infractions relevant de la compétence fédérale, sans influence indue et dans le respect de l'intérêt public. Le SPPC est également chargé de fournir des conseils en matière de poursuites aux organismes d'application de la loi partout au Canada.

(English version available)

SOURCE Service des poursuites pénales du Canada

RENSEIGNEMENTS : Relations avec les médias, 613-954-7803