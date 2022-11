OTTAWA, ON, le 3 nov. 2022 /CNW/ - Le Comité fédéral-provincial-territorial des Chefs des poursuites pénales a reconnu les réalisations exceptionnelles des procureurs canadiens lors d'une cérémonie tenue le 18 octobre 2022. Le programme de reconnaissance, lancé en 2006, récompense l'excellence professionnelle, le service exemplaire et les réalisations exceptionnelles.

Les procureurs suivants ont été reconnus pour leurs contributions à l'avancement et à la promotion du rôle des procureurs au sein du système de justice pénale canadien :

Le prix Loyauté envers l'idéal de justice 2022 a été remis à Martin Herschorn, c. r., aujourd'hui retraité, mais alors directeur des poursuites publiques du Service des poursuites publiques de la Nouvelle-Écosse, pour l'engagement dont il a fait preuve tout au long de sa carrière à l'égard de la fonction de procureur, son appui aux procureurs sur le terrain et son rôle dans l'établissement de liens entre les procureurs du Canada et du monde entier.

Le prix Engagement humanitaire 2022 a été remis à McFarlane Chebesi Njoh, procureur au Service des poursuites publiques de la Nouvelle-Écosse, pour son engagement ferme à l'égard de l'aide humanitaire et le renforcement des capacités, et ses activités de soutien à l'échelle locale et communautaire, tant en Nouvelle-Écosse qu'à l'étranger, notamment au Cameroun.

Le Comité FPT des Chefs des poursuites pénales regroupe les chefs des services de poursuite canadiens afin de faciliter l'entraide et la coopération sur des questions opérationnelles relatives aux poursuites pénales.

Document d'information : Récompenses nationales des poursuivants 2022 https://www.ppsc-sppc.gc.ca/fra/nvs-nws/2022/03_11_22_information.html

