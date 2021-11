CHARLOTTETOWN, PE, le 18 nov. 2021 /CNW/ - Nous avons le plaisir d'annoncer les lauréats des prix de récompenses nationales des poursuivants fédéraux-provinciaux-territoriaux (FPT) 2021. Le programme de reconnaissance, lancé en 2006 par le Comité FPT des Chefs des poursuites pénales, récompense l'excellence professionnelle, le service exemplaire et les réalisations exceptionnelles.

Les procureurs suivants ont été reconnus pour leurs contributions à l'avancement et à la promotion du rôle des procureurs au sein du système de justice pénale canadien :

Le prix Loyauté envers l'idéal de justice a été remis à Me Annick Murphy, Directrice des poursuites criminelles et pénales du Québec (récemment retraitée).

Le prix Engagement humanitaire a été décerné à Trevor Shaw, directeur du Bureau des appels criminels et des poursuites spéciales du British Columbia Prosecution Service.

Le prix Prestation remarquable lors d'une poursuite a été décerné aux procureurs de l'équipe du Nova Scotia Public Prosecution Service à Halifax, chargés de la poursuite contre James Melvin : Christine Driscoll, Rick Woodburn et Sean McCarroll.

Le Comité FPT des Chefs des poursuites pénales rassemble les chefs des services de poursuite canadiens en vue de favoriser l'entraide et la coopération sur des questions opérationnelles relatives aux poursuites pénales.

Fiche d'information : Récompenses nationales des poursuivants 2021

(An English version is available)

SOURCE Service des poursuites pénales du Canada

Renseignements: Robert P. Doyle, Secrétaire, Comité FPT des Chefs des poursuites pénales, 613-952-0267