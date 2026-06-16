Récompenses Bleu et Dollarama établissent un partenariat pour faire profiter davantage de la vie au quotidien avec les dépenses courantes

Les membres de Récompenses Bleu peuvent accumuler des points Bleu sur les achats admissibles effectués dans les magasins Dollarama participants à travers le pays avec une carte de paiement de BMO liée.

Les titulaires d'une carte de crédit BMO Récompenses Bleu peuvent gagner 10 fois plus de points dans les magasins Dollarama participants.

Les membres peuvent accéder à des offres promotionnelles exclusives sur les cartes-cadeaux électroniques disponibles par l'entremise de Récompenses Bleu.

MONTRÉAL, le 16 juin 2026 /CNW/ - Récompenses Bleu a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un partenariat stratégique exclusif pluriannuel avec Dollarama afin d'aider les Canadiens à améliorer leurs finances en leur offrant plus de valeur sur leurs achats quotidiens.

Alors que le pouvoir d'achat est une préoccupation majeure pour de nombreux Canadiens, Récompenses Bleu continue d'élargir les possibilités d'obtenir des points Bleu. Grâce à ce nouveau partenariat avec Dollarama, les membres peuvent désormais accumuler des points sur leurs achats de première nécessité chez l'un des détaillants les plus accessibles du Canada, ce qui renforce notre volonté commune d'aider les ménages à tirer le meilleur parti de leur budget quotidien.

Les membres de Récompenses Bleu qui détiennent une carte de paiement liée peuvent accumuler des points sur les achats admissibles d'au moins 20 $ effectués dans plus de 1 700 magasins Dollarama à travers le pays. De plus, les titulaires d'une Mastercard BMO Récompenses Bleu peuvent gagner 10 fois plus de points sur leurs achats chez Dollarama. En accumulant 10 fois plus de points, les membres peuvent bénéficier d'une remise pouvant atteindre 6 %1 sur leurs dépenses admissibles auprès des partenaires participants, notamment par l'entremise de la plateforme Voyages Récompenses Bleu.

« Nous sommes ravis de nous associer à Dollarama pour offrir plus d'avantages aux Canadiens en élargissant les possibilités pour nos membres de tirer profit de leurs dépenses quotidiennes et d'améliorer leurs finances, a déclaré Chris Wragg, vice-président, Partenariats stratégiques, Récompenses Bleu. Cette collaboration s'inscrit dans la continuité de l'engagement de Dollarama à offrir des prix avantageux au quotidien, tout en s'appuyant sur l'évolution constante du programme Récompenses Bleu. Alors que l'abordabilité est une priorité pour beaucoup, les Canadiens s'efforcent de gérer leur budget et de tirer le meilleur parti de chaque dollar. En allant à la rencontre de nos membres là où ils font déjà leurs achats de première nécessité, nous leur permettons de transformer plus facilement leurs achats courants en avantages concrets et d'offrir ces avantages à un plus grand nombre de Canadiens à travers le pays. »

« Dollarama s'efforce de rendre les achats quotidiens simples, abordables et accessibles pour les Canadiens, a poursuivi Nicolas Hien, chef des technologies de l'information chez Dollarama. Notre partenariat avec Récompenses Bleu nous permet d'enrichir cette expérience en associant des récompenses aux achats que les clients effectuent déjà, leur offrant ainsi un avantage concret qui s'intègre naturellement à leur quotidien. »

Pour en savoir plus sur le programme Récompenses Bleu, consultez www.bluerewards.ca.



Pour de plus amples renseignements sur la gamme de cartes Mastercard BMO Récompenses Bleu, y compris sur d'autres conditions et caractéristiques importantes, veuillez consulter le site www.bmo.com/recompenses-bleu.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 500 milliards de dollars au 30 avril 2026, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Au service des clients depuis plus de 200 ans, BMO offre une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. BMO innove pour créer de la valeur ajoutée en mettant en œuvre et en combinant les ressources humaines, le numérique et l'intelligence artificielle afin de personnaliser l'expérience client, de renforcer les capacités de ses équipes et d'automatiser ses opérations commerciales de manière responsable. Animé par sa raison d'être, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et des collectivités plus fortes.

À propos de Dollarama

Dollarama, qui a été fondée en 1992 et dont le siège social est situé à Montréal (Québec), au Canada (TSX : DOL), est un leader canadien des détaillants à bas prix ayant une portée internationale avec plus de 2 800 magasins bien situés et plus de 43 000 employés qui servent la clientèle dans sept pays répartis sur trois continents. Dans chacun des marchés où elle exerce ses activités, Dollarama vise à offrir une valeur attrayante à des bas prix fixes sélectionnés ainsi qu'un accès facile à une vaste gamme de produits de consommation courante et d'articles saisonniers abordables convenant à une large clientèle.

Dollarama exploite plus de 1 700 magasins au Canada, répartis dans les dix provinces et dans deux territoires. En Australie, Dollarama exploite le plus important réseau de détaillants à rabais, The Reject Shop, avec un réseau national de plus de 400 magasins. Dollarama est également l'actionnaire majoritaire, par l'intermédiaire de ses participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, de Dollarcity, détaillant à rabais d'Amérique latine qui exploite plus de 700 magasins situés en Colombie, au Salvador, au Guatemala, au Mexique et au Pérou. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.dollarama.com.

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1 Ces calculs sont basés sur un exemple illustratif de 15 000 points Bleu échangés dans la catégorie « Voyages », ce qui correspond à une valeur de 100 $.

SOURCE BMO Groupe Financier

Requêtes médias : Anke Suwanda, Toronto, [email protected], 416 867-3996