Le programme de bourse BMO rend hommage aux femmes célèbre ses 10 ans et atteint le cap du million de dollars de soutien aux entreprises dirigées par des femmes au Canada

Dix bourses de 10 000 $ ont été attribuées à des entreprises dirigées par des femmes qui favorisent l'innovation et le développement durable, et contribuent à renforcer les collectivités partout au Canada.

Les bénéficiaires bénéficient d'un accès à des ressources sur mesure et à des conseils d'experts afin de soutenir la croissance continue de leur entreprise.

BMO pour Elles célèbre 10 années de soutien aux entreprises dirigées par des femmes.

MONTRÉAL, July 27, 2026 /CNW/ -- BMO, en collaboration avec Deloitte, a annoncé aujourd'hui les bénéficiaires des bourses du programme BMO rend hommage aux femmes, une initiative annuelle visant à soutenir l'amélioration des finances des entreprises détenues par des femmes.

Cette année, BMO a octroyé un total de 100 000 $ de bourses à dix entreprises canadiennes dirigées par des femmes, reconnues pour leurs solutions innovantes qui renforcent les collectivités et font progresser au moins deux des objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD NU). Outre le financement, les bénéficiaires seront mises en relation avec un conseiller, Services-conseils aux entreprises BMO pour Elles pour bénéficier d'une séance de coaching personnalisée et accéder à des ressources sur mesure conçues pour accélérer la croissance de leur entreprise.

« Cette année, les bénéficiaires du programme de bourse BMO rend hommage aux femmes incarnent l'innovation, la résilience et le leadership nécessaires pour contribuer à renforcer les collectivités et à faire progresser l'économie canadienne, a déclaré Sharon Haward-Laird, chef, Services bancaires aux grandes entreprises au Canada et Solutions intégrées Amérique du Nord, et dirigeante promotrice de BMO pour Elles. BMO est fier de les accompagner dans leur prochaine étape de croissance grâce à un financement ciblé, aux conseils d'experts et à un réseau de contacts précieux, afin de les aider à accélérer leur réussite et à améliorer leurs finances. »

« Deloitte Canada est fier de soutenir le programme de bourse BMO rend hommage aux femmes et les entrepreneures exceptionnelles qu'il reconnaît, a ajouté Emmy Babalola, associée, Deloitte Canada. Ces fondatrices ne se contentent pas de créer des entreprises florissantes : elles sont également à l'origine d'innovations, renforcent les collectivités et contribuent à la croissance économique du Canada. L'accès au financement et au soutien est essentiel à ce stade, et nous sommes impatients de voir comment les lauréates de cette année continueront à amplifier leur impact. »

Les bénéficiaires du programme BMO rend hommage aux femmes 2026 au Canada sont les suivantes :

Chaque bénéficiaire d'une bourse recevra également une invitation à participer à un sommet BMO rend hommage aux femmes de deux jours à Toronto cet automne où elles pourront échanger avec les dirigeants de BMO et ses partenaires stratégiques.

Le sommet de cette année marque le dixième anniversaire de l'initiative BMO pour Elles et célèbre une décennie d'actions visant à renforcer l'esprit communautaire et à soutenir la croissance et la réussite des entreprises dirigées par des femmes.

Pour plus d'informations sur le programme BMO rend hommage aux femmes, consultez https://www.bmoforwomen.com/fr/grant/.

À propos de BMO pour Elles

Le programme phare BMO pour Elles soutient les entreprises, les professionnelles et les investisseuses. Grâce à des conseils spécialisés, à l'accès au financement, à des opportunités de formation, à des partenariats stratégiques et à un réseau national de défenseurs, BMO pour Elles aide ses clientes à développer leur activité, à faire progresser leur carrière et à se forger une sécurité financière à long terme.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 500 milliards de dollars au 30 avril 2026, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Au service des clients depuis plus de 200 ans, BMO offre une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. BMO innove pour créer de la valeur ajoutée en mettant en œuvre et en combinant les ressources humaines, le numérique et l'intelligence artificielle afin de personnaliser l'expérience client, de renforcer les capacités de ses équipes et d'automatiser ses opérations commerciales de manière responsable. Animé par sa raison d'être, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et des collectivités plus fortes.

SOURCE BMO Groupe Financier

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