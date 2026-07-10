BMO annonce des changements aux stratégies de certains fonds d'investissement BMO et un changement de gestionnaire de portefeuille pour le BMO Fonds des marchés en développement

MONTRÉAL, le 10 juill. 2026 /CNW/ - BMO Investissements Inc., le gestionnaire des fonds d'investissement BMO, a annoncé aujourd'hui des changements aux stratégies d'investissement de certains fonds et un changement de gestionnaire de portefeuille pour le BMO Fonds des marchés en développement.

Stratégies d'investissement de certains fonds d'investissement BMO

Avec prise d'effet le 10 juillet 2026, les stratégies d'investissement du BMO Portefeuille équilibré géré, du BMO Portefeuille actions de croissance géré et du BMO Portefeuille croissance géré sont modifiées afin de permettre à chacun de ces fonds d'investir jusqu'à 5 % de ses actifs dans des titres de fonds sous-jacents exposés, directement ou indirectement, aux cryptoactifs.

Ces changements n'auront aucune incidence sur les objectifs de placement fondamentaux ni sur la cote de risque de placement de ces fonds.

Changement de gestionnaire de portefeuille du BMO Fonds des marchés en développement

Après la fermeture des bureaux le 16 octobre ou vers cette date, BMO Gestion d'actifs inc. et Gestion d'actifs Burgundy Ltée remplaceront Polen Capital UK LLP à titre de cogestionnaires de portefeuille du BMO Fonds des marchés en développement.

Ce changement n'aura aucune incidence sur les objectifs de placement fondamentaux ni sur la cote de risque de placement du BMO Fonds des marchés en développement.

Pour de plus amples renseignements sur les fonds d'investissement BMO, veuillez consulter le site www.bmo.com/investissements/fonds .

Les placements dans les fonds d'investissement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi (le cas échéant), de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'aperçu du fonds ou le prospectus simplifié du fonds d'investissement pertinent avant d'investir. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées. Pour connaître les risques liés à un placement dans les fonds d'investissement BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus simplifié.

Les fonds d'investissement BMO sont gérés par BMO Investissements Inc., une société de gestion de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

À propos de BMO Groupe financier

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SOURCE BMO Groupe Financier

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