BMO élu Meilleure banque de services aux particuliers au Canada lors de la remise des prix Euromoney Awards for Excellence 2026

Cette reconnaissance souligne l'engagement de BMO à aider les Canadiens à améliorer leurs finances grâce à l'intelligence artificielle et à l'innovation numérique, à des conseils personnalisés et au savoir-faire humain.

BMO vise à déployer l'IA à grande échelle afin de personnaliser l'expérience client, de renforcer les compétences des employés et d'automatiser les processus à grande échelle.

La Banque encourage une utilisation responsable de l'IA grâce à une gouvernance rigoureuse, à un contrôle efficace et à une attention particulière portée à la fourniture de résultats fiables pour ses clients.

MONTRÉAL, July 28, 2026 /CNW/ -- BMO a annoncé aujourd'hui avoir été désigné Meilleure banque de services aux particuliers au Canada lors de la remise des prix Euromoney Awards for Excellence 2026. Ce prix récompense la stratégie axée sur le client de la Banque, qui combine les atouts des ressources humaines, du numérique, des données et de l'intelligence artificielle pour aider les Canadiens à améliorer leurs finances. Cette distinction vient renforcer la dynamique engagée par BMO dans le domaine de la transformation numérique et de l'intelligence artificielle, notamment le déploiement à grande échelle de l'IA pour personnaliser l'expérience client, renforcer les compétences des employés et automatiser les processus à grande échelle.

« Cette reconnaissance reflète l'engagement de BMO à utiliser la technologie pour offrir des expériences bancaires plus personnalisées et plus fluides, a déclaré Mathew (Mat) Mehrotra, chef, Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada, BMO. En donnant à ses employés les moyens de tirer parti du potentiel du numérique et de l'IA, BMO aide les Canadiens à améliorer leurs finances à grande échelle. »

Le prix souligne l'engagement de BMO envers :

la création d'expériences numériques et en présentiel connectées, alliant commodité et conseils financiers fiables;

l'accroissement de la valeur ajoutée pour les clients grâce à des programmes de fidélité innovants, des partenariats et des solutions bancaires adaptées au quotidien;

la promotion de l'éducation financière et l'inclusion financière afin d'aider davantage de Canadiens à renforcer leur confiance en matière de finances.

Les prix Euromoney Awards for Excellence récompensent les banques et les institutions financières pour leurs réalisations en matière de stratégie, d'innovation et de service à la clientèle. Les lauréats sont sélectionnés à l'issue d'un processus d'évaluation complet qui comprend les candidatures soumises et des recherches indépendantes menées par Euromoney.

Pour plus de renseignements sur les prix Euromoney Awards, veuillez visiter le site https://www.euromoney.com/awards/ (en anglais).

Pour en savoir plus sur les outils et les ressources mis à la disposition des clients par BMO pour les aider à établir, à suivre et à gérer leurs finances personnelles, veuillez consulter le site www.bmo.com/fr-ca/principal/particuliers/.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 500 milliards de dollars au 30 avril 2026, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Au service des clients depuis plus de 200 ans, BMO offre une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. BMO innove pour créer de la valeur ajoutée en mettant en œuvre et en combinant les ressources humaines, le numérique et l'intelligence artificielle afin de personnaliser l'expérience client, de renforcer les capacités de ses équipes et d'automatiser ses opérations commerciales de manière responsable. Animé par sa raison d'être, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et des collectivités plus fortes.

SOURCE BMO Groupe Financier

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