Des créateurs/créatrices en résidence provenant de divers horizons concevront des projets novateurs inspirés des collections publiées et archivistiques de Bibliothèque et Archives Canada.

GATINEAU, QC, le 26 févr. 2025 /CNW/ - Bibliothèque et Archives Canada (BAC) est fier d'annoncer un projet novateur de créateur/créatrice en résidence, visant à accueillir des esprits créatifs issus de divers horizons qui auront l'occasion de concevoir un projet inspiré des collections publiées et archivistiques de BAC.

Pour cette première édition, nous avons l'honneur de collaborer avec Eric Chan, alias eepmon. Artiste spécialisé en art numérique et génératif, entrepreneur, créateur et programmeur informatique, eepmon marie les arts et la technologie de façon novatrice. Lauréat d'un prix Bibliothèque et Archives Canada en 2023, conférencier captivant et ardent défenseur de l'interdisciplinarité entre les sciences, les technologies, l'ingénierie, les arts et les mathématiques, il apportera une perspective originale et audacieuse à cette résidence.

Nous vous invitons à suivre le parcours d'eepmon, de l'inspiration à la création, pendant les huit mois que durera sa résidence. Tout au long de cette aventure, il partagera sa démarche de création, son expérience avec les collections de BAC et les influences derrière son art. Le public pourra aussi échanger avec lui lors de divers événements, y compris pour le dévoilement de son œuvre finale.

À propos de Bibliothèque et Archives Canada



Le mandat de BAC consiste à préserver le patrimoine documentaire du Canada pour les générations présentes et futures, et à être une source de savoir permanent accessible à tous, contribuant ainsi à l'épanouissement culturel, social et économique du Canada. En outre, BAC facilite la concertation des divers milieux intéressés à l'acquisition, à la conservation et à la diffusion du savoir, et sert de mémoire permanente à l'administration fédérale et à ses institutions.

Citations

« Je suis ravie de dévoiler notre nouveau créateur en résidence! La vision et le talent uniques d'eepmon nous offrent une occasion exceptionnelle de faire découvrir et briller nos collections. C'est un honneur d'accueillir parmi nous cet artiste novateur, déjà lauréat d'un prix Bibliothèque et Archives Canada. J'ai hâte de découvrir les œuvres qui émergeront de cette collaboration, et je vous invite à nous suivre dans cette aventure! »

- Leslie Weir, Bibliothécaire et archiviste du Canada

« Je suis emballé par l'ampleur des possibilités que m'offre cette résidence. C'est comme si BAC me donnait une toile vierge, avec la possibilité d'explorer un univers gigantesque! En tant qu'artiste du numérique, je suis prêt à plonger dans mon thème : le futur des archives. Nous sommes à fond dans l'ère numérique, et cela exige des idées audacieuses. Comment préserver l'histoire et la maintenir vivante? Que veut dire la préservation dans le cyberespace et au-delà? Comment évoluent les archives face à ces nouvelles frontières? Voilà l'occasion de repenser ce que sont les archives. »

- Eric Chan (eepmon), créateur en résidence

