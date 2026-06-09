Recommandation favorable de l'Agence des médicaments du Canada pour le remboursement de BIMZELX® (injection de bimekizumab) dans le traitement de l'hidradénite suppurée

Après avoir examiné les données cliniques probantes et les avis des parties prenantes, l'Agence des médicaments du Canada (CDA-AMC) a recommandé le remboursement avec conditions de BIMZELX® (injection de bimekizumab) pour les patients atteints d'hidradénite suppurée modérée à sévère.

OAKVILLE, ON, le 9 juin 2026 /CNW/ - UCB Canada Inc. a annoncé aujourd'hui que l'Agence des médicaments du Canada (CDA-AMC) a publié une recommandation favorable pour le remboursement avec conditions de BIMZELX® (injection de bimekizumab) pour le traitement des patients adultes atteints d'hidradénite suppurée (HS) modérée à sévère ayant une réponse inadéquate aux traitements systémiques conventionnels.

Cette recommandation reflète les données cliniques probantes soumises, la contribution des patients et des cliniciens ainsi que le besoin non comblé significatif qui persiste chez les personnes atteintes d'HS. Les données probantes à l'appui comprenaient les résultats des études de phase III randomisées et contrôlées BE HEARD I et BE HEARD II, ainsi que des données probantes indirectes.

« Cette recommandation favorable représente une avancée importante pour les Canadiens et les Canadiennes vivant avec l'HS », indique Rodrigo Reis, directeur général, UCB Canada. « Nous sommes ravis de cette décision qui répond à un besoin non satisfait réel et crucial pour les patients et soutient les cliniciens en offrant une option de traitement supplémentaire permettant de personnaliser les soins plus efficacement. »

L'HS est une maladie inflammatoire chronique et invalidante de la peau qui est caractérisée par des nodules, des abcès et des tunnels suppuratifs douloureux.1 Les personnes qui vivent avec une HS modérée à sévère voient leur bien-être physique et mental grandement réduit, tout comme leur qualité de vie et leur capacité à réaliser des tâches du quotidien.2

Pour les défenseurs des droits des patients, la recommandation marque une avancée significative dans la prise en charge de cette maladie longtemps méconnue.

« Cette nouvelle est porteuse d'espoir pour les Canadiens et Canadiennes vivant avec l'HS, une maladie pouvant avoir des conséquences importantes sur la santé physique et mentale, et souligne le besoin continu de nouvelles options de traitement », estime Latoya Palmer, fondatrice, groupe de soutien Hidradenitis & Me.

Malgré les traitements disponibles, de nombreux patients continuent de présenter une activité persistante de la maladie. Une meilleure disponibilité de BIMZELX® et un accès amélioré à cette nouvelle option de traitement est une étape importante qui était attendue depuis longtemps par les patients.3

« L'HS est l'une des pires maladies que nous rencontrons en dermatologie, en raison de ses répercussions considérables sur la qualité de vie », estime la Dre Irina Turchin, directrice médicale, Brunswick Dermatology Center et chercheuse clinique, Probity Medical Research. « J'ai hâte d'avoir des options de traitement plus efficaces et plus sûres permettant de maîtriser l'inflammation, de réduire les séquelles de la maladie à long terme et d'alléger le fardeau sur la vie des patients. »

« Nous sommes ravis de constater que les progrès se poursuivent en matière de reconnaissance des besoins des personnes vivant avec l'HS », ajoute Dana Gies, directrice générale, Alliance canadienne des patients en dermatologie (ACPD). « Un accès équitable et en temps opportun à des options de traitement appropriées comme BIMZELX® demeure essentiel pour améliorer les soins et les résultats des patients dans tout le Canada. »

Dans les mois qui viennent, UCB Canada continuera de communiquer avec les régimes publics d'assurance médicaments dans l'ensemble du pays, ainsi qu'avec les payeurs privés, afin d'ouvrir la voie à un accès équitable, durable et en temps opportun à BIMZELX® pour les patients admissibles atteints d'HS dans toutes les provinces.

UCB Canada attache toujours une grande importance à la collaboration avec les organismes de réglementation, les professionnels de la santé et les patients pour aider à répondre aux besoins non satisfaits des personnes vivant avec une maladie grave et leur offrir des soins avancés.

À propos de l'hidradénite suppurée

L'hidradénite suppurée (HS) est une maladie inflammatoire de la peau chronique, récurrente, douloureuse et incapacitante1,4,5. On estime qu'elle touche environ 1 % de la population, et de manière disproportionnée les femmes et les personnes de couleur1,6. Caractérisée par des fistules purulentes, des nodules et des abcès récurrents dans des régions sensibles comme les aisselles, l'aine et les fesses, l'HS peut diminuer considérablement la qualité de vie des personnes qui en sont atteintes4. Le diagnostic tardif, la stigmatisation et le faible nombre d'options thérapeutiques sont tous des défis qui s'accumulent pour les personnes vivant avec l'HS1.

À propos de BIMZELX® (injection de bimekizumab)

L'hidradénite suppurée est la cinquième indication pour BIMZELX® (injection de bimekizumab) au Canada. BIMZELX® est aussi indiqué pour le traitement du psoriasis en plaques modéré ou sévère chez les adultes qui sont candidats au traitement à action générale ou à la photothérapie, pour le traitement du rhumatisme psoriasique évolutif et le traitement de la spondylarthrite ankylosante évolutive chez les adultes qui n'ont pas répondu de manière satisfaisante aux traitements conventionnels ou qui ne les ont pas tolérés, et pour le traitement de la spondylarthrite axiale non radiographique chez les adultes présentant des signes objectifs d'inflammation tels qu'un taux élevé de protéine C réactive (CRP) et/ou des signes visibles à l'imagerie par résonance magnétique (IRM) qui n'ont pas répondu de manière satisfaisante aux traitements conventionnels ou qui ne les ont pas tolérés7, et pour le traitement de l'HS modérée à sévère chez les adultes ayant une réponse inadéquate aux traitements systémiques conventionnels.

BIMZELX® (injection de bimekizumab) est un anticorps monoclonal appartenant à un groupe de médicaments appelés inhibiteurs de l'interleukine (IL). Les anticorps monoclonaux sont des protéines qui reconnaissent certaines autres protéines particulières présentes dans le corps humain et auxquelles ils se lient. Ce médicament exerce ses effets en réduisant l'activité de deux cytokines, l'IL-17A et l'IL-17F, dont le taux est anormalement élevé chez les personnes qui sont atteintes de maladies telles que le psoriasis en plaques, le rhumatisme psoriasique, la spondylarthrite ankylosante, la spondylarthrite axiale non radiographique et l'hidradénite suppurée6,8,9.

BIMZELX® (injection de bimekizumab) est déjà inscrit sur la liste des médicaments remboursés de la majorité des régimes d'assurance médicaments publics canadiens pour le psoriasis en plaques modéré ou sévère, le rhumatisme psoriasique et la spondylarthrite ankylosante. Veuillez consulter la monographie du produit au https://www.ucbcanada.ca/fr/bimzelx pour obtenir des renseignements importants sur :

Les mises en garde et précautions pertinentes concernant les maladies inflammatoires de l'intestin, les réactions d'hypersensibilité graves, la vaccination, les infections, y compris la tuberculose, ainsi que les femmes qui sont enceintes, qui allaitent ou qui sont en mesure de procréer;

Les conditions d'utilisation clinique, les effets indésirables, les interactions médicamenteuses et les directives posologiques.

Vous pouvez aussi obtenir la monographie en appelant au 1-866-709-8444.

À propos d'UCB Canada Inc. :

UCB Canada Inc. est la filiale canadienne d'UCB, un chef de file mondial du secteur biopharmaceutique qui se consacre à l'amélioration de la vie de personnes vivant avec de graves maladies auto-immunes et du système nerveux central. UCB Canada, dont le siège social se trouve à Oakville (Ontario), emploie plus de 100 personnes à l'échelle du pays. UCB Canada collabore avec des professionnels de la santé, des établissements de recherche et des organismes de patients afin de faciliter l'accès à des traitements innovants et d'améliorer l'issue des patients. En 2026, la société célèbre son 20e anniversaire et deux décennies d'engagement auprès des patients, des professionnels de la santé et des collectivités du Canada. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter le https://www.ucbcanada.com/fr/accueil.

À propos d'UCB :

UCB est une société biopharmaceutique internationale se consacrant à la découverte et à la mise au point de solutions et de médicaments novateurs contre de graves maladies auto-immunes et du système nerveux central. Elle compte plus de 9 000 employés répartis dans près de 40 pays10 et s'engage à changer la vie des patients, partout dans le monde. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter le www.ucb.com (en anglais).

UCB et son logo sont des marques déposées du Groupe de sociétés UCB. BIMZELX® est une marque déposée d'UCB Pharma S.A.

© 2026 UCB Canada Inc. 602-2201, Bristol Circle, Oakville (Ontario) L6H 0J8. Tous droits réservés. Date d'approbation : 2 juin 2026 | CA-BK-2600153

Références

1 Napolitano M, Megna M, Timoshchuk EA, et al. Hidradenitis suppurativa: from pathogenesis to diagnosis and treatment. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2017;10:105‑115. doi:10.2147/CCID.S111019.

2 Naik H B, et al. Short-term efficacy of biologics in moderate-to-severe hidradenitis suppurativa: A systematic review and NMA. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2026;40:646-657. doi:10.1111/jdv.70265.

3 Agence des médicaments du Canada. Recommandation en vue du remboursement. Avril 2026. Disponible au : https://www.cda-amc.ca/sites/default/files/DRR/2026/SR0856-Bimzelx.pdf. Dernière consultation : juin 2026.

4 Jemec GBE. Clinical practice. Hidradenitis suppurativa. N Engl J Med. 2012;366(2):158-164. doi:10.1056/NEJMcp1014163.

5 Sabat R, Jemec GBE, Matusiak L, et al. Hidradenitis suppurativa. Nat Rev Dis Primers. 2020;6:18. doi:10.1038/s41572-020-0149-1.

6 Fondation canadienne de l'hidradénite suppurée. Call to action: Améliorer la vie des personnes atteintes d'hidradénite suppurée (HS) au Canada. Juillet 2024. Disponible au : https://hsfoundation.ca/wp-content/uploads/2024/07/Ameliorer-la-vie-des-personnes-atteintes-d-hidradenite-suppuree-au-Canada.pdf. Dernière consultation : juin 2026.

7 Monographie de BIMZELX® (injection de bimekizumab). UCB Canada Inc. Décembre 2025.

8 van der Heijde D, Deodhar A, Baraliakos X, et al. Efficacy and safety of bimekizumab in axial spondyloarthritis: results of two parallel phase 3 randomized controlled trials. Annals of the Rheumatic Diseases. 2023;82:515-526. doi:10.1136/ard-2022-223595.

9 Société de l'arthrite du Canada. Symptômes et diagnostic de l'arthrite psoriasique. Janvier 2024. Disponible au : https://arthrite.ca/a-propos-arthrite/les-types-arthrite-a-z/arthrite-psoriasique/. Dernière consultation : mars 2024.

10 UCB. About UCB. 2026. Disponible au : https://www.ucbcanada.com/fr/a-propos-de-ucb. Dernière consultation : juin 2026.

SOURCE UCB Canada Inc.

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