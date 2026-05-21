QUÉBEC, le 21 mai 2026 /CNW/ - UCB, une société biopharmaceutique mondiale dédiée à améliorer la vie des personnes atteintes de maladies graves, a annoncé l'expansion de son programme FASTRAX Canada dans la ville de Québec. En collaboration avec des partenaires cliniques, FASTRAX Canada lance un nouveau site à la clinique du Groupe de recherche en rhumatologie et maladies osseuses (GRMO), renforçant ainsi les efforts visant à améliorer l'identification, le triage et le diagnostic précoces de la spondylarthrite axiale (axSpA) à travers le Canada.

L'ajout d'un site au Québec marque une étape importante dans l'élargissement de l'accès pour les patients et les cliniciens de l'Est du Canada, tout en faisant progresser la vision de FASTRAX Canada d'un modèle national de diagnostic et de triage évolutif. Ce site contribuera à des perspectives provenant de divers contextes de référence et aidera à renforcer la base de données canadienne en pleine expansion qui soutient l'identification et le diagnostic précoces des douleurs dorsales inflammatoires. L'axSpA est une maladie inflammatoire chronique qui touche principalement les articulations sacro-iliaques et la colonne vertébrale, et peut causer des dommages structuraux irréversibles et une incapacité fonctionnelle si elle n'est pas traitée.1 La maladie comprend l'axSpA radiographique (spondylarthrite ankylosante) et l'axSpA non radiographique, où les lésions articulaires ne sont pas encore visibles à la radiographie.2 Les symptômes apparaissent généralement entre 20 et 30 ans, mais sont souvent confondus avec des douleurs dorsales mécaniques1, ce qui entraîne des délais de diagnostic significatifs de 7 à 10 ans.3 Au Canada, une pénurie d'environ 200 rhumatologues contribue à un délai de diagnostic moyen d'environ neuf ans.4 Sans intervention précoce, les patients s'exposent à un risque accru de progression de la maladie, de lésions articulaires et des répercussions négatives sur leur qualité de vie.5 De plus, les douleurs dorsales non traitées représentent un coût estimé à 6 à 12 milliards de dollars par année au Canada.6

FASTRAX Canada a été conçu pour relever ce défi grâce à un modèle coordonné de diagnostic et de triage favorisant la collaboration entre les rhumatologues et les physiothérapeutes spécialisés, les Praticiens cliniciens avancés en soins de l'arthrite (ACPAC). Le modèle vise à soutenir une utilisation plus efficace des ressources en rhumatologie en identifiant les patients les plus susceptibles de bénéficier d'une évaluation spécialisée, tout en permettant un cheminement plus clair et potentiellement plus rapide vers le diagnostic et les soins.

Au cours des dernières années, les sites fondateurs de FASTRAX Canada, le University Health Network (UHN) à Toronto, L'Hôpital d'Ottawa (TOH) et la Clinique de rhumatologie de Thunder Bay, ont contribué à établir des parcours de triage évolutifs qui pourraient orienter l'expansion future du programme et contribuer à développer l'expansion continue d'une base de données cliniques sur l'arthrite inflammatoire et les douleurs dorsales mécaniques au Canada. Selon les données de l'étude FASTRAX générées par l'UHN, environ 22 % des patients ayant complété le parcours FASTRAX ont reçu un diagnostic confirmé, ce qui souligne la valeur d'un modèle de triage structuré pour favoriser l'identification précoce et améliorer l'efficacité des soins.7

« Notre objectif est de s'assurer que les leçons tirées dans une province soient rapidement partagées à travers le pays », a souligné Laura Pus, responsable de FASTRAX Canada chez UCB. « FASTRAX a été conçu dès le départ comme un programme qui se renforce à chaque nouveau site, et cette collaboration nationale nous permet d'accélérer les améliorations du diagnostic de l'axSpA pour les Canadiens, peu importe où ils vivent. »

« Avec l'intégration d'un site québécois au réseau FASTRAX, nous franchissons une étape importante dans l'élargissement de l'impact du programme à travers le Canada », a ajouté la Dre Evelyne Gendron, rhumatologue au Centre de l'ostéoporose et de rhumatologie de Québec (CORQ). « Dans un contexte marqué par un volume élevé de patients et des délais d'attente importants pour les soins en rhumatologie, cette initiative vise à mieux structurer et harmoniser les modèles de soins. En regroupant l'expertise clinique et en intégrant des professionnels en pratique avancée plus tôt dans le parcours de soins, le programme aidera à accroître la capacité de services et à favoriser un diagnostic plus précoce de l'axSpA. On s'attend également à ce qu'il favorise un accès plus équitable aux soins et une amélioration du parcours des patients. »

Alors que FASTRAX Canada poursuit son expansion, son réseau de sites en pleine croissance contribue à une approche nationale plus coordonnée du diagnostic de l'axSpA. En générant des perspectives provenant de divers contextes de référence et en soutenant l'identification précoce des symptômes inflammatoires, le programme aide à optimiser les ressources spécialisées et à simplifier les parcours diagnostiques des patients. L'ajout du site à Québec renforce ce modèle évolutif et reflète l'engagement d'UCB à collaborer avec les professionnels de la santé pour réduire les délais de diagnostic et favoriser des soins plus centrés sur les patients.

À propos de FASTRAX :

FASTRAX est une initiative mondiale d'UCB visant à réduire de moitié le délai de diagnostic de l'axSpA pour les patients du monde entier. Elle favorise les collaborations avec les professionnels de la santé et les partenaires technologiques pour concevoir des solutions adaptées, accélérant les diagnostics et améliorant les résultats pour les patients.

À propos d'UCB Canada Inc. :

UCB Canada Inc. est la filiale canadienne d'UCB, un chef de file mondial du secteur biopharmaceutique qui se consacre à l'amélioration de la vie des personnes atteintes de graves maladies auto-immunes et du système nerveux central. UCB Canada, dont le siège social se trouve à Oakville (Ontario), emploie plus de 100 personnes à l'échelle du pays. UCB Canada Inc. collabore avec des professionnels de la santé, des établissements de recherche et des organismes de patients afin de faciliter l'accès à des traitements innovants et d'améliorer les résultats pour les patients. En 2026, la société célèbre son 20e anniversaire, soulignant deux décennies d'engagement auprès des patients, des professionnels de la santé et des communautés au Canada. Pour en savoir plus, visitez : https://www.ucbcanada.com/fr/accueil.

À propos d'UCB :

UCB est une société biopharmaceutique internationale consacrée à la découverte et au développement de solutions et de médicaments novateurs pour les maladies graves auto-immunes et du système nerveux central. Elle compte plus de 9 000 employés répartis dans près de 40 pays8 et s'engage à changer la vie des patients, partout dans le monde. Pour en savoir plus, visitez : www.ucb.com.

À propos de la clinique GRMO (Groupe de recherche en rhumatologie et maladies osseuses) :

La clinique du Groupe de recherche en rhumatologie et maladies osseuses (GRMO) est un centre de recherche clinique basé à Québec qui se consacre à l'amélioration des soins et des traitements pour les personnes atteintes de maladies rhumatismales et musculosquelettiques. Grâce à la recherche clinique, à des soins spécialisés et à une collaboration continue avec des spécialistes en rhumatologie et en médecine interne, la clinique soutient l'amélioration du diagnostic, la prise en charge des patients et le développement de nouvelles approches thérapeutiques. Les patients participant aux études cliniques du GRMO contribuent à l'avancement des connaissances scientifiques et à l'amélioration des traitements en rhumatologie. Pour en savoir plus, visitez https://www.grmo.ca/

Références

1. Navarro-Compan, et al. Axial spondyloarthritis. Lancet 2025; 405: 159-72.

2. van Tubergen A. Patient education: Axial spondyloarthritis, including ankylosing spondylitis (Beyond the Basics) UpToDate. 2024; Consulté le 21 août 2025. https://www.uptodate.com/contents/axial-spondyloarthritis-including-ankylosing-spondylitis-beyond-the-basics/print.

3. Association canadienne de spondylarthrite ; Consortium canadien de recherche sur la spondylarthrite. The Time to Act in Canada: Reducing the Delay to Diagnosis for Canada's Hidden Disease - Axial Spondyloarthritis. Consulté le 11 mai 2026. https://sparthritis.ca/wp-content/uploads/2025/11/Call-to-action_BackSummitReport_2025.pdf.

4. University of Toronto. Think you may have arthritis? You may have trouble seeing a rheumatologist in Ontario according to IHPME-led study. IHPME News. 2019; Consulté le 21 août 2025. https://ihpme.utoronto.ca/2019/08/think-you-may-have-arthritis-you-may-have-trouble-seeing-a-rheumatologist-in-ontario-according-to-ihpme-led-study/.

5. Hay CA, et al. Diagnostic delay in axial spondyloarthritis: a systematic review.

6. Bath B, Trask C, McCrosky J, Lawson J. A biopsychosocial profile of adult Canadians with and without chronic back disorders: a population-based analysis of the 2009-2010 Canadian Community Health Surveys. Biomed Res Int. 2014;2014:919621. Consulté le 20 mai 2026. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4058275/

7. Base de données de l'étude FASTRAX, données récentes communiquées par le University Health Network (UHN). Données internes du programme ; archivées chez UCB Canada.

8. UCB Canada. Notre société : UCB Canada. Consulté le 11 mai 2026. https://www.ucbcanada.com/fr/a-propos-de-ucb/notre-societe.

SOURCE UCB Canada Inc.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec UCB: [email protected]