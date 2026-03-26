UCB Canada annonce la recommandation positive pour Pr BIMZELX ® (injection de bimekizumab) pour le traitement des patients atteints d'hidradénite suppurée (HS) modérée à sévère qui ne répondent pas de manière adéquate à la thérapie systémique conventionnelle au Québec.

Cette recommandation représente une étape importante vers un meilleur accès à PrBIMZELX® (injection de bimekizumab) pour les patients canadiens admissibles atteints d'HS au Québec.

OAKVILLE, ON, le 26 mars 2026 /CNW/ - UCB Canada Inc. a le plaisir d'annoncer que l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux (INESSS) a émis une recommandation positive concernant PrBIMZELX® (injection de bimekizumab) pour le traitement des patients atteints d'hidradénite suppurée (HS) modérée à sévère qui ne répondent pas de manière adéquate à la thérapie systémique conventionnelle.

L'HS est une maladie cutanée inflammatoire chronique caractérisée par des nodules sous-cutanés récurrents et douloureux, des abcès et des fistules drainantes1. Les symptômes peuvent être physiquement invalidants et nuire aux activités quotidiennes, affectant ainsi la capacité de travail des patients, leurs interactions sociales et leur santé mentale2.

L'INESSS recommande que l'indication de PrBIMZELX® (injection de bimekizumab) pour le traitement de l'HS soit reconnue aux fins de remboursement, sous certaines conditions. L'INESSS a reconnu la valeur thérapeutique de PrBIMZELX® (injection de bimekizumab) dans un contexte où les besoins ne sont pas satisfaits, démontrant des bénéfices cliniquement significatifs, une réponse soutenue et un profil d'innocuité acceptable. Sous réserve que les exigences économiques soient satisfaites, PrBIMZELX® (injection de bimekizumab) représente une nouvelle option thérapeutique supplémentaire pour les patients atteints d'HS modérée à sévère au Québec.

Pour formuler sa recommandation, l'INESSS a tenu compte de la valeur thérapeutique du traitement, telle que démontrée dans les études BE HEARD, ainsi que des consultations menées auprès de cliniciens et de patients ayant exprimé le besoin de nouvelles options thérapeutiques bien tolérées pour traiter les symptômes et améliorer la qualité de vie.

« Cette recommandation positive marque une avancée importante pour les personnes atteintes d'hidradénite suppurée au Québec », a déclaré Andrea Loewendorf, chef de l'immunologie chez UCB Canada Inc. « Chez UCB Canada, nous nous engageons à faire une différence significative pour les patients atteints de maladies immunologiques comme l'HS. Nous apprécions que l'INESSS reconnaisse la valeur de PrBIMZELX® (injection de bimekizumab) en tant que traitement pouvant avoir un impact significatif pour les personnes touchées par cette maladie, et nous avons hâte de franchir les prochaines étapes pour rendre cette option thérapeutique innovante accessible aux patients québécois admissibles. »

« Une nouvelle étape importante vient d'être franchie pour les patients Québécois atteints d'hidradénite suppurée. Depuis longtemps, les patients et leurs familles vivent avec l'impact de cette maladie douloureuse, pour laquelle les options de traitements sont limitées », remarque Dr. Hélène Veillette -- dermatologue au CHU de Québec -- Université Laval, aussi présidente de la Fondation canadienne d'hidradénite suppurée. « L'avis récemment publié par l'INESSS concernant le bimekizumab apporte un réel espoir aux patients et aux soignants. L'accès à de nouvelles options thérapeutiques permet aux patients dont la maladie n'est pas bien contrôlée par les traitements systémiques conventionnels (tels que les antibiotiques) d'envisager un retour à une vie plus normale. Cette nouvelle amène un vent d'espoir à toutes les personnes touchées de près ou de loin par l'hidradénite suppurée. »

« Avoir plusieurs options médicamenteuses pour traiter l'hidradénite suppurée offre la possibilité d'améliorer la qualité de vie, tant sur le plan physique que mental et émotionnel », a affirmé Latoya Palmer, fondatrice du groupe de soutien Hidradenitis & Me. « De nombreuses personnes peuvent être atteintes d'HS, mais toutes n'ont pas le même protocole de traitement ; ce qui fonctionne pour quelqu'un peut ne pas fonctionner pour d'autres. C'est pourquoi disposer de ce médicament biologique comme option thérapeutique supplémentaire offre une nouvelle chance de profiter à nouveau de la vie. »

À propos de l'hidradénite suppurée :

L'hidradénite suppurée est une maladie inflammatoire de la peau chronique, récurrente, douloureuse et incapacitante 1,3,4. On estime qu'elle touche environ 1 % de la population, et de manière disproportionnée chez les femmes et les personnes de couleur 1,5. Caractérisée par des fistules purulentes, des nodules et des abcès récurrents dans des endroits sensibles comme les aisselles, l'aine et les fesses, l'hidradénite suppurée peut diminuer considérablement la qualité de vie des personnes qui en sont atteintes 4. Le diagnostic tardif, la stigmatisation et le faible nombre d'options thérapeutiques sont tous des défis qui s'accumulent pour les personnes atteintes d'HS1.

À propos de PrBIMZELX® (injection de bimekizumab) :

L'hidradénite suppurée est la cinquième indication pour PrBIMZELX® (injection de bimekizumab) au Canada. PrBIMZELX® (injection de bimekizumab) est indiqué pour le traitement du psoriasis en plaques modéré ou sévère (depuis le 14 février 2022) chez les adultes qui sont candidats au traitement à action générale ou à la photothérapie, pour le traitement du rhumatisme psoriasique évolutif (depuis le 23 février 2024) et le traitement de la spondylarthrite ankylosante évolutive (depuis le 11 mars 2024) chez les adultes qui n'ont pas répondu de manière satisfaisante aux traitements conventionnels ou qui ne les ont pas tolérés, et pour le traitement de la spondylarthrite axiale non radiographique (depuis le 11 mars 2024) chez les adultes présentant des signes objectifs d'inflammation tels qu'un taux élevé de protéine C réactive (CRP) et/ou des signes visibles à l'imagerie par résonance magnétique (IRM) qui n'ont pas répondu de manière satisfaisante aux traitements conventionnels ou qui ne les ont pas tolérés6, et pour le traitement de l'hidradénite suppurée modérée à sévère chez les adultes ayant une réponse inadéquate aux traitements systémiques conventionnels (depuis le 12 décembre 2025).

PrBIMZELX® (injection de bimekizumab) est un anticorps monoclonal appartenant à un groupe de médicaments appelés inhibiteurs de l'interleukine (IL). Les anticorps monoclonaux sont des protéines qui reconnaissent certaines autres protéines particulières présentes dans le corps humain et auxquelles ils se lient. Ce médicament exerce ses effets en réduisant l'activité de deux cytokines, l'IL-17A et l'IL-17F, dont le taux est anormalement élevé chez les personnes qui sont atteintes de maladies telles que le psoriasis en plaques, le rhumatisme psoriasique, la spondylarthrite ankylosante, la spondylarthrite axiale non radiographique et l'hidradénite suppurée6,7,8,9. PrBIMZELX® (injection de bimekizumab) est déjà remboursé par la plupart des régimes d'assurance publiques au Canada pour le psoriasis en plaques, le rhumatisme psoriasique et la spondylarthrite ankylosante modérées ou sévères. Veuillez consulter la monographie du produit au https://www.ucbcanada.com/fr/bimzelx pour obtenir des renseignements importants sur :

Les mises en garde et précautions pertinentes concernant les maladies inflammatoires de l'intestin, les réactions d'hypersensibilité graves, la vaccination, les infections, y compris la tuberculose, ainsi que les femmes qui sont enceintes, qui allaitent ou qui sont en mesure de procréer ;

Les conditions d'utilisation clinique, les effets indésirables, les interactions médicamenteuses et les directives posologiques.

Vous pouvez aussi obtenir la monographie du produit en appelant au 1-866-709-8444.

À propos d'UCB Canada Inc. :

UCB Canada Inc. est la filiale canadienne d'UCB, un chef de file mondial du secteur biopharmaceutique qui se consacre à l'amélioration de la vie des personnes atteintes de graves maladies auto-immunes et du système nerveux central. UCB Canada, dont le siège social se trouve à Oakville (Ontario), emploie plus de 100 personnes à l'échelle du pays. UCB Canada Inc. collabore avec des professionnels de la santé, des établissements de recherche et des organismes de patients afin de faciliter l'accès à des traitements innovants et d'améliorer l'issue des patients. En 2026, la société célébrera son 20e anniversaire et deux décennies d'engagement auprès des patients, des professionnels de la santé et des communautés au Canada. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le https://www.ucbcanada.com/fr/accueil.

À propos d'UCB :

UCB est une société biopharmaceutique internationale se consacrant à la découverte et à la mise au point de solutions et de médicaments novateurs contre de graves maladies auto-immunes et du système nerveux central. Elle compte plus de 9 000 employés répartis dans près de 40 pays 9 et s'engage à changer la vie des patients, partout dans le monde. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter le www.ucb.com.

Références



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1 Napolitano M, Megna M, Timoshchuk EA et al. Hidradenitis suppurativa: from pathogenesis to diagnosis and treatment. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2017;10:105-115. Disponible au : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5402905/.

2 Naik H B, et al. Short-term efficacy of biologics in moderate-to-severe hidradenitis suppurativa: A systematic review and NMA. Journal of the European Academy of Dermatology & Venereology. 28 décembre 2025. https://doi.org/10.1111/jdv.70265

3 Jemec GBE. Clinical practice. Hidradenitis suppurativa. N Engl J Med. 2012;366(2):158-164.

4 Sabat R, Jemec GBE, Matusiak L, et al. Hidradenitis suppurativa. Nat Rev Dis Primers. 2020 ;6:18

5 Fondation canadienne de l'hidradénite suppurée. Améliorer la vie des personnes atteintes d'hidradénite suppurée (HS) au Canada. Juin 2024 [consulté le 16 juin 2025]. En ligne : https://hsfoundation.ca/wp-content/uploads/2024/07/Ameliorer-la-vie-des-personnes-atteintes-d-hidradenite-suppuree-au-Canada.pdf.

6 Monographie de BIMZELX® (injection de bimekizumab). UCB Canada Inc. Décembre 2025.

7 van der Heijde D, Deodhar A, Baraliakos X, et al. Efficacy and safety of bimekizumab in axial spondyloarthritis: results of two parallel phase 3 randomized controlled trials. Ann Rheum Dis. Paru d'abord en ligne en janvier 2023. doi:10.1136/ard-2022-223595.

8 Société de l'arthrite du Canada. Symptômes et diagnostic de l'arthrite psoriasique. https://arthrite.ca/a-propos-arthrite/les-types-arthrite-a-z/arthrite-psoriasique/. Consulté en mars 2024.

9 À propos d'UCB https://www.ucb.com/about-ucb

SOURCE UCB Canada Inc.

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