Les thérapies d'UCB Canada obtiennent une grande couverture à travers le Canada pour le traitement de la myasthénie grave généralisée (MGg)

PrRYSTIGGO® (injection de rozanolixizumab) et PrZILBRYSQ® (injection de zilucoplan) sont maintenant remboursés par l'assurance-maladie publique dans plusieurs provinces canadiennes, ainsi que par Anciens Combattants Canada et le Programme des services de santé non assurés.

OAKVILLE, ON, le 25 juin 2026 /CNW/ - UCB Canada Inc. a annoncé aujourd'hui avoir conclu des Ententes d'inscription de produits avec la Colombie-Britannique, le Québec, l'Alberta, la Saskatchewan, la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador pour le remboursement par l'assurance-maladie publique de RYSTIGGO® (injection de rozanolixizumab) et de ZILBRYSQ® (injection de zilucoplan). RYSTIGGO® est également remboursé par l'assurance-maladie publique en Ontario.

Ces deux thérapies sont également couvertes par des programmes fédéraux, notamment Anciens Combattants Canada (ACC) et le Programme des services de santé non assurés (SSNA), ainsi que par certains grands régimes d'assurance privés. UCB Canada collabore présentement avec l'Ontario en vue de l'inscription de ZILBRYSQ® sur la liste des médicaments remboursés par l'assurance-maladie publique, et avec les autres provinces et assureurs privés afin d'obtenir le remboursement des deux thérapies.

UCB est fière de soutenir la communauté touchée par la myasthénie grave généralisée (MGg) en améliorant les soins en tant que seule société au Canada à offrir deux thérapies avec des mécanismes d'action différents, offrant ainsi aux cliniciens et aux patients plusieurs options thérapeutiques. RYSTIGGO® et ZILBRYSQ® sont approuvés au Canada pour les adultes atteints de MGg, une maladie neuromusculaire auto-immune rare qui cause de la faiblesse musculaire et de la fatigue.1,2,3 Les deux thérapies contribuent à améliorer la force et la fonction musculaires, tout en favorisant une amélioration des symptômes.

« Ceci marque une étape importante pour les personnes atteintes de myasthénie grave généralisée. Les Canadiens admissibles ont maintenant accès à deux options de traitement supplémentaires, RYSTIGGO® et ZILBRYSQ®, soutenues par un remboursement dans plusieurs régimes provinciaux, fédéraux et privés », a souligné Rodrigo Reis, directeur général d'UCB Canada. « Cela s'inscrit dans l'engagement d'UCB à améliorer l'accès pour les personnes atteintes de MGg partout au pays. Nous sommes encouragés par le soutien accru apporté aux patients qu'ils puissent accéder à ces thérapies et restons déterminés à collaborer avec les autres provinces du Canada afin de favoriser un accès rapide et équitable aux options de traitement pour cette population de patients. »

« C'est une nouvelle très importante pour les personnes atteintes de myasthénie grave généralisée à travers le Canada qui dépendent d'options de traitement financées par les régimes publics, y compris des thérapies pouvant être administrées par voie sous-cutanée à domicile. Ces options réduisent le fardeau des visites fréquentes en clinique, offrent une plus grande flexibilité et favorisent des soins mieux adaptés à chaque personne », affirme Homira Osman, Ph. D., vice-présidente, Recherche, politiques publiques et programmes, Dystrophie musculaire Canada. « Chez Dystrophie musculaire Canada, nous croyons que l'accès à un éventail d'options thérapeutiques favorise la prise de décision partagée qui tient compte des objectifs de santé individuels et de l'expérience vécue des patients. Nous encourageons les autres provinces à prendre des mesures similaires afin que plus de personnes puissent accéder aux traitements et au soutien dont elles ont besoin. »

« L'inscription de RYSTIGGO® et de ZILBRYSQ®, deux thérapies sous-cutanées, dans plusieurs provinces représente une avancée importante dans la gestion clinique de la myasthénie grave généralisée », a affirmé la Dre Carolina Barnett-Tapia, professeure agrégée de médecine (neurologie), Université de Toronto. « Avoir accès à une option comme ZILBRYSQ® que les patients peuvent s'administrer eux-mêmes à domicile peut faire une vraie différence, en offrant une plus grande flexibilité aux patients admissibles et en donnant aux cliniciens plus de moyens d'adapter les soins aux besoins individuels. »

« La myasthénie grave généralisée peut avoir de graves répercussions sur la mobilité, la force et la capacité des patients à accomplir les activités de base de la vie quotidienne. Pour les patients atteints de maladies rares comme la MGg, des avancées significatives dans les soins sont essentielles », a souligné Lisa Arbuckle, cheffe des Maladies rares et épilepsie, UCB Canada. « Le remboursement public de RYSTIGGO® et de ZILBRYSQ® offre aux patients admissibles et à leurs cliniciens des options de traitement sous-cutané supplémentaires pouvant être administrées à domicile. Ces options élargissent les approches de gestion de la MGg et soutiennent les patients à améliorer leurs capacités fonctionnelles quotidiennes. »

À propos de la myasthénie grave généralisée :

La myasthénie grave généralisée (MGg) est une maladie neuromusculaire auto-immune rare et chronique dans laquelle le système immunitaire de l'organisme cible par erreur la jonction entre les nerfs et les muscles, causant une faiblesse des yeux, du visage, du cou, des bras, des jambes et de la gorge. Les symptômes peuvent apparaître soudainement, varier en intensité et, dans certains cas, entraîner une crise myasthénique potentiellement mortelle.4 Au fur et à mesure que la maladie progresse, les personnes atteintes de MGg peuvent éprouver une faiblesse musculaire et une fatigue importantes qui affectent leur mobilité, leur capacité à parler et à avaler, ainsi que leur capacité à accomplir des tâches quotidiennes habituelles. 4

Au Canada, on estime que 26 personnes sur 100 000 sont touchées,5 et les femmes de moins de 40 ans et les hommes de plus de 60 ans sont plus susceptibles d'être diagnostiqués.6 Il n'existe actuellement aucun remède, et de nombreux patients continuent de faire face à des difficultés physiques, émotionnelles et économiques importantes.7

À propos de PrRYSTIGGO® (injection de rozanolixizumab)

RYSTIGGO® (injection de rozanolixizumab) est indiqué pour le traitement des patients adultes atteints de myasthénie grave généralisée (MGg) qui présentent des anticorps anti-récepteurs de l'acétylcholine (AChR) ou anti-tyrosine kinase spécifique du muscle (MuSK).

Veuillez consulter la monographie du produit RYSTIGGO® sur https://www.ucbcanada.com/fr/rystiggo pour obtenir des renseignements importants sur :

Les mises en garde et précautions pertinentes concernant les exigences de surveillance clinique, l'hyperprolinémie, la crise myasthénique, la vaccination, les infections, la méningite aseptique, l'hypersensibilité et les réactions liées à la perfusion, l'utilisation chez les femmes et les hommes en âge de reproduction, la grossesse et l'allaitement.

Les conditions d'utilisation clinique, les effets indésirables, les interactions médicamenteuses et les directives posologiques et d'administration.

La monographie du produit est également disponible en appelant UCB Canada au 1-866-709-8444.

À propos de PrZILBRYSQ® (injection de zilucoplan)

ZILBRYSQ® (injection de zilucoplan) est indiqué pour le traitement de la myasthénie grave généralisée (MGg) chez les patients adultes qui présentent des anticorps anti-récepteurs de l'acétylcholine (AChR). Les patients ont continué à recevoir un traitement standard tout au long de l'essai pivot.

Veuillez consulter la monographie du produit ZILBRYSQ® sur https://www.ucbcanada.com/fr/zilbrysq pour obtenir des renseignements importants sur :

Les contre-indications chez les patients non vaccinés contre Neisseria meningitidis, ou qui présentent une infection à Neisseria meningitidis non résolue.

Les mises en garde et précautions les plus importantes concernant l'infection à méningocoque et la distribution. ZILBRYSQ® est disponible uniquement dans le cadre d'un programme de distribution contrôlée.

D'autres mises en garde et précautions pertinentes concernant les événements pancréatiques, les taux de base de lipase et d'amylase, les infections à Neisseria, le potentiel reproductif, la grossesse et l'allaitement.

Les conditions d'utilisation clinique, les effets indésirables, les interactions médicamenteuses et les directives posologiques et d'administration.

La monographie du produit est également disponible en appelant UCB Canada au 1-866-709-8444.

À propos d'UCB Canada Inc. :

UCB Canada Inc. est la filiale canadienne d'UCB, un chef de file mondial du secteur biopharmaceutique qui se consacre à l'amélioration de la vie des personnes atteintes de graves maladies auto-immunes et du système nerveux central. UCB Canada, dont le siège social se trouve à Oakville (Ontario), emploie plus de 100 personnes à l'échelle du pays. UCB Canada Inc. collabore avec des professionnels de la santé, des établissements de recherche et des organismes de patients afin de faciliter l'accès à des traitements innovants et d'améliorer les résultats des patients. En 2026, la société célèbre son 20e anniversaire et deux décennies d'engagement auprès des patients, des professionnels de la santé et des communautés au Canada. Pour plus de renseignements, veuillez visiter : https://www.ucbcanada.com/fr/accueil.

À propos d'UCB :

UCB est une société biopharmaceutique internationale se consacrant à la découverte et au développement de solutions et de médicaments novateurs contre de graves maladies auto-immunes et du système nerveux central. Elle compte plus de 9 000 employés répartis dans près de 40 pays8 et s'engage à changer la vie des patients, partout dans le monde. Pour en savoir plus, visitez : https://www.ucb.com/.

UCB et le logo UCB sont des marques déposées du Groupe de sociétés UCB. RYSTIGGO® est une marque déposée d'UCB Biopharma SRL. ZILBRYSQ® est une marque déposée d'UCB Holdings, Inc.

© 2026 UCB Canada Inc. 602-2201 Bristol Circle, Oakville, ON, L6H 0J8. Tous droits réservés. Date d'approbation : 22 mai 2026 | CA-RZ-2600031

Références :

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1 RYSTIGGO Monographie du produit, 31 mars 2026. Consulté le 16 avril 2026. Disponible au : https://www.ucbcanada.com/fr/Rystiggo.

2 ZILBRYSQ Monographie du produit, 11 juillet 2024. Consulté le 16 avril 2026. Disponible au : https://www.ucbcanada.com/fr/zilbrysq

3 Hehir MK, Silvestri NJ. Generalized Myasthenia Gravis: Classification, Clinical Presentation, Natural History, and Epidemiology. Neurologic Clinics. 2018 May; 36(2):253‑260. https://doi.org/10.1016/j.ncl.2018.01.002.

4 Nova Scotia Health Authority. Myasthenia Gravis (MG) Patient & Family Guide. Halifax: Nova Scotia Health Authority, March 2025. Page 3. Consulté le 26 mai 2026. Disponible au : https://www.nshealth.ca/sites/default/files/documents/2482.pdf.

5 L'agence des médicaments du Canada. Reimbursement Recommendation: Rozanolixizumab (Rystiggo), June 2025. Consulté le 10 juin 2026. Disponible au : https://www.cda-amc.ca/sites/default/files/DRR/2025/SR0846-FINAL_Recommendation.pdf.

6 National Institute of Neurological Disorders and Stroke. Myasthenia gravis. NINDS. Consulté le 22 août 2026. Disponible au : https://www.ninds.nih.gov/health-information/disorders/myasthenia-gravis

7 Cleveland Clinic. Myasthenia Gravis (MG), October 11, 2023. Consulté le 26 mai 2026. Disponible au : https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/17252-myasthenia-gravis-mg.

8 Notre société : UCB Canada. Consulté le 26 mai 2026. Disponible au : https://www.ucbcanada.com/fr/a-propos-de-ucb/notre-societe

SOURCE UCB Canada Inc.

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