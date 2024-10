OTTAWA, ON, le 28 oct. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, les agents des pêches et l'équipage du navire de la Garde côtière canadienne (NGCC) Sir Wilfrid Laurier sont rentrés en toute sécurité au port de Victoria, en Colombie-Britannique, après avoir mené à bien la mission annuelle visant à détecter et à décourager la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) dans le Pacifique Nord. Il s'agit d'une région qui fait partie intégrante de la Stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique, en vertu de laquelle le Canada s'est engagé à respecter ses obligations internationales.

La mission, portant le nom d'opération North Pacific Guard (Op.NPG), est un effort multinational annuel visant à coordonner l'application de la législation sur les pêches afin de protéger les stocks mondiaux de poissons. Dirigée par des agents des pêches de Pêches et Océans Canada (MPO) et appuyée par le personnel de la Garde côtière canadienne, l'Op.NPG comprend des patrouilles en haute mer, une surveillance aérienne et une surveillance par satellite. Des agents de la Garde côtière des États-Unis et de la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis ont fourni un appui supplémentaire.

Au cours de l'Op.NPG, des agents et du personnel de soutien ont patrouillé environ 20 000 km à bord du NGCC Sir Wilfrid Laurier du Canada, un navire polyvalent à grand rayon d'action, qui est également un brise-glace léger, et qui vient tout juste d'être innové en vue d'utiliser des biocarburants.

En mer, les agents des pêches ont inspecté 15 navires de pêche en vertu du droit international. Les agents des pêches ont trouvé des ailerons de requins pêchés illégalement, des preuves de pêche pratiquée pendant une saison de fermeture, des prises non déclarées, et des cas bien établis de pollution marine. De plus, le MPO a constaté la présence d'un certain nombre de navires dont les systèmes de surveillance étaient éteints, appelés communément des « navires sombres ». Les arraisonnements ont également donné aux agents canadiens leur première occasion de faire respecter l'interdiction nouvellement adoptée de la conservation du saumon du Pacifique, qui est en vigueur pour les flottilles de pêche du Pacifique Nord depuis juillet.

En plus de la surveillance et de l'application de la loi par voie maritime, le Canada a effectué cet été une surveillance aérienne quotidienne à partir d'Hokkaido, au Japon. En collaboration avec les agents des pêches du Japon et de la Corée du Sud, les agents des pêches et les équipages aériens du MPO ont parcouru un total de 50 419 milles marins au cours de 34 patrouilles, et inspecté visuellement 407 navires. Les agents des pêches ont signalé des incidents d'amputation des ailerons de requin, de chasse ciblée de dauphins, d'incidents de pollution, et d'infractions au marquage des navires.

Le Canada travaille actuellement avec les États du pavillon concernés pour appuyer d'autres enquêtes et sanctions contre les navires fautifs.

La mission Op.NPG de cette année a également marqué deux précédents pour la GCC, soit la toute première escale d'un navire de la Garde côtière canadienne au Japon, et la première utilisation d'un mélange plus écologique de diesel renouvelable, de biodiesel et de diesel conventionnel, marquant ainsi une étape importante vers une flotte plus verte et à faibles émissions de carbone.

Le gouvernement du Canada continuera de prendre des mesures pour soutenir les pêcheurs respectueux de la loi, notamment en collaborant avec nos partenaires internationaux pour protéger les écosystèmes marins mondiaux.

« La présence continue du Canada dans le Pacifique Nord est un exemple de la coopération multinationale nécessaire pour surveiller et protéger les stocks de poissons et les écosystèmes marins. Je remercie sincèrement l'équipage d'experts des agents des pêches, le personnel de la Garde côtière canadienne, et nos partenaires de la Garde côtière des États-Unis et de la National Oceanic and Atmospheric Administration pour les efforts déployés dans les airs et en mer cette année dans le cadre de l'opération North Pacific Guard. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière Canadienne

La pêche INN contribue largement au déclin des stocks de poissons et à la destruction des écosystèmes marins à l'échelle mondiale, et compromet les moyens de subsistance des pêcheurs légitimes du monde entier.

Depuis 2019, les agents des pêches canadiens participent à l'Op.NPG, une opération internationale annuelle d'application de la loi en haute mer du Pacifique Nord .

. Les agents des pêches effectuent des patrouilles, en vertu du droit international, pour faire respecter l'interdiction des filets dérivants en haute mer des Nations Unies, et pour assurer le respect des réglementations des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) qui protègent contre la pêche INN.

Cette année, l'opération a mobilisé un total de 20 agents des pêches. Les opérations de surveillance aérienne au Japon comprenaient 4 agents des pêches qui ont chacun effectué environ 3 semaines de patrouilles aériennes. Un représentant de la Garde côtière coréenne s'est joint à 2 patrouilles aériennes.

Cette année a marqué la première fois que le Canada a effectué des patrouilles aériennes conjointes avec des agents du Japon et de la Corée du Sud.

En plus de la surveillance et de l'application de la loi, les agents des pêches ont également recueilli des données environnementales et des échantillons d'eau pour aider le Canada à comprendre l'environnement en haute mer, y compris l'aire de migration des espèces d'intérêt, comme le saumon du Pacifique, et les concentrations de microplastiques dans l'eau.

L'Op.NPG est financée par l'Initiative de la Stratégie relative au saumon du Pacifique, qui vise à améliorer les efforts de conservation, de protection, et d'application de la loi dans les zones à haut risque pour les stocks de saumon du Pacifique du Canada.

