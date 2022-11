Des idées-cadeaux de premier choix pour les collègues, les enseignants et les passionnés de technologie pour vous aider à trouver le cadeau parfait

RICHMOND HILL, ON, le 23 nov. 2022 /CNW/ - En tant que destination de choix pour les cadeaux dédiés au travail et à l'apprentissage, Staples Canada/Bureau en Gros a lancé son Centre de cadeaux des Fêtes. Que vous magasiniez pour des collègues, des enseignants, des clients ou des passionnés de technologie pendant la période des Fêtes, Staples Canada/Bureau en Gros offre d'innombrables options de cadeaux inspirants à des prix abordables pour tous ceux qui figurent sur votre liste.

Recherchez-vous des cadeaux bien pensés et abordables à un seul endroit? Staples Canada/Bureau en Gros dévoile son Centre de cadeaux des Fêtes (Groupe CNW/Staples Canada ULC) Staples Canada/Bureau en Gros a renouvelé son partenariat avec Howie Mandel et Pierre-Yves Lord, qui seront les vedettes d’une série de publicités télévisées à l’approche des Fêtes, explorant tout, de la recherche du cadeau parfait pour un collègue, un enseignant ou un technophile. Toutes les questions seront axées sur le thème de la passion en cette période de l’année.

« Cette année, nous sommes là pour aider les consommateurs à trouver les solutions de cadeaux parfaites qui offrent une valeur exceptionnelle et sont à prix abordable, tout en leur proposant une expérience de magasinage facile, a déclaré David Boone, président-directeur général de Staples Canada/Bureau en Gros. Nous avons rassemblé des idées-cadeaux bien pensées et uniques pour tous ceux qui figurent sur votre liste -- le tout à des prix avantageux -- afin d'aider à éliminer le stress des Fêtes et à répandre la joie. »

Des cadeaux de choix pour tous ceux qui figurent sur votre liste

Le Centre de cadeaux des Fêtes de Staples Canada/Bureau en Gros met en vedette diverses catégories pour aider les consommateurs à trouver facilement des cadeaux inspirants et réfléchis pour toutes les personnes qui leur sont chères. Ces cadeaux sont offerts dès maintenant à des prix avantageux :

Cadeaux pour les collègues : Vous avez un collègue préféré ou avez besoin de quelque chose pour la fête au bureau? Parcourez notre grand choix de bougies, de fourre-tout et plus encore pour offrir un cadeau qui plaira à coup sûr. Cadeaux pour les enseignants : Le meilleur enseignant mérite le meilleur cadeau. Découvrez une sélection de cadeaux aux couleurs des Fêtes, comme des agendas, des articles de papeterie et des bouteilles isothermes au look rétro pour témoigner votre reconnaissance aux enseignants dans votre vie. Cadeaux pour les employés et les clients : Montrez à quel point vous vous souciez de votre équipe et de vos clients en leur offrant des cadeaux qu'ils apprécieront, notamment des paniers-cadeaux, des gadgets de technologie, des bougies aux parfums des Fêtes ou des cadeaux personnalisés, comme des tasses, des albums photos, des couvertures ou des chaussettes, pour ne nommer que quelques possibilités. Cadeaux pour les technophiles : Impressionnez le mordu de technologie de votre entourage avec les plus récents et les meilleurs cadeaux technos, y compris les meilleurs équipements de jeux vidéo et tablettes ainsi que les cadeaux audios.

Le Centre de cadeaux des Fêtes vous propose également des cadeaux fantastiques à prix abordable : des choix à moins de 25 $ ou à moins de 50 $, des cadeaux pour le bureau à domicile, pour les voyageurs, pour les enfants, des cadeaux créatifs et des cadeaux pour remercier vos hôtes.

Des cadeaux personnalisés du Centre de solutions de Staples/Bureau en Gros

Créez vos propres cadeaux uniques grâce aux options personnalisées de grande qualité du Centre de solutions de Staples/Bureau en Gros et découvrez une expérience en ligne simplifiée. Une grande variété de modèles et de motifs vous permet de créer facilement des impressions personnalisées, des albums photos, des calendriers, des récipients pour boire, des casse-têtes, des décorations, des cartes et invitations, des étiquettes-cadeaux, des produits et accessoires pour animaux, et bien plus encore, le tout en quelques clics sur votre ordinateur ou votre téléphone cellulaire.

La meilleure source pour les cadeaux de technologie

Peu importe ce dont vous avez besoin, Bureau en Gros vous offre la meilleure sélection de produits de technologie à des prix concurrentiels. Bureau en Gros propose également des prix du Vendredi fou tout au long de novembre sur les cadeaux essentiels et de technologie, ainsi que des aubaines incroyables pendant tout le mois de décembre. Les aubaines du Vendredi fou et du Cyberlundi ont débuté le 1er novembre, avec des bas prix garantis -- qui ne seront pas plus bas pendant le Vendredi fou ni le Cyberlundi -- sur des produits de technologie, des cadeaux et des produits essentiels pour le travail hybride, tout au long du mois, afin que vous puissiez faire vos achats à l'avance pour toutes les personnes de votre liste, y compris vous-même. Devez-vous faire un achat dispendieux? Ne vous en faites pas! Les solutions de crédit de Bureau en Gros offrent des options de financement souples.

Staples Canada/Bureau en Gros vous propose aussi des produits d'emballage et l'expédition par l'intermédiaire de FedEx, Purolator, Postes Canada et Xpresspost dans tous ses magasins au Canada. Une solution pratique pour s'assurer que les cadeaux arrivent à temps sans dépasser le budget.

La joie des Fêtes avec Howie Mandel et PY Lord

Lancée en 2021, « Découvrons ensemble » est la campagne de marque de Staples Canada/Bureau en Gros qui vise à inspirer les Canadiens à cultiver leurs passions et à aiguiser leur curiosité. Staples Canada/Bureau en Gros a renouvelé son partenariat avec Howie Mandel et Pierre-Yves Lord, qui seront les vedettes d'une série de publicités télévisées à l'approche des Fêtes, explorant tout, de la recherche du cadeau parfait pour un collègue, un enseignant ou un technophile. Toutes les questions seront axées sur le thème de la passion en cette période de l'année. Les publicités seront diffusées sur les ondes des grands réseaux nationaux à compter de novembre 2022. Jetez un coup d'œil à l'une des publicités de Howie Mandel ici et à l'une des publicités de PY Lord ici.

Nous redonnons à la collectivité avec le Centre MAP dans le cadre de la campagne « À chance égale ».

Staples Canada/Bureau en Gros s'est associée au Centre MAP et À chance égale, contribuant ainsi à éliminer les inégalités dans les communautés du Canada. Pendant ce « Mardi je donne » (le 29 novembre), les clients pourront faire un don en magasin ou en ligne sur bureauengros.com/achanceegale, alors que la totalité des profits sera versée au Centre MAP. Les fonds serviront à appuyer des initiatives locales visant à améliorer l'accès aux soins de santé, à la nutrition, à l'éducation et au logement.

Cette année, Staples Canada/Bureau en Gros a créé un « ensemble Inspiration » Pep Rally offert dans les magasins à 7,98 $. Tous les bénéfices des ventes de l'ensemble Inspiration soutiendront les initiatives du Centre MAP.

Livraison le lendemain

Les clients peuvent faire leurs achats en magasin ou sur bureauengros.com, et bénéficier de la livraison gratuite le lendemain sur toutes les commandes de plus de 35 $. La livraison le jour même est aussi offerte par l'intermédiaire d'Instacart, un programme qui a été lancé récemment pour les clients de Bureau en Gros au Québec. Les gens qui le préfèrent peuvent profiter du ramassage gratuit dans les deux heures en magasin ou en bordure de rue.

Politique de retour prolongée des Fêtes

Staples Canada/Bureau en Gros a également prolongé sa politique de retour en magasin pour la saison des Fêtes. Les achats effectués entre le 1er novembre et le 24 décembre 2022 pourront être remboursés ou retournés jusqu'au 15 janvier 2023 ou dans un délai de 14 à 30 jours à compter de la date d'achat (le délai le plus long étant retenu).

À propos de Bureau en Gros

Bureau en Gros est l'entreprise du travail et de l'apprentissage. En mettant l'accent sur la collectivité, l'inspiration et les services, l'entreprise est déterminée à jouer le rôle de partenaire dynamique et inspirant pour tous les clients qui visitent ses 300 magasins et le site bureauengros.com. L'entreprise possède deux sous-marques qui soutiennent ses clients commerciaux, Bureau en Gros Privilège pour les petites entreprises et Staples Professionnel pour les moyennes et grandes entreprises, ainsi que sept studios de travail partagé à Toronto, Kelowna, Oakville, Ottawa et Calgary sous la bannière Staples Studio. Bureau en Gros est fière de travailler en partenariat avec le Centre MAP dans le cadre de sa campagne À chance égale, qui vise à s'attaquer aux inégalités dans les collectivités partout au Canada et à créer un avenir équitable pour tous. Visitez bureauengros.com pour en savoir plus ou suivez @BureauenGros @StaplesCanada sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn.

SOURCE Staples Canada ULC

Renseignements: Pamela Kennedy, Staples Canada/Bureau en Gros, 905 737-1147, poste 578, [email protected]; Meg Murphy, Golin, 647 475-4495, [email protected]