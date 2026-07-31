Rebecca McKillican se joint au conseil d'administration de BCE Inc.

MONTRÉAL, le 31 juill. 2026 /CNW/ -- BCE (TSX : BCE) (NYSE: BCE) a annoncé aujourd'hui la nomination de Rebecca McKillican au poste d'administratrice de BCE Inc. et de Bell Canada.

Madame McKillican a occupé le poste de cheffe de la direction de McKesson Canada de 2020 à 2023. Elle s'est jointe à la société en 2017 à la suite de l'acquisition de Well.ca, l'une des plus importantes entreprises canadiennes de commerce électronique dans le secteur de la santé et du bien-être, dont elle était la cheffe de la direction.

Madame McKillican siège au conseil d'administration de la Banque Nationale du Canada, où elle préside le comité de technologie et est membre du comité des ressources humaines.

« C'est un honneur pour nous d'accueillir Rebecca au sein du conseil d'administration de BCE. Son parcours à la tête d'une entreprise de soins de santé prospère ainsi que sa vaste expérience dans les domaines du commerce électronique et de la technologie constituent un atout pour les actionnaires de BCE. J'ai eu le plaisir de travailler avec Rebecca lorsque j'étais à la Banque Nationale du Canada, et j'ai hâte de collaborer de nouveau avec elle. »

- Louis Vachon, président du conseil d'administration de BCE Inc. et de Bell Canada

« Rebecca possède une vaste expérience en matière de leadership. Elle sera un atout exceptionnel pour le conseil d'administration de BCE. Son expertise dans le domaine technologique et sa capacité à favoriser l'excellence opérationnelle apporteront de nouvelles perspectives à BCE et contribueront à stimuler la croissance chez Bell. »

- Mirko Bibic, président et chef de la direction, BCE Inc. et Bell Canada

Katherine Lee quitte le conseil d'administration de BCE

Aujourd'hui, Katherine Lee a annoncé qu'elle quittait le conseil d'administration de BCE après un mandat de 11 ans. Katherine s'est jointe au conseil d'administration en 2015. Elle a été membre du comité de vérification ainsi que du comité de gouvernance.

« Au nom du conseil d'administration de BCE et de l'équipe de la haute direction de Bell, je tiens à remercier Katherine pour ses conseils avisés au cours des 11 dernières années. Son expertise a contribué à orienter BCE tout au long de la dernière décennie. Je lui souhaite beaucoup de succès dans ses projets. »

- Mirko Bibic, président et chef de la direction, BCE Inc. et Bell Canada

Les membres du conseil d'administration de BCE exercent généralement un mandat d'une durée maximale de 12 ans. Cela favorise un conseil d'administration équilibré, qui concilie la diversité de l'expérience institutionnelle et la nécessité d'un renouvellement et de nouvelles perspectives.

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SOURCE BCE inc.