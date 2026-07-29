Le nombre de vols de cuivre sur les réseaux de Bell a augmenté de 78 % au cours des six premiers mois de 2026

MONTRÉAL, le 29 juill. 2026 /CNW/ -- Le nombre de vols de cuivre continue d'augmenter partout au Canada, ce qui entraîne de graves conséquences pour les communautés et les services essentiels dont elles dépendent. Au cours du premier semestre de 2026, Bell a constaté une hausse marquée des vols et des actes de vandalisme ciblant ses infrastructures de télécommunications. Ces incidents provoquent des interruptions de service qui perturbent l'accès aux services Internet, de télévision et de téléphonie, et, plus important encore, qui peuvent compromettre l'accès au 9-1-1 et à d'autres services d'urgence.

Entre janvier et juin 2026, Bell a enregistré 993 incidents de vol de cuivre et de vandalisme à l'échelle du pays, ce qui représente une augmentation de 78 % par rapport à la même période en 2025. Du côté positif, le nombre d'arrestations a également augmenté de 32 % grâce aux efforts constants en matière d'application de la loi. Toutefois, des mesures soutenues demeurent nécessaires pour s'attaquer à l'ampleur de ce problème.

Dans bien des cas, la valeur de revente du cuivre volé est minime par rapport aux dommages causés. Le vol d'une très petite quantité de métal peut entraîner d'importantes pannes de service, des réparations coûteuses et complexes, ainsi que des risques pour la sécurité publique en nuisant à l'accès au 9-1-1 et aux services d'urgence.

« Le vol de cuivre est un acte criminel qui cible des infrastructures essentielles et entraîne des pannes de service pouvant mettre en danger la sécurité publique, notamment en perturbant l'accès aux services d'urgence. Aucune organisation ne peut à elle seule mettre fin à ce fléau. Il faudra une action coordonnée de la part des entreprises de télécommunications, des gouvernements, des services d'application de la loi, des entreprises de recyclage de métal et des communautés pour obliger les criminels à rendre des comptes et pour protéger les réseaux dont dépendent les Canadiens et Canadiennes. »

- Mark McDonald, vice-président exécutif et chef du développement technologique, Bell

Zones régionales à haut risque partout au Canada

L'Ontario et le Nouveau-Brunswick se trouvent au cœur de cette crise, représentant ensemble 85 % de la hausse nationale. L'Ontario continue d'enregistrer le plus grand volume d'incidents avec 5 790 cas, soit 58 % du total national. Les vols sont particulièrement concentrés à Hamilton, Niagara et Milton, qui figurent parmi les régions les plus durement touchées de la province. De son côté, le Nouveau-Brunswick connaît la croissance la plus rapide, affichant 268 incidents jusqu'à présent en 2026, ce qui représente une augmentation de 235 % par rapport à 2025.

Le Québec a également enregistré une forte hausse des vols de cuivre et des actes de vandalisme, avec 91 incidents signalés jusqu'à présent en 2026, soit une augmentation de 89 % par rapport à la même période l'an dernier. Cette recrudescence est particulièrement marquée dans les régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de Lanaudière et des Laurentides. Parallèlement, la province se distingue par l'efficacité de ses mesures d'application de la loi : le nombre d'arrestations y a bondi de 150 %, l'une des plus fortes hausses au pays. Bell a d'ailleurs récemment obtenu quatre décisions judiciaires favorables au Québec dans des dossiers liés au vol de cuivre, renforçant ainsi l'utilisation des recours civils pour tenir les contrevenants responsables de leurs actes.

Actions concrètes pour protéger les infrastructures essentielles

Bell a adopté une approche à plusieurs volets visant à prévenir le vol de cuivre et à protéger son réseau. Cette approche comprend notamment le déploiement de systèmes d'alarme qui préviennent les forces de l'ordre, l'intensification de la surveillance sur le terrain, une collaboration étroite avec les services de police et des poursuites judiciaires contre les contrevenants. Bell estime qu'une collaboration soutenue entre les gouvernements, les forces de l'ordre, les fournisseurs de services de télécommunications, les entreprises de recyclage de métaux et les communautés demeure essentielle pour protéger les infrastructures critiques, assurer la sécurité du public et maintenir un accès fiable aux services de télécommunications essentiels. La protection des infrastructures critiques est une responsabilité partagée. La population peut également contribuer en signalant toute activité suspecte à proximité des installations de télécommunications aux services de police locaux ou à Échec au crime.

Pour obtenir les données et les informations les plus récentes sur le vol de cuivre et son impact sur les infrastructures de télécommunications essentielles, visitez BCE.ca.

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications au pays1 et un chef de file des réseaux évolués de fibre optique et sans fil, des services aux entreprises et des médias numériques. En offrant des technologies de nouvelle génération qui tirent parti de solutions infonuagiques et propulsées par l'IA, nous permettons à nos clients de rester connectés, informés et divertis, tout en aidant les entreprises à demeurer compétitives à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca.

1 D'après le total des revenus et le nombre total de connexions clients combinées.

Questions des médias :

Éliane Légaré

[email protected]

Questions des investisseurs :

Richard Bengian

[email protected]

SOURCE Bell Canada (MTL)