Le réseau sans fil de Bell reconnu comme le réseau 5G+ le plus rapide au pays par Rohde & Schwarz

Ce plus récent classement indépendant renforce la position de Bell en tant que chef de file en matière de réseaux

MONTRÉAL, le 20 juill. 2026 /CNW/ -- Bell a annoncé aujourd'hui que son réseau 5G+ a été classé le plus rapide au Canada par les analystes réseau indépendants Rohde & Schwarz SwissQual AG (R&S). Cette distinction s'ajoute aux nombreux prix indépendants déjà reçus par les réseaux de Bell.

2026 Score de Performance du Réseau

Bell s'est classée au premier rang dans les catégories Indice de performance de la vitesse des données du réseau 5G+ et Indice de vitesse des données du réseau 5G de R&S, d'après des tests approfondis effectués sur le terrain dans 19 communautés canadiennes. Cette reconnaissance s'ajoute aux récentes distinctions décernées par Ookla à Bell pour le meilleur réseau 5G et le réseau le plus rapide au Canada. Elle renforce également la position de Bell en tant que leader en matière de performance sans fil grâce à des tests en conditions réelles auprès des consommateurs et à des analyses d'ingénierie indépendantes.

Le réseau de Bell répond aux besoins lors des moments décisifs. Il permet aux gens de se connecter tous les jours avec leurs familles, amis et collègues ou lors des grands événements culturels et sportifs du Canada. Conçu pour fonctionner même lors des pics de demande, le réseau 5G+ de Bell a récemment aidé les clients à demeurer connectés lors d'événements majeurs, notamment durant le Formula 1 Grand Prix à Montréal, les séries éliminatoires des Canadiens et pendant tout l'été de soccer que le Canada a connu cette année.

Depuis 2020, Bell a investi des milliards de dollars dans l'infrastructure à large bande et sans fil. Elle a étendu son réseau et offert des vitesses plus rapides, une plus grande fiabilité et des capacités avancées pour les communautés à l'échelle du Canada. Cette année seulement, Bell a modernisé des centaines de tours en les faisant passer de la 4G à la 5G, et d'autres mises à niveau sont prévues prochainement.

Citations

« Cette reconnaissance de Rohde & Schwarz appuie une fois de plus la priorité stratégique de Bell d'offrir les meilleurs réseaux. Le réseau 5G+ de Bell procure la vitesse et la performance auxquelles s'attendent les Canadiens et Canadiennes, que ce soit pour visionner du contenu en continu, jouer, travailler ou rester connectés sur la route. Tout part d'une connexion, et nous sommes fiers de voir nos investissements continus reconnus par un autre tiers indépendant. »

- Blaik Kirby, président de groupe, marché consommateur et petites entreprises, Bell

« D'après nos tests de 2026 sur les réseaux sans fil nationaux au Canada, Bell a offert les meilleures performances en matière de données 5G et 5G+. Cela signifie que les abonnés profitent de vitesses plus rapides et de connexions plus fiables, surtout dans les zones urbaines très fréquentées. Chez Rohde & Schwarz, les analyses comparatives indépendantes des réseaux sont au cœur de notre mission. En fournissant aux télécommunicateurs des données de performance objectives, mesurées en conditions réelles, nous contribuons à l'amélioration continue de l'industrie, au bénéfice ultime de chaque abonné. »

- Axel Hansmann, chef de la direction, Rohde & Schwarz SwissQual AG

Pour en savoir plus sur les réseaux sans fil 5G et 5G+, visitez Bell.ca/reseau.

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications au pays1 et un chef de file des réseaux évolués de fibre optique et sans fil, des services aux entreprises et des médias numériques. En offrant des technologies de nouvelle génération qui tirent parti de solutions infonuagiques et propulsées par l'IA, nous permettons à nos clients de rester connectés, informés et divertis, tout en aidant les entreprises à demeurer compétitives à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca.

1 D'après le total des revenus et le nombre total de connexions clients combinées.

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SOURCE Bell Canada (MTL)