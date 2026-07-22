BCE annonce les résultats des conversions d'actions privilégiées de séries AI et AJ

MONTRÉAL, le 22 juill. 2026 /CNW/ -- BCE Inc. (TSX : BCE) (NYSE : BCE) a annoncé aujourd'hui que la totalité de ses actions privilégiées de premier rang à dividende cumulatif rachetables de série AJ à taux variable (« actions privilégiées de série AJ ») seront converties le 4 août 2026, à raison d'une action pour une, en actions privilégiées de premier rang à dividende cumulatif rachetables de série AI à taux fixe (« actions privilégiées de série AI »).

Le 16 juin 2026, un avis a été donné informant les porteurs d'actions privilégiées de série AI qu'ils pouvaient décider de convertir leurs actions en actions privilégiées de série AJ, et informant les porteurs d'actions privilégiées de série AJ qu'ils pouvaient décider de convertir leurs actions en actions privilégiées de série AI, sous réserve des modalités rattachées à ces actions. Un total de 1 875 des 8 584 140 actions privilégiées de série AI de BCE ont été remises à des fins de conversion le 4 août 2026, à raison d'une action pour une, en actions privilégiées de série AJ. De plus, un total de 1 976 448 des 3 514 957 actions privilégiées de série AJ de BCE ont été remises à des fins de conversion le 4 août 2026, à raison d'une action pour une, en actions privilégiées de série AI. En conséquence, étant donné que moins de 2 000 000 d'actions privilégiées de série AJ seraient en circulation, toutes les actions privilégiées de série AJ restantes qui n'ont pas été remises en vue de leur conversion seront, conformément aux modalités qui y sont rattachées, automatiquement converties en actions privilégiées de série AI le 4 août 2026.

Les actionnaires inscrits ayant choisi de convertir leurs actions privilégiées de série AI verront les certificats d'actions représentant le nombre d'actions de série AI offertes à la conversion leur être retournés par la Compagnie Trust TSX.

Les actions privilégiées de série AI donneront droit, chaque trimestre, pour la période de cinq ans débutant le 4 août 2026, à un dividende fixe en espèces calculé selon un taux de dividende annuel fixe de 5,10%, pour autant qu'il soit déclaré par le conseil d'administration de BCE. Les actions privilégiées de série AI continueront d'être inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole BCE.PR.I.

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1 D'après le total des revenus et le nombre total de connexions clients combinées.

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SOURCE BCE inc.