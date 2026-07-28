La première fonction de détection des appels usurpés basée sur l'IA au pays protège la population canadienne contre des fraudes téléphoniques de plus en plus sophistiquées.

La clientèle des services sans fil de Bell bénéficie déjà de la protection renforcée offerte par cette nouvelle fonction.

MONTRÉAL, le 28 juill. 2026 /CNW/ -- Bell a annoncé aujourd'hui la prochaine évolution de sa fonction de détection d'appels suspects basée sur l'IA. L'entreprise de télécommunications devient ainsi la première au Canada à offrir une solution pour identifier et signaler les appels usurpés, l'une des tactiques les plus trompeuses utilisées par les fraudeurs. S'appuyant sur un nouveau modèle de détection par IA, cette amélioration récemment déployée repère les activités suspectes d'usurpation d'identité qui échappent aux méthodes traditionnelles de dépistage des appels suspects et de la fraude. Elle offre ainsi une couche de protection supplémentaire à nos clients.

Bell est la première entreprise de télécommunications au Canada à détecter les appels usurpés et à protéger sa clientèle grâce à l’IA

Les appels usurpés manipulent l'identité de l'appelant pour faire croire qu'ils viennent d'organisations de confiance, d'entreprises régionales ou de proches. Alors que la fonction de détection d'appels suspects de Bell aide déjà à protéger les clients contre les appels suspects et frauduleux, ce nouveau modèle basé sur l'IA va plus loin. En effet, il détecte en temps réel les activités suspectes d'usurpation d'identité.

Depuis le lancement de la fonction de détection d'appels suspects en 2025, Bell a analysé plus de 4,4 milliards d'appels et a bloqué ou signalé plus de 540 millions d'appels suspects ou frauduleux. L'ajout d'une fonction de détection d'appels usurpés basée sur l'IA renforcera cette protection. Elle contribuera à bloquer des millions d'appels trompeurs supplémentaires avant qu'ils n'atteignent les clients.

Cette fonction améliorée est déployée automatiquement auprès de la clientèle qui utilise des téléphones iOS ou Android fonctionnant avec les services mobiles de Bell, Virgin Plus, Lucky Mobile, PC Mobile, sans nom et Maxi. Aucune action ni inscription n'est requise.

Cette amélioration renforce l'engagement de Bell à investir dans la sécurité du réseau et l'innovation, ainsi qu'à protéger les consommateurs au pays.

Citation

« Les fraudes téléphoniques sont de plus en plus sophistiquées, tout comme notre réseau. La fonction de détection des appels suspects a déjà contribué à protéger la clientèle contre des centaines de millions d'appels indésirables et frauduleux. Grâce à un nouveau modèle d'IA capable de détecter et de signaler les appels usurpés en temps réel, nous ajoutons une couche de protection supplémentaire et puissante. Il s'agit d'une avancée importante qui aide la population canadienne à rester en sécurité et à répondre aux appels avec plus d'assurance. »

- Steve Karan, vice-président, produits sans fil et logistiques, Bell

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications au pays 1 et un chef de file des réseaux évolués de fibre optique et sans fil, des services aux entreprises et des médias numériques. En offrant des technologies de nouvelle génération qui tirent parti de solutions infonuagiques et propulsées par l'IA, nous permettons à nos clients de rester connectés, informés et divertis, tout en aidant les entreprises à demeurer compétitives à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca ou BCE.ca.

1 D'après le total des revenus et le nombre total de connexions clients combinées.

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Questions des investisseurs :

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SOURCE Bell Canada (MTL)