LAGUNA NIGUEL, Californie, 4 mars 2025 /CNW/ - Realty ONE Group International, une marque moderne axée sur le style de vie et l'une des franchises dont la croissance est la plus rapide au monde, s'est associée à un expert mondial en franchisage immobilier, Larry Oberly, pour ralentir son expansion internationale rapide alors que la marque phare célèbre son 20e anniversaire.

Depuis 2021, Realty ONE Group est passée d'emplacements aux États-Unis et au Canada à 25 pays dans le monde. En 2024 seulement, UNleased by Oberly and Realty ONE Group, Vice-président d'International, Daniel Hernandez, le franchiseur populaire, a vendu des droits de franchise principaux à six nouveaux pays et à 28 nouveaux bureaux dans ses emplacements internationaux existants.

« Ce n'est que le début de nos efforts massifs pour peindre l'or du monde, a déclaré Kuba Jewgieniew, chef de la direction et fondatrice. Nous voulons que les entrepreneurs et les professionnels de l'immobilier du monde entier connaissent plus de succès plus rapidement, tout comme notre famille ONE en Amérique du Nord. »

M. Oberly compte 34 ans d'expérience en franchise directe dans l'immobilier, les restaurants à service rapide et les services d'impression. Il a dirigé les opérations nationales et mondiales pendant près de 20 ans au sein de RE/MAX, où il était parfois responsable de plus de 4 000 bureaux et de 50 000 professionnels de l'immobilier dans 100 pays. Il est dirigeant de franchise certifié de l'International Franchise Association auprès de l'International Franchise Association et membre du comité international de l'IFA.

« Je suis ravi d'aider à guider le nombre croissant de franchisés exceptionnels de Realty ONE Group Master et de les aider à atteindre leurs objectifs commerciaux et personnels, a déclaré M. Oberly.

Danny Hernandez est courtier immobilier indépendant depuis 1989, établissant et gérant de multiples bureaux en Floride et à l'étranger. Possédant des décennies d'expérience dans les ventes et l'immobilier, M. Hernandez renforce la présence mondiale de Realty ONE Group grâce à son vaste réseau de relations, y compris celles qu'il a établies grâce à ses services au sein de la National Association of Hispanic Real Estate Professionals (NAHREP).

« Nous continuerons de marquer l'histoire de l'immobilier à l'échelle mondiale - 2025 étant notre meilleure année à ce jour! « Tirer parti du succès de notre réseau exceptionnel et de notre modèle éprouvé, a déclaré M. Hernandez.

Realty ONE Group a récemment été nommée la première marque immobilière pour la quatrième année consécutive sur la liste hautement concurrentielle de la franchise 500® 2025 d'Entrepreneur, au moment où le franchiseur mondial célèbre son 20e anniversaire cette année.

UNBrokerage, comme on l'appelle dans l'industrie, compte plus de 20 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 450 bureaux dans 49 États, à Washington D.C., et dans 25 autres pays, qui ont récemment pris de l'expansion à Bonaire et à Curacao.

Realty ONE Group International est l'une des marques de style de vie à la croissance la plus rapide, moderne et axée sur la raison d'être dans le domaine de l'immobilier dont le SEUL but est d'ouvrir des portes partout dans le monde - UNE maison, UN rêve, UNE vie à la fois. L'organisation est rapidement passée à plus de 20 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 450 emplacements dans 25 pays et territoires grâce à son modèle d'affaires éprouvé, ses maisons de courtage à service complet, son COOLTURE dynamique, son encadrement commercial supérieur par l'entremise de ONE University, soutien exceptionnel et sa technologie exclusive, zONE. Realty ONE Group International a été nommée la marque immobilière numéro UN par le magazine Entrepreneur pendant trois années consécutives et continue d'aller de l'avant, ouvrant des portes non seulement à ses clients, mais aussi aux professionnels de l'immobilier et aux propriétaires de franchises. Pour en savoir plus, visitez www.RealtyONEGroup.com.

