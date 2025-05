L'État du Nevada déclare le 1 mai Realty ONE Group Day, tandis qu'UN membre de sa famille, partout dans le monde, sert ses amis et ses voisins dans le cadre de la générosité traditionnelle

LAGUNA NIGUEL, Californie, 2 mai 2025 /CNW/ - Realty ONE Group International, une marque moderne axée sur le style de vie et l'UNE des franchises dont la croissance est la plus rapide au monde, souligne son 20e anniversaire le 1 mai avec sa journée traditionnelle de bénévolat, alors que les membres de ONE Family du monde entier célèbrent en redonnant à leurs collectivités locales.

En deux décennies, la marque mondiale est passée d'un bureau UN à Las Vegas à plus de 450 emplacements et à 20 000 professionnels de l'immobilier dans 25 pays. Au cours de cette période, Realty ONE Group est restée fidèle aux principes de sa 6C, dont UN sert les autres et a un impact.

« Avoir une incidence sur des vies est le fondement de ce que nous faisons chaque jour, et cela ne changera jamais », a déclaré Kuba Jewgieniew, chef de la direction et fondateur. « Chaque membre de la famille ONE peut être fier de faire partie de quelque chose de plus grand et de plus significatif, de ce qu'il fait et de la façon dont il sert les autres, ce qui compte vraiment, c'est notre objectif de le leur rappeler et de les célébrer! »

Qu'il s'agisse de collectes de nourriture et de livraisons de repas, de bénévolat dans les camps pour enfants ou de chiens dans les refuges pour enfants, les membres de Realty ONE Group Affiliates sont toujours présents le JOUR UN. Dans l'ensemble, et grâce à ses initiatives quotidiennes 501(c)3 de ONE Cares, les professionnels de Realty ONE Group ont eu une incidence sur plus de 1,7 million de vies depuis 2005.

Le franchiseur mondial se tourne vers le reste de 2025, en innovant et en menant vers le succès avec de nouvelles avancées prévues plus tard cette année :

Le lancement de Realty ONE Group Commercial, la sous-marque exclusive d'immobilier commercial de la marque, reflétant le lancement réussi de sa sous-marque d'immobilier de luxe, ONE LUXE, il y a quelques années à peine.

Un partenariat passionnant avec Brian Buffini , L'un des leaders d'opinion et coachs les plus puissants dans le domaine de l'immobilier, alors que Realty ONE Group continue d'aider les professionnels de l'immobilier à réussir plus rapidement grâce à son encadrement de haut niveau par l'entremise de ONE.U (ONE.U).

, L'un des leaders d'opinion et coachs les plus puissants dans le domaine de l'immobilier, alors que Realty ONE Group continue d'aider les professionnels de l'immobilier à réussir plus rapidement grâce à son encadrement de haut niveau par l'entremise de ONE.U (ONE.U). La réinvention et le lancement de la plateforme technologique exclusive tout-en-un de Realty ONE Group, « zONE », avec de nouvelles fonctions sophistiquées et intuitives pour les professionnels de l'immobilier, les propriétaires de franchises et les administrateurs de bureau.

Realty ONE Group a récemment été nommé la marque immobilière numéro un pour la quatrième année consécutive sur la liste hautement concurrentielle 2025 Franchise 500® d'Entrepreneur. Le UNBrokerage, comme on l'appelle dans l'industrie, compte plus de 20 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 450 bureaux répartis dans 49 États, à Washington D.C., et dans 25 autres pays, qui ont récemment pris de l'expansion à Bonaire et à Curacao.

Pour en savoir plus, visitez www.OwnAOne.com ou www.join.realtyonegroup.com.

À propos de Realty ONE Group International

Realty ONE Group International est l'une des marques de style de vie moderne et axée sur la mission dont la croissance est la plus rapide dans l'immobilier et dont UN but est d'ouvrir des portes partout dans le monde : UNE maison, UN rêve, UNE vie à la fois. L'organisation est rapidement passée à plus de 20 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 450 emplacements dans 25 pays et territoires grâce à son modèle d'affaires éprouvé, à ses maisons de courtage à service complet, à son COOLTURE dynamique, à son encadrement supérieur par l'entremise de ONE University, un soutien exceptionnel et sa technologie exclusive, zONE. Realty ONE Group International a été nommée la marque immobilière numéro UN par le magazine Entrepreneur pendant trois années consécutives et continue de prendre de l'ampleur, ouvrant des portes non seulement à ses clients, mais aussi aux professionnels de l'immobilier et aux propriétaires de franchises. Pour en savoir plus, visitez www.RealtyONEGroup.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/260011/realty_one_group___logo.jpg

SOURCE Realty ONE Group

PERSONNE-RESSOURCE : Cory Vasquez, [email protected]