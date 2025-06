Le partenaire visionnaire de la franchise implante la marque immobilière en croissance rapide dans un 27e pays

LAGUNA NIGUEL, Californie, le 1er juin 2025 /CNW/ - Realty ONE Group International, une marque moderne axée sur le style de vie et l'un des franchiseurs immobiliers dont la croissance est la plus rapide au monde, a annoncé la vente de droits de propriété en République dominicaine, marquant son entrée sur le marché dynamique des Caraïbes et dans un 27e pays dans le monde.

Sergio Gonzalez, qui détient actuellement les droits de franchise principaux pour le Costa Rica, le Panama, le Bélize, la Jamaïque et Grand Caïmans et qui a stimulé une croissance et un élan impressionnants dans la région, élargit maintenant sa vision en tant que nouveau propriétaire de la République dominicaine.

« Nous sommes ravis de nous associer de nouveau à Sergio, dont la vision commune de notre famille ONE a déjà fait une différence importante au Costa Rica et ailleurs, a déclaré Kuba Jewgieniew, chef de la direction et fondateur de Realty ONE Group International. Sa passion pure pour l'entreprise et sa maîtrise du marché latino-américain alimenteront une croissance phénoménale en République dominicaine. »

Fort de plus de 30 ans d'expérience dans les affaires, la gestion et l'immobilier, Sergio Gonzalez apporte une passion inébranlable à Realty ONE Group, en République dominicaine.

« La République dominicaine n'est pas seulement importante : c'est une porte d'entrée qui change la donne dans notre expansion mondiale, a déclaré Sergio Gonzalez. Ce marché regorge d'occasions, et nous sommes ici pour améliorer la situation des professionnels de l'immobilier grâce à des outils de pointe, à une COOLTURE audacieuse et à un soutien de calibre mondial pour les aider à dominer et à prospérer. »

Realty ONE Group a récemment reçu le titre de première marque immobilière pour la quatrième année consécutive sur la prestigieuse liste Franchise 500® d'Entrepreneur pour 2025. La marque compte maintenant plus de 450 bureaux et plus de 20 000 professionnels de l'immobilier dans 49 États américains et 27 pays et territoires.

À propos de Realty ONE Group International

Realty ONE Group International est l'une des marques de mode de vie moderne portée par une mission dont la croissance est la plus rapide dans le secteur de l'immobilier et a UN but, celui d'ouvrir des portes partout dans le monde - UNE maison, UN rêve, UNE vie à la fois. L'organisation est rapidement passée à plus de 20 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 450 emplacements dans 27 pays et territoires en raison de son modèle d'affaires éprouvé, de ses maisons de courtage à service complet, de sa COOLTURE dynamique, de son encadrement supérieur par l'entremise de ONE University, de son soutien exceptionnel et de sa technologie brevetée, zONE. Realty ONE Group International a été nommé la marque immobilière numéro UN par le magazine Entrepreneur pendant trois années consécutives et continue de prendre de l'ampleur, ouvrant des portes non seulement à ses clients, mais aussi aux professionnels de l'immobilier et aux propriétaires de franchises. Pour en savoir plus, consultez le www.RealtyONEGroup.com.

