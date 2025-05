La région fait partie de la marque immobilière populaire et en croissance rapide qui compte 25 pays et prend rapidement de l'expansion partout dans le monde

LAGUNA NIGUEL, Californie , 6 mai 2025 /CNW/ - Realty ONE Group International, une marque moderne axée sur le style de vie et l'UN des franchiseurs dont la croissance est la plus rapide au monde, a annoncé la vente de droits de propriété à la région dynamique de Baja et Pacifico Mexico, y compris les cinq États mexicains de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Jalisco, Nayarit et Sonora.

La marque immobilière en plein essor, qui célèbre son 20e anniversaire cette année, continue de trouver des partenaires stratégiques partout dans le monde qui veulent offrir la COOLTURE dynamique de Realty ONE Group, le marketing moderne et le modèle d'affaires unique sur les marchés du monde entier. Cela comprend Alfredo Hernández Sotelo, le nouveau propriétaire de la région Baja et Pacific Mexico et un professionnel chevronné possédant plus de 25 ans d'expérience dans le développement immobilier, le conseil en investissement et les systèmes de gestion de la qualité.

« La vaste expérience, le sens du leadership et la vision de croissance d'Alfredo sont exactement ce que nous recherchons chez nos partenaires mondiaux, a déclaré Kuba Jewgieniew, chef de la direction et fondateur de Realty ONE Group International. « Nous lui sommes reconnaissants de la confiance qu'il nous accorde et nous sommes convaincus qu'il aura un impact immédiat et extraordinaire sur Baja Sur et Baja California Sur. »

Attiré par la dynamique « COOLTURE » de Realty ONE Group, son modèle d'affaires novateur et son élan international, Hernández Sotelo est impatient de présenter la philosophie habilitante de la marque, « Be Golden, Be You » sur la côte ouest du Mexique.

Sa carrière impressionnante s'étend à des postes de direction au sein d'entreprises immobilières, médiatiques et éducatives de premier plan, dont Nacer Global et SONI Autos, et il a été consulté dans le cadre du programme ICITAP de l'ambassade des États-Unis. Alfredo est titulaire d'une maîtrise et d'un doctorat en économie de l'Université de York et donne des cours sur le leadership en Europe et en Amérique latine.

Realty ONE Group a récemment été nommé la marque immobilière numéro un pour la quatrième année consécutive sur la liste hautement concurrentielle 2025 Franchise 500® d'Entrepreneur. La marque de style de vie compte maintenant plus de 450 emplacements dans 49 États américains, à Washington D.C., et dans 25 pays et territoires du monde entier.

À propos de Realty ONE Group International

Realty ONE Group International est l'une des marques de style de vie moderne et axée sur la mission dont la croissance est la plus rapide dans l'immobilier et dont UN but est d'ouvrir des portes partout dans le monde : UNE maison, UN rêve, UNE vie à la fois. L'organisation est rapidement passée à plus de 20 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 450 emplacements dans 25 pays et territoires grâce à son modèle d'affaires éprouvé, à ses maisons de courtage à service complet, à son COOLTURE dynamique, à son encadrement supérieur par l'entremise de ONE University, un soutien exceptionnel et sa technologie exclusive, zONE. Realty ONE Group International a été nommée la marque immobilière numéro UN par le magazine Entrepreneur pendant trois années consécutives et continue de prendre de l'ampleur, ouvrant des portes non seulement à ses clients, mais aussi aux professionnels de l'immobilier et aux propriétaires de franchises. Pour en savoir plus, visitez www.RealtyONEGroup.com.

SOURCE Realty ONE Group

