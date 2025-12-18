LAGUNA NIGUEL, Californie., le 18 déc. 2025 /CNW/ - Alors que l'industrie immobilière continue de se consolider et de se redéfinir, Realty ONE Group International, une marque moderne orientée vers le mode de vie et l'un des franchiseurs à la croissance la plus rapide au monde, réaffirme ce qui la distingue depuis près de vingt ans : une COOLTURE fondée sur le cœur, l'individualité et le pouvoir de CHACUN.

Fondée en 2005 et créée par un professionnel de l'immobilier pour les professionnels de l'immobilier, Realty ONE Group est devenue l'une des marques immobilières les plus populaires au monde, tout en restant ancrée dans ses valeurs fondamentales : l'amour, le soutien, la réussite et UNE famille.

« Dans un monde de consolidation et de confusion, nous n'avons jamais été aussi clairs et plus confiants quant à notre succès et à celui de nos professionnels de l'immobilier », a déclaré Kuba Jewgieniew , fondateur et chef de la direction de Realty ONE Group International. « Nous ne nous sommes jamais proposés d'être les plus grands à tout prix. Nous nous sommes engagés à être les plus significatifs et à créer un endroit où les gens sont vus, soutenus et habilités à gagner en étant exactement ce qu'ils sont ».

UNE COOLTURE CONÇUE POUR PROSPÉRER

Au cœur de l'identité de Realty ONE Group se trouve sa signature « Soyez en or. Soyez VOUS-MÊME. » une philosophie qui rappelle que le succès n'exige pas la conformité. Au lieu de cela, la marque célèbre l'individualité, la créativité et l'authenticité, le tout ancré dans une règle d'or similaire pour traiter les autres comme vous voulez être traité.

Cette approche orientée vers les personnes a alimenté une approche COOLTURE distinctive qui accorde la priorité aux relations plutôt qu'aux transactions, et aux personnes plutôt qu'aux processus, tout en offrant des outils, de la formation et du soutien d'élite pour assurer la croissance ultime de l'entreprise.

MÊME OBJECTIF, NOUVELLE ÉNERGIE POUR 2026

Contrairement aux systèmes traditionnels de franchise, Realty ONE Group a construit son expansion mondiale autour du pouvoir de CHACUN et de la conviction que lorsque les individus sont soutenus, c'est toute la communauté qui s'élève. Cette philosophie s'est traduite par des bureaux collaboratifs et dynamiques où les agents sont encouragés à créer des entreprises alignées sur leurs valeurs personnelles et leurs objectifs à long terme.

Il en résulte une marque qui continue d'attirer les meilleurs producteurs, chefs d'équipe et entrepreneurs en quête de performance et de raison d'être.

« Notre croissance a toujours été impulsée par nos citoyens, a déclaré Cory Vasquez , président et directeur du marketing de Realty ONE Group. Lorsque vous dirigez avec le cœur et que vous accordez la priorité aux agents, le succès suit à la fois de façon organique et durable. »

À l'approche de la prochaine étape de Realty ONE Group, la marque reste concentrée sur ce qui a toujours retenu l'attention : donner aux professionnels de l'immobilier les moyens de prospérer, de donner à leur tour aux communautés où ils sont présents et de prouver que les entreprises peuvent être audacieuses, rentables et humaines à la fois.

Realty ONE Group a été nommée première marque immobilière pour la quatrième année consécutive sur la prestigieuse liste 2025 Franchise 500® des entrepreneurs. La marque compte maintenant plus de 450 bureaux et plus de 20 000 professionnels de l'immobilier répartis dans 49 États américains et près de 30 pays et territoires.

Pour en savoir plus, consultez www.OwnAOne.com ou www.join.realtyonegroup.com .

À propos de Realty ONE Group International

Realty ONE Group International est l'une des marques de mode de vie modernes, à la croissance la plus rapide dans le secteur de l'immobilier, avec ONE Purpose qui doit ouvrir des portes partout dans le monde : UNE maison, UN rêve, UNE vie à la fois. L'organisation est rapidement passée à plus de 20 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 450 sites répartis dans près de 30 pays et territoires en raison de son modèle d'affaires éprouvé, de ses maisons de courtage à services complets, de son dynamisme COOLTURE, de son encadrement supérieur en affaires par l'entremise de ONE University, de son soutien exceptionnel et de sa technologie exclusive, zONE. La marque immobilière Realty ONE Group International a été désignée numéro UN par le magazine Entrepreneur pendant trois années consécutives: elle poursuit son essor en ouvrant ses portes, non seulement à ses clients, mais aussi aux professionnels de l'immobilier et aux franchisés. Pour en savoir plus, visitez www.RealtyONEGroup.com .

