LAGUNA NIGUEL, Californie., 22 décembre 2025 /CNW/ - Realty ONE Group International, un franchiseur mondial spécialisé dans l'immobilier, a poursuivi son expansion rapide en 2025 en ouvrant de nouveaux bureaux dans les principaux marchés des États-Unis et les régions à forte croissance partout dans le monde. Stimulé par la forte demande des courtiers entrepreneuriaux et des professionnels de l'immobilier à la recherche d'une marque moderne centrée sur le mode de vie, Realty ONE Group s'adapte de manière stratégique en priorisant les marchés et les partenaires expérimentés prêts à saisir des occasions à long terme, à innover et à réussir auprès des agents.

Cette année, la croissance gagne de nouveaux points situés dans les grandes régions métropolitaines, les plaques tournantes de banlieue émergentes et les marchés d'influence internationale, renforçant ainsi l'engagement de Realty ONE Group à créer un véritable réseau mondial sans sacrifier l'expertise locale.

« Pour nous, la croissance n'a jamais été qu'un simple ajout de points sur une carte. Il s'agit d'établir des partenariats stratégiques judicieux avec des personnes extraordinaires qui partagent la même vision », a déclaré Kuba Jewgieniew, fondateur et chef de la direction de Realty ONE Group International. « Nous attirons des leaders avant-gardistes qui croient en notre culture centrée sur les personnes, en notre marque audacieuse et nos systèmes éprouvés, et qui sont prêts à bouleverser leurs marchés. »

Les nouveaux marchés à fort impact où Realty ONE Group a ouvert un bureau ou en ouvrira bientôt, comprennent :

Plusieurs points au Mexique, au Portugal, aux Philippines, en Argentine, en Italie, en Jamaïque et au Canada

De nouveaux marchés audacieux aux États-Unis en Californie, dans le Colorado, le Minnesota, l'Ohio, en Virginie, au Texas et en Floride

L'expansion de Realty ONE Group est stimulée par son coaching d'affaires, son coffre à outils complet doté de la meilleure technologie de sa catégorie, son soutien, sa marque dynamique, son marketing et sa COOLTURE qui continue d'attirer des légions de partisans. À mesure que le secteur immobilier évolue, le modèle flexible et évolutif de la marque lui permet de pénétrer rapidement de nouveaux marchés tout en permettant à la propriété locale de prospérer.

Alors que la dynamique prend son essor en 2025, elle ne montre aucun signe de ralentissement et continue d'attirer des leaders qui souhaitent se développer de façon plus intelligente, et pas seulement en termes de volume.

Realty ONE Group a été nommée première marque immobilière pour la quatrième année consécutive sur la prestigieuse liste 2025 Franchise 500® des entrepreneurs. La marque compte maintenant plus de 450 bureaux et plus de 20 000 professionnels de l'immobilier dans 49 États américains et dans près de 30 pays et territoires.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.OwnAOne.com ou www.join.realtyonegroup.com .

À propos de Realty ONE Group International

Realty ONE Group International est l'une des marques modernes axées sur les nouvelles tendances de l'immobilier qui affiche la croissance la plus rapide à l'échelle mondiale. Son objectif est d'ouvrir ses portes dans le monde entier : « UNE maison, UN rêve et UNE vie en même temps ». L'organisation est rapidement passée à plus de 20 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 450 sites répartis dans près de 30 pays et territoires en raison de son modèle d'affaires éprouvé, de ses maisons de courtage à services complets, de son dynamisme de COOLTURE, de son niveau supérieur en coaching d'affaires par l'entremise de ONE University, de son soutien exceptionnel et de sa technologie exclusive, zONE. La marque immobilière Realty ONE Group International a été désignée numéro UN par le magazine Entrepreneur pendant trois années consécutives : elle poursuit son essor en ouvrant ses portes, non seulement à ses clients, mais aussi aux professionnels de l'immobilier et aux franchisés. Pour en savoir plus, visitez www.RealtyONEGroup.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/260011/realty_one_group___logo.jpg

SOURCE Realty ONE Group

Relations avec les médias : Cory Vasquez, [email protected]