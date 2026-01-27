LAGUNA NIGUEL, Californie, 27 janvier 2026 /CNW/ - Realty ONE Group International, une marque moderne axée sur le style de vie et l'un des franchiseurs immobiliers à la croissance la plus rapide au monde, annonce aujourd'hui ses résultats de dons de fin d'année 2025, soulignant l'impact important de ses professionnels de l'immobilier partout dans le monde, par l'entremise de ONE Cares, la fondation caritative de l'entreprise.

En 2025, le réseau ONE Family a soutenu 240 292 membres de la communauté, offert 8 467 heures de service communautaire et donné près de 400 000 $ dans le cadre des initiatives ONE Cares, des contributions qui témoignent de l'engagement continu de la marque envers le service, la générosité et le leadership communautaire.

« Redonner à la communauté n'est pas une initiative de Realty ONE Group, c'est le fondement de nos 6C, de nos convictions et de nos valeurs », déclare Kuba Jewgieniew, chef de la direction et fondateur de Realty ONE Group International. « Nos équipes s'engagent à avoir un impact tangible, dans le domaine de l'immobilier, mais aussi dans les communautés qu'elles servent au quotidien. »

Chaque année, Realty ONE Group International célèbre sa création le 1er mai avec une journée mondiale de dons et de bénévolat. Pour sa dernière édition, cette journée spéciale a touché près de 60 000 vies, avec 3 053 heures de bénévolat et 144 785 $.

Renforçant son engagement envers la durabilité, Realty ONE Group International annonce 1 069 arbres en 2025, dans le cadre de son initiative UN arbre, UNE planète, ce qui porte à près de 142 000 arbres plantés à l'échelle mondiale depuis 2022.

Alors que l'entreprise continue de croître à l'international, Realty ONE Group met l'accent sur la création d'un héritage défini par l'impact, la raison d'être et la générosité.

Le succès continu de Realty ONE Group International repose sur ses systèmes commerciaux exclusifs, son encadrement et son soutien complets, sa marque audacieuse axée sur le style de vie et son système COOLTURE® axé sur les talents qui la différencie des modèles immobiliers traditionnels. Comptant plus de 20 000 spécialistes de l'immobilier répartis dans plus de 450 sites et près de 30 pays et territoires, la marque continue de renforcer sa présence mondiale tout en demeurant fidèle à sa mission de changer des vies grâce à l'immobilier.

