LAGUNA NIGUEL, Californie, le 15 janv. 2026 /CNW/ -- Realty ONE Group International, une marque moderne axée sur le mode de vie et l'un des franchiseurs immobiliers à la croissance la plus rapide au monde, s'est de nouveau classée au 1er rang de la catégorie Immobilier dans Franchise 500®, du magazine Entrepreneur, marquant la cinquième année consécutive où l'UNBrokerage® (sans courtier) est arrivé en première place.

C'est la dixième année que Realty ONE Group International figure sur la liste et continue à gravir le palmarès chaque année grâce à son innovation constante, à sa dynamique COOLTURE et à sa croissance durable dans un paysage immobilier en évolution rapide.

« Depuis cinq années consécutives, cette reconnaissance montre ce que nos propriétaires de franchise et nos professionnels de l'immobilier savent déjà : Realty ONE Group ne se contente pas de se développer, elle s'inscrit en leader », a déclaré Kuba Jewgieniew, fondateur et chef de la direction de Realty ONE Group International. « Nous avons construit une marque qui accorde la priorité aux personnes, remet en question les modèles industriels désuets et habilite les entrepreneurs à bâtir un héritage durable. Ces prix annuels sont le fruit de leur travail acharné, de leur fidélité et de l'amour de notre famille internationale ONE pour la marque. »

Selon le rédacteur en chef du magazine Entrepreneur, Jason Feifer, « Ces 500 entreprises représentent certaines des voies les plus fiables vers la possession d'entreprises en Amérique, chacune étant vérifiée par notre analyse rigoureuse de ce qui crée véritablement le succès des franchisés. »

Le classement est déterminé par une analyse des coûts et des frais, de la taille et de la croissance, du soutien aux franchisés, de la puissance de la marque et du rendement financier.

Le succès continu de Realty ONE Group repose sur ses systèmes d'affaires propriétaires, son encadrement et son soutien complets, sa marque audacieuse dédiée au mode de vie et son système COOLTURE® axé sur les personnes qui lui permet de se démarquer des modèles immobiliers traditionnels. Comptant plus de 20 000 professionnels de l'immobilier sur plus de 450 sites répartis dans près de 30 pays et territoires, la marque continue d'élargir sa présence mondiale tout en demeurant fidèle à sa mission de changer des vies grâce à l'immobilier.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.OwnAOne.com ou www.join.realtyonegroup.com.

À propos de Realty ONE Group International

Realty ONE Group International est l'une des marques modernes axées sur les nouvelles tendances de l'immobilier qui affiche la croissance la plus rapide à l'échelle mondiale. Son objectif est d'ouvrir des portes dans le monde entier : « UNE maison, UN rêve et UNE vie à la fois ». L'organisation est rapidement passée à plus de 20 000 professionnels de l'immobilier sur plus de 450 sites répartis dans près de 30 pays et territoires en raison de son modèle d'affaires éprouvé, de ses maisons de courtage à services complets, de son dynamisme de COOLTURE, de son niveau supérieur en coaching d'affaires par l'entremise de ONE University, de son soutien exceptionnel et de sa technologie propriétaire, zONE. La marque immobilière Realty ONE Group International a été désignée numéro UN par le magazine Entrepreneur pendant trois années consécutives : elle poursuit son essor en ouvrant ses portes, non seulement à ses clients, mais aussi aux professionnels de l'immobilier et aux franchisés. Pour en savoir plus, visitez www.RealtyONEGroup.com.

