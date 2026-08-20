Rèalisation du Projet Cell Gap du RREO

Le projet d'infrastructure de 300 millions de dollars atteint toutes ses cibles

Près de 350 nouveaux sites sans fil construits et plus de 300 sites améliorés pour combler les lacunes de la couverture dans l'Est de l'Ontario

ROCKLAND, ON, le 20 août 2026 /CNW/ -- Le Réseau régional de l'Est de l'Ontario (RREO) et Rogers Communications ont annoncé aujourd'hui la mise en œuvre réussie du projet Cell Gap du RREO.

Les services cellulaires 5G sont désormais disponibles dans l'Est de l'Ontario, améliorant ainsi les services pour les résidents, les entreprises, les premiers intervenants, les municipalités, les communautés autochtones et les visiteurs de la région.

Les partenaires fédéraux, provinciaux, municipaux et autochtones ont célébré la réalisation du projet lors d'un événement à Rockland, en Ontario.

Le projet Cell Gap du RREO est un partenariat public-privé de 300 millions de dollars. La province de l'Ontario et le gouvernement du Canada ont chacun versé 71 millions de dollars, et les municipalités membres du Caucus des préfets de l'Est de l'Ontario (EOWC) ainsi que les membres participants du Caucus des maires de l'Est de l'Ontario (EOMC) ont collectivement octroyé 10 millions de dollars. Rogers a contribué en faisant l'investissement restant de 150 millions de dollars. L'entreprise a été sélectionnée dans le cadre d'un processus d'appel d'offres concurrentiel.

Rogers a construit 346 nouveaux sites sans fil, une combinaison de nouvelles constructions de tours et de colocations. De plus, l'entreprise a mis à niveau 311 sites existants avec un équipement 5G à la fine pointe de la technologie, offrant des services essentiels aux municipalités, aux communautés autochtones et aux visiteurs dans l'ensemble de l'Est de l'Ontario.

CITATIONS

« Grâce au réseau Cell Gap de RREO, le service 5G est désormais accessible à davantage de résidents, d'entreprises, de communautés autochtones et de visiteurs dans tout l'Est de l'Ontario », a déclaré Giovanna Mingarelli, députée de Prescott--Russell--Cumberland. « L'investissement du gouvernement du Canada dans ce projet a permis de connecter les gens à bien plus qu'un simple service 5G : il les relie également à des opportunités économiques, aux entreprises, à la communauté internationale et les uns aux autres. »

« Félicitations aux équipes dévouées du Réseau régional de l'Est de l'Ontario et de Rogers pour l'achèvement réussi du projet Cell Gap du RREO, a déclaré Sam Oosterhoff, ministre associé des Industries à forte consommation d'énergie. Notre investissement dans ce projet permet d'étendre l'accès à un service cellulaire fiable aux communautés rurales, éloignées et des Premières Nations dans toute la région. Cette réalisation importante renforce l'accès aux services essentiels, soutient les entreprises locales et la croissance économique, et contribue à garantir que les résidents et les visiteurs puissent rester en sécurité et connectés. »

« Le projet Cell Gap représente l'un des investissements les plus importants dans l'infrastructure sans fil rurale de l'histoire de l'Ontario. Ce qui a commencé comme une vision visant à combler les lacunes de la couverture cellulaire dans l'Est de l'Ontario est maintenant une réalité pour les personnes qui vivent, travaillent, voyagent et font des affaires ici. Ce projet concerne bien plus que des tours et de la technologie, il s'agit d'améliorer la sécurité publique, de soutenir la croissance économique et de veiller à ce que nos communautés soient mieux connectées pour les générations à venir », a déclaré Jennifer Murphy, présidente du Réseau régional de l'Est de l'Ontario.

« En tant que meilleur réseau 5G du Canada, nous sommes fiers d'offrir une couverture sans fil améliorée aux communautés ainsi qu'aux routes et autoroutes de l'Est de l'Ontario pour les résidents, les gouvernements locaux et les entreprises grâce à ce projet transformateur avec le RREO, a déclaré Mark Kennedy, directeur de la technologie chez Rogers. Ce projet démontre ce qui est possible lorsque l'industrie et le gouvernement collaborent pour combler les lacunes de la couverture cellulaire. »

Faits en bref

Les objectifs du projet Cell Gap étaient de couvrir 99 % des appels vocaux, 95 % de la couverture en définition standard et 85 % de la couverture en haute définition dans les zones de demande où les gens vivent, travaillent et circulent sur les routes principales des municipalités du Caucus des préfets de l'Est de l'Ontario (EOWC) et des villes et municipalités participantes du Caucus des maires de l'Est de l'Ontario (EOMC).

Les comtés participants au Caucus des préfets de l'Est de l'Ontario (EOWC) sont les suivants : le Comté de Frontenac, le comté de Haliburton, le comté de Hastings, la ville des lacs Kawartha, le comté de Lanark, les comtés unis de Leeds et Grenville, le comté de Lennox et Addington, le comté de Northumberland, le comté de Peterborough, les comtés unis de Prescott et Russell, le comté de Prince Edward, le comté de Renfrew et les comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry. Les villes participantes du Caucus des maires de l'Est de l'Ontario (CMEO) sont les suivantes : Belleville, Cornwall, Gananoque, Kingston, Pembroke, Peterborough, Prescott, Quinte West et Smiths Falls.

À propos du RREO

Le Réseau régional de l'Est de l'Ontario (RREO) s'efforce de stimuler le développement économique et la croissance en travaillant à l'échelle régionale pour améliorer la large bande et la connectivité cellulaire et en tirer parti. Le RREO est une organisation à but non lucratif créée par le Caucus des préfets de l'Est de l'Ontario (EOWC). Depuis 2010, il a aidé à attirer des centaines de millions de dollars en investissements fédéraux, provinciaux et du secteur privé pour améliorer la connectivité dans la région rurale.

Dans le cadre de son projet Cell Gap, le RREO a collaboré avec les communautés autochtones pour s'assurer que les nouvelles infrastructures cellulaires sont construites dans le respect des droits issus des traités et du patrimoine des Autochtones. Selon les commentaires de plusieurs Premières Nations, le RREO s'est engagé à dépasser les pratiques de l'industrie et réalise des évaluations archéologiques sur la plupart des nouveaux sites de tours.

De 2010 à 2014, le RREO a contribué à l'amélioration de l'accès à large bande pour près de 90 % de l'Est de l'Ontario grâce à un partenariat public-privé de 175 millions de dollars. Le réseau a été financé par les gouvernements fédéral, provincial et les administrations municipales, ainsi que par des fournisseurs de services du secteur privé. À la fin du projet, 423 000 foyers et entreprises ont pu accéder à des services allant jusqu'à 10 Mo/s en téléchargement. Cela a également suscité un investissement supplémentaire de 100 millions de dollars du secteur privé dans la région, au-delà des engagements initiaux.

www.eorn.ca

SOURCE Eastern Ontario Regional Network

Lisa Severson, Réseau régional de l'Est de l'Ontario, Directrice des communications, 613-213-8520, [email protected]