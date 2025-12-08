COMTÉ de LANARK, ON, le 8 déc. 2025 /CNW/ - Le Réseau régional de l'Est de l'Ontario (RREO) et Rogers Communications ont annoncé aujourd'hui que les services mobiles 5G de Rogers sont désormais disponibles dans 34 autres collectivités de l'est de l'Ontario. Depuis le 30 avril 2025, 34 nouvelles tours cellulaires ont été achevées et offrent maintenant des services mobiles 5G de Rogers aux résidents, aux entreprises et aux visiteurs.

Les services mobiles 5G de Rogers sont maintenant disponibles dans de nombreuses régions de notre secteur, avec un nouveau service disponible à :



Ville de Kawartha Lakes Comté de Prince Edward

Comté de Frontenac Ville de Quinte West

Comté de Hastings Première Nation algonquine des Pikwakanagan

Comté de Lanark Première Nation de Curve Lake

Comté de Northumberland Première Nation de Hiawatha

Comté de Peterborough Canton de South Algonquin

Comté de Renfrew



Comté de Lennox et Addington



Comtés unis de Prescott et Russell



L'annonce d'aujourd'hui fait partie du projet Cell Gap du RREO, un partenariat public-privé de 300 millions de dollars visant à améliorer et à étendre les services cellulaires dans l'est rural de l'Ontario. Environ 152 millions de dollars pour le projet proviennent des gouvernements fédéral et provincial, des membres municipaux du Eastern Ontario Wardens' Caucus (EOWC) et de la plupart des membres du Eastern Ontario Mayors' Caucus (EOMC). Rogers Communications, choisie par un processus d'appel d'offres compétitif, contribuera au reste de l'investissement.

Le projet de comblement des lacunes en matière de téléphonie cellulaire du RREO est un projet d'expansion sans fil qui renforce la sécurité publique et améliore la navigation sur les routes rurales. Dans le cadre de ce projet, Rogers Communications construit environ 332 nouvelles tours de téléphonie cellulaire, qui comprennent à la fois des sites nouvellement construits et des sites partagés avec d'autres fournisseurs. 222 nouvelles tours offrent maintenant des services dans la région. De plus, toutes les mises à niveau des 311 sites existants dans le projet ont été complétées avec un équipement 5G à la fine pointe de la technologie, offrant des services essentiels à un plus grand nombre de municipalités, de communautés autochtones et de visiteurs dans l'ensemble de l'est de l'Ontario.

« Les Canadiens comptent de plus en plus sur des réseaux à haute vitesse pour accéder à des possibilités, des services essentiels et des communautés en ligne », a déclaré Giovanna Mingarelli, députée de Prescott - Russell - Cumberland, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique. « En élargissant les services modernes de 5G à davantage de communautés rurales dans l'est de l'Ontario, nous soutenons une économie plus productive et une plus grande sécurité pour les résidents. »

« L'annonce d'aujourd'hui représente une autre victoire pour les familles, les entreprises et les collectivités de l'Est de l'Ontario », a déclaré Stephen Lecce, ministre de l'Énergie et des Mines. « En élargissant la connectivité rapide et fiable, nous renforçons la sécurité publique, soutenons la croissance économique et veillons à ce que les collectivités rurales et autochtones soient connectées et prêtes pour l'avenir. C'est ainsi que nous créons un momentum et faisons progresser la région. »

« Félicitations aux équipes dévouées du Réseau régional de l'Est de l'Ontario et de Rogers Communications pour l'achèvement réussi de trente-quatre nouvelles tours cellulaires 5G», a déclaré Sam Oosterhoff, ministre associé des Industries à forte consommation d'énergie. « Notre appui à ce projet améliore et élargit la fiabilité du service cellulaire dans les collectivités rurales, éloignées et des Premières Nations de la région. Ce travail est essentiel pour offrir aux familles, aux entreprises et aux visiteurs une connexion sécuritaire aux services essentiels et pour soutenir la croissance locale pour les années à venir. »

« Trente-quatre tours supplémentaires offrant un service dans la région sont une autre étape importante pour combler les lacunes de service cellulaire qui ont posé des défis à nos résidents, entreprises et premiers intervenants depuis bien trop longtemps », a déclaré Jennifer Murphy, présidente du Réseau régional de l'Est de l'Ontario. « Une connectivité fiable est essentielle pour la sécurité publique, le développement économique et la qualité de vie dans nos communautés. Nous sommes fiers de travailler avec nos partenaires gouvernementaux et du secteur privé pour fournir cette infrastructure essentielle. »

« Nous sommes fiers de connecter davantage de résidents et d'entreprises dans les communautés de l'Est de l'Ontario au plus grand et au plus fiable réseau 5G du Canada, en collaboration avec nos partenaires gouvernementaux et le Réseau régional de l'Est de l'Ontario », a déclaré Mark Kennedy, directeur de la technologie, Rogers.

À propos du RREO

Le Réseau régional de l'Est de l'Ontario (RREO) s'efforce de stimuler le développement économique et la croissance en travaillant à l'échelle régionale pour améliorer et tirer parti de l'accès à large bande et de la connectivité cellulaire. RREO est une organisation à but non lucratif créée par le Eastern Ontario Wardens' Caucus (EOWC). Depuis 2010, cela a contribué à attirer des centaines de millions de dollars en investissements fédéraux, provinciaux et du secteur privé pour améliorer la connectivité dans la région rurale.

Dans le cadre de son projet Cell Gap, le RREO collabore avec les communautés autochtones pour s'assurer que les nouvelles infrastructures cellulaires sont construites dans le respect des droits et du patrimoine des traités autochtones. Sur la base des commentaires de plusieurs Premières Nations, le RREO s'est engagé à dépasser les pratiques de l'industrie et réalise des évaluations archéologiques sur la plupart des nouveaux sites de tours.

De 2010 à 2014, le RREO a contribué à améliorer l'accès à large bande pour près de 90 % de l'est de l'Ontario grâce à un partenariat public-privé de 175 millions de dollars. Le réseau a été financé par les gouvernements fédéral, provincial et municipal ainsi que par des fournisseurs de services du secteur privé. À la fin du projet, 423 000 foyers et entreprises ont pu accéder à des services allant jusqu'à 10 Mb/s en téléchargement. Cela a également suscité un investissement supplémentaire de 100 millions de dollars du secteur privé dans la région, au-delà des engagements initiaux.

À propos de Rogers Communications Inc.

Rogers est le principal fournisseur de services sans fil, de câblodistribution et de médias au Canada, offrant connectivité et divertissement aux consommateurs et aux entreprises canadiennes à l'échelle du pays. Les actions de Rogers sont cotées en bourse à la Bourse de Toronto (TSX : RCI. A et RCI.B) et à la Bourse de New York (NYSE : RCI). Pour plus d'informations, veuillez visiter : rogers.com/fr ou aproposde.rogers.com/relations-avec-les-investisseurs.

