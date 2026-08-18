AVIS AUX MÉDIAS : Événement médiatique pour annoncer la mise en œuvre réussie du projet d'écart de couverture cellulaire d'EORN

AVIS AUX MÉDIAS : Événement médiatique pour annoncer la mise en œuvre réussie du projet d'écart de couverture cellulaire d'EORNEnglish
Nouvelles fournies parEastern Ontario Regional Network
18 août, 2026, 13:39 ET
ROCKLAND, ON, le 18 août 2026 /CNW/ -- L'Eastern Ontario Regional Network (EORN) et Rogers Communications se joindront à leurs partenaires fédéraux, provinciaux, municipaux et autochtones le jeudi 20 août pour souligner la réalisation réussie du projet d'écart de couverture cellulaire d'EORN, un partenariat public-privé de 300 millions de dollars qui a élargi le service cellulaire 5G dans l'est de l'Ontario.
Heure de l'événement : 11 h
Au programme : Discours à 11 h 15, suivi de photos de groupe et d'un point de presse.
Conférenciers :
- Mario Zanth, préfet des comtés unis de Prescott et Russell et maire de Clarence-Rockland
- Taylor Ozawanimke, conseillère des Algonquins de la Première Nation de Pikwakanagan
- Giovanna Mingarelli, députée, Prescott--Russell--Cumberland
- Stéphane Sarrazin, député, Glengarry--Prescott--Russell
- Jennifer Murphy, présidente, EORN
- Mark Kennedy, chef de la direction de la technologie, Rogers
- Marc-André Drouin, directeur des technologies de l'information, Comtés unis de Prescott et Russell
- John Beddows, président, Eastern Ontario Mayors' Caucus
- Bonnie Clark, présidente, Eastern Ontario Wardens' Caucus
Lieu : RiverRock Inn, 2808, rue Chamberland, Rockland (Ontario)
Pour confirmer votre présence : Brenna Dallaway [email protected]
Remarques : Un dossier de presse, comprenant une copie du communiqué, sera disponible sur place.
SOURCE Eastern Ontario Regional Network
Personne-ressource : Lisa Severson, Eastern Ontario Regional Network, directrice des communications, 613 213-8520, [email protected]
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